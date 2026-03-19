Про це домовилися Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній зустрічі в Лондоні

Глава держави розпочав робочий візит у Велику Британію з аудієнції в короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Глава держави подякував Великій Британії, а також особисто його величності та всій королівській родині за постійну підтримку та солідарність з Україною.

Спільне оборонне виробництво та посилення ППО

У Лондоні Президент України і Прем’єр-міністр Великої Британії провели першу зустріч у форматі стратегічного діалогу й підписали Декларацію про поглиблення співпраці в галузі безпеки та оборонної промисловості.

«Дякую за вашу підтримку та особисті зусилля, щоб допомогти нам, і дякую Великій Британії за те, що ви були з нами протягом усієї важкої зими. І на щастя, вона вже в минулому, але ми не можемо просто зупинитися — нам треба рухатися дуже швидко», — сказав Володимир Зеленський.

Головний фокус уваги під час зустрічі було зосереджено на розвитку спільного оборонного виробництва та посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами для систем ППО. Президент поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки й потреби України для захисту життів. Лідери говорили про можливості та шляхи забезпечення необхідною кількістю ракет.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Я вважаю, що нам дуже важливо чітко визначити, що в центрі уваги має залишатися Україна. Також нам дуже важливо залишатися чіткими та послідовними в тому, що путін не може отримати вигоду від конфлікту в ірані чи то у вигляді цін на нафту, чи то у вигляді послаблення санкцій. Нам дуже важливо зберігати рішучість у питанні підтримки України та робити все можливе, щоб послабити позиції путіна», — наголосив Кір Стармер.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру й рішення, необхідні для посилення санкцій проти росії, зокрема боротьбу з російським танкерним флотом.

Президент України, Прем’єр-міністр Великої Британії і Генеральний секретар НАТО провели спільну зустріч у тристоронньому форматі.

Серед провідних тем, які обговорили на зустрічі, — спільне виробництво зброї та координація в цьому напрямі для посилення України й усієї Європи. Значну увагу приділили зміцненню української протиповітряної оборони й забезпеченню ракетами для систем ППО. Зокрема йшлося про якнайшвидше втілення рішень, ухвалених на засіданні у форматі «Рамштайн», і наповнення програми PURL додатковими внесками.

Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Прем’єр-міністр і Генсек НАТО запевнили: докладатимуть усіх можливих зусиль, щоб фокус уваги було збережено на Україні та досягненні гідного миру.

Президент України окремо зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Насамперед обговорили ситуацію навколо ірану та роль росії у військовій підтримці іранського режиму. Глава держави наголосив, що важливо посилювати санкційний тиск на рф, щоб обмежити можливості для фінансування її військової машини.

Окрему увагу приділили посиленню української ППО, залученню нових країн до програми PURL і збільшення внесків до неї. Президент подякував Марку Рютте за пропозицію провести перше в історії засідання Ради Україна — НАТО в Києві на рівні послів.

На полі бою домінує штучний інтелект

Лідери сучасного світу мають об’єднати зусилля, щоб створити реальну систему безпеки, яка зможе гарантувати надійне майбутнє людям і випереджати наміри тих сил, які несуть агресію та вбивства. Про це заявив Президент України, звертаючись до парламенту Великої Британії в Лондоні.

Глава держави подякував Великій Британії та британському народові за постійну увагу до України та підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення.

«Коли українці думають про Велику Британію, вони знають, що можуть їй довіряти. Я вдячний, що вам справді не байдуже, що станеться з безпекою, з нашими містами й селами, з нашими країнами, і з нашою Європою, і з нашим світом. Ми — ще одне покоління, яке має думати про те, що буде далі зі світом», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що світ вступив в абсолютно новий час, коли ситуацію на полі бою вирішують дрони та штучний інтелект. За словами Президента, така еволюція зброї непередбачувана та створює ризики для світової безпеки. Глава держави зауважив, що сучасне покоління лідерів має гарантувати безпеку завтрашнього дня.

«Маємо забезпечити реальну безпеку. Безпеку на вулицях та вдома, захист нашої культури, справжню повагу до прав наших людей, а також національну безпеку, перевірену війною», — акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна відправила на Близький Схід і в регіон Затоки військових експертів, які знають, як захищатися від іранських «шахедів». За його словами, зараз на Близькому Сході та в регіоні Затоки перебуває 201 українець, іще 34 експерти готові до відрядження.

