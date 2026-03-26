У Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Глава держави подякував народові, уряду та Президентові Латвії за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми дуже пишаємося тим, що маємо такі відносини з усіма представниками країн Північної Європи та Балтії. І неабияк раді, що маємо таких сильних друзів. І, звісно, дуже важливо те, що в ці дні ви з нами не лише з військовою та геополітичною підтримкою на шляху до ЄС, а також у всіх питаннях гуманітарної допомоги та інших важливих питаннях», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Андріс Спрудс докладно обговорили зміцнення української протиповітряної оборони й забезпечення додатковими ракетами для ППО. Міністр відзначив модернізацію українського війська та рівень підготовки воїнів. За його словами, зокрема в межах посилення східного флангу НАТО Латвія зацікавлена в навчанні сучасних підходів щодо роботи ППО, зокрема протидії дроновим атакам.

Окрема увага — реалізації програм PURL і SAFE. Глава держави подякував Латвії за внесок у PURL і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку цієї ініціативи й розширення співпраці в межахSAFE. Володимир Зеленський і Андріс Спрудс обговорили також спільне виробництво дронів.

Крім того, на зустрічі сторони зачепили питання, пов’язані із членством України в Європейському Союзі. Міністр запевнив у підтримці від Латвії та готовності допомагати на шляху до вступу України в Євросоюз.

Серед інших тем обговорення — зміцнення співпраці між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF).

«Цей візит — не лише підтримка й вираження солідарності, а й можливість навчатися у вас, а також будувати партнерство й дружбу на місяці й роки наперед. Ми рішуче підтримуватимемо вас незалежно від будь­яких змін. На внутрішньому рівні ми вважаємо, що Україна й підтримка України важливі для Латвії», — наголосив Андріс Спрудс.

Латвія розпочала передавати Україні партію бойових бронемашин CVR(T) у межах військової допомоги. Постачання вже розпочато; загалом передбачено передати техніку для оснащення підрозділу рівня батальйону.

Міністр оборони України Михайло Федоров, зустрічаючись із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, обговорив розвиток взаємовигідної оборонної співпраці.

Під час переговорів із заступником міністра оборони з європейської інтеграції Сергієм Боєвим латвійська делегація ознайомилася з поточною ситуацією на полі бою. Українська сторона поінформувала про зростання втрат російських сил, а також представила головні проєкти для реалізації Плану війни, зокрема Лінію дронів та забезпечення базового рівня постачання безпілотних систем у бригади.

Одна з цілей України — досягнення такого рівня втрат супротивника, за якого його подальше просування стане неможливим.

Сторони також обговорили спільні проєкти в оборонно­промисловому комплексі та розвиток військових технологій. Зокрема, було проаналізовано потенціал Коаліції дронів, в якій Латвія виступає одним з лідерів. Цю платформу розглядають як провідний майданчик для координації зусиль і обміну досвідом.

Окрему увагу приділили перспективам застосування наземних роботизованих комплексів на фронті, а також планам розвитку виробництва безпілотних систем головних типів, зокрема FPV; deep strike; middle strike.

Українська сторона подякувала Латвії за всебічну підтримку, зокрема за рішення щорічно спрямовувати 0,25% ВВП на допомогу Україні, а також за участь у критично важливій програмі PURL.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство оборони