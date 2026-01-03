Із 1 січня в Україні впроваджують скринінг здоров’я 40+ — національну програму з раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоров’я. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду наголосила, що програма дасть змогу українцям та українкам віком понад 40 років пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

Користувачам застосунку «Дія» віком понад 40 років (включно) запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження.

Прем’єр-міністр пояснила, як оформити послугу: «Прийміть запрошення для участі в програмі «Скринінг 40+» у застосунку, замовте Дія.Картку в застосунку або використайте вже наявну. Кошти — 2000 гривень — надійдуть на картку протягом семи днів. Отримавши їх, запишіться на скринінг в одному з медзакладів-учасників програми.

Якщо у вас немає Дії, після 30-го дня з дня народження зверніться до банку-партнера (нині ПриватБанк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім — до ЦНАП. Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах незалежно від місця реєстрації».

Докладно про програму «Скринінг здоров’я 40+» — на screening.moz.gov.ua, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.