«Я направив цих військових експертів на прохання наших партнерів, зокрема США. Фактично це є частиною Drone Deal, що ми запропонували Сполученим Штатам, над якою ми працювали разом і яка досі залишається на столі переговорів. І ми готові пропонувати подібні домовленості всім нашим надійним партнерам — від практичної співпраці у сфері дронів до майбутніх оборонних союзів», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Велика Британія уклали важливу декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості. Він наголосив, що Україна навчилася захищатися від іранських «шахедів», які росія вдосконалила і зробила ще небезпечнішими, ніж ракети. За словами Президента, іранські дрони, які збивають у регіоні Затоки, містять російські деталі.

«Те, що сьогодні відбувається навколо ірану, не є для нас далекою війною — через співпрацю між росією та іраном. І ми не вважаємо, що маємо право залишатися байдужими», — додав він.

Володимир Зеленський переконаний, що найбільш дієвий засіб протидії «шахедам» — дрони-перехоплювачі, що значно дешевші, ніж залучення бойової авіації чи ракети вартістю кілька мільйонів доларів кожна.

«В Україні ми зупиняємо один такий дрон двома-трьома перехоплювачами, малими перехоплювачами, які загалом коштують менш ніж 10 тисяч доларів. Тож наш підхід набагато економніший за будь-що, що використовують нині наші партнери», — сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу Президент звернув на те, що росія продовжує отримувати гроші на війну завдяки послабленню санкцій щодо її нафти.

«Дякую за те, що Велика Британія цього не робить. У нас однакове бачення: сильна підтримка України, сильні санкції проти росії та сильні спільні оборонні проєкти — це єдина основа ефективної дипломатії для припинення цієї війни», — зазначив глава держави.

Примножувати глобальну силу Європи

Під час виступу Володимир Зеленський продемонстрував iPad із програмним забезпеченням, яке дає змогу контролювати безпекову ситуацію в реальному часі, зокрема на фронті, де тільки цієї зими втрати росії становили понад 92 тис. убитих і важкопоранених, що підтверджено на відео.

«Це дає нам змогу бачити лінію фронту в Україні й навіть кожного вбитого ворога — з відеодоказами. Зараз 90 відсотків втрат росії на фронті — це результат роботи наших дронів. Ось чому так важливо знати, хто має перевагу у сфері дронів, а також діяти швидко та сильно в обороні від них», — зазначив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, це програмне забезпечення показує кожен удар в українському небі, в морському просторі та наші далекобійні удари по росії.

«Я вірю, що еволюція безпеки дасть змогу кожному лідеру, кожному міністру оборони і навіть пересічним громадянам мати такі інструменти, а разом із ними — високий рівень захисту життя. Лідери та міністри працюють для людей. І лідери мають владу саме тому, що люди довіряють їм свою безпеку», — сказав Президент.

Глава держави продемонстрував український дрон-перехоплювач P1-SUN, зазначивши, що виробництво таких дронів можливе завдяки співпраці з нашими партнерами.

«Радий, що ми маємо спільний проєкт із Великою Британією — дрони OCTOPUS. Це вдале рішення. Успішні перехоплення залежать від правильно розміщених позицій наших воїнів, налаштованих так, щоб покривати якомога більше маршрутів дронів. І це постійне полювання — уночі, а тепер і вдень», — зазначив Президент.

Не менш важливо, наголосив Володимир Зеленський, розвивати морські безпілотники. Завдяки українським розробкам росія втратила частину чорноморського флоту й перевагу в регіоні.

«Наші системи морських дронів продовжують еволюціонувати, і ми зробили ставку на швидкість цієї еволюції. І ми перемогли — вибороли наше море», — сказав глава держави.

За словами Президента, ці рішення можуть бути корисними в таких складних ситуаціях, як блокування Ормузької протоки. Володимир Зеленський переконаний, що інвестиції та захист від сучасної зброї допоможуть підготуватися до викликів завтрашнього дня.

«Якщо разом із партнерами на Близькому Сході ми створимо систему, подібну до української, вони зможуть у режимі реального часу відстежувати атаки з боку ірану або хуситів, аналізувати їх, постійно вдосконалювати свою оборону, забезпечуючи людям, критичній інфраструктурі та торговельним маршрутам справжню безпеку», — додав Президент.

Він зауважив, що Україна пропонує партнерам співпрацю в галузі оборони, і відповідна робота триває.

«Разом Європа — це глобальна сила, без якої світ не може обійтися і якій ніхто не здатен протистояти. Ми маємо примножувати цю силу й можемо це зробити. І ми маємо керувати нею — і можемо. Ми маємо діяти зараз, щоб майбутні покоління сказали: ці лідери діяли тоді, коли це було справді важливо. І щоб люди жили в безпеці. Ми готові зробити все, щоб наша оборона залишалася попереду тих, хто хоче вбивати», — наголосив Президент.

Джерело:

Офіс Президента