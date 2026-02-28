Два роки тому Президент Володимир Зеленський дав початок політиці розвитку українських виробників «Зроблено в Україні»

Її мета незмінна: посилити власну промисловість, щоб країна мала економічну спроможність протистояти росії. За цей час 90 тисяч підприємців скористалися програмами підтримки. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Щороку на «Зроблено в Україні» уряд спрямовує приблизно 35 мільярдів гривень. Ці кошти повертаються в економіку через податки, робочі місця та додану вартість, створену всередині країни. Внесок політики у зростання ВВП зріс із 0,64 відсоткового пункта 2024 року до 0,95 2025­го», — зазначила очільниця уряду.

Фокус політики — переробна промисловість: від агропереробки до високотехнологічних виробництв. Адже додана вартість має створюватися в Україні — саме це формує економічну силу держави. Нині «Зроблено в Україні» об’єднує 15 програм: кредити 5—7—9%, локалізацію в публічних закупівлях, гранти на власну справу та обладнання, компенсацію вартості української техніки, розвиток індустріальних парків, інструменти експортно­кредитного агентства та інші.

«У другу річницю ми оголошуємо початок приймання заявок за програмами компенсацій 25% на українську агротехніку та 15% на колісну техніку, ліфти та енергообладнання, засоби виробництва. Також невдовзі відновимо приймання заявок на гранти для переробних підприємств та на відновлення, — повідомила Юлія Свириденко. — Закликаю українських виробників подаватися. Адже завдяки цим програмам підприємці вже придбали тисячі найменувань української техніки».

Напередодні на засіданні уряд розширив доступ до цих грантів — уточнив визначення пов’язаних осіб та розв’язав проблему відмов через збіг особистих даних заявників.

За два роки чинності політики бізнес залучив 198 млрд грн доступних кредитів; в індустріальних парках збудовано або будують 37 заводів; 20 тисяч українців стали підприємцями завдяки мікрогрантам; підтримано несировинний експорт на 22,9 млрд грн.

2024 року програми політики забезпечили 0,64% додаткового зростання ВВП, а за підсумками 2025­го цей внесок зріс до 0,95%. У грошах програми за два роки забезпечили 226,2 млрд грн додаткового ВВП.

«2024 року ми започаткували «Зроблено в Україні», щоб у наших виробників був ресурс для розвитку. 90 тисяч підприємців уже скористалися інструментами політики. 2026­го всі програми «Зроблено в Україні» продовжують працювати, кошти на них вже розподілено. Запрошую бізнес активно користуватися цими можливостями, а особливо у прифронтових регіонах», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Політика «Зроблено в Україні» складається з таких інструментів підтримки бізнесу.

Доступні кредити 5—7—9%. Протягом 2024—2025 років підприємці отримали 56,4 тис. кредитів на суму 198 млрд грн. Більшість нових кредитів було видано на інвестиційні цілі та підтримку прифронтових регіонів.

Гранти на розвиток та відновлення переробних підприємств. Протягом 2024—2025 років бізнес отримав 707 грантів на загальну суму 3,5 млрд грн. Зокрема 15 підприємств — кошти на відновлення пошкоджених обстрілами приладів та устаткування в сумі 172,04 млн грн.

Програма державного стимулювання створення індустріальних парків. Протягом 2024—2025 років держава надала індустріальним паркам 1,8 млрд грн державного стимулювання на розвиток промислової інфраструктури. На кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано або будують 37 заводів у всій країні.

Підтримка проєктів зі значними інвестиціями. Протягом 2024—2025 років уряд схвалив підписання п’яти спеціальних інвестиційних договорів на суму 250 млн євро. Очікувані податкові надходження до бюджетів усіх рівнів протягом строку реалізації проєктів (з урахуванням індивідуальних періодів чинності договорів, орієнтовно до 2035 року) становитимуть майже 12 млрд грн.

Спрощення зміни цільового призначення землі. На кінець 2025 року було видано майже 200 позитивних висновків із застосування процедури.

Страхування воєнних ризиків. З 1 січня 2026 року підприємства у прифронтових регіонах можуть скористатися програмою прямої компенсації збитків за пошкоджене або зруйноване майно (нерухомість та виробниче обладнання) до 10 млн грн.

Підтримка несировинного експорту. За два роки держава підтримала експорт на 22,9 млрд грн та застрахувала кредитів на 2,4 млрд грн.

Компенсація 25% вартості за придбання агротехніки та обладнання українського виробництва. За два роки чинності політики 8,6 тис. підприємств придбали 13,7 тис. одиниць техніки на маиже 9,9 млрд грн. Держава відшкодувала 2,1 млрд грн.

Компенсація 15% вартості за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва. Протягом 2024—2025 років 163 підприємства придбали 343 одиниці техніки на загальну суму 899 млн грн. Держава відшкодувала 112,4 млрд грн.

Локалізація в публічних закупівлях забезпечує пріоритетний доступ українських виробників до закупівель в державному та комунальному секторах. 2026 року вимога щодо мінімального рівня локалізації в публічних закупівлях зросла з 25% до 30%.

Програма «Шкільні автобуси». 2025 року виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%. Загалом протягом 2024—2025 років для шкіл було закуплено 1,3 тис. нових автобусів вартістю 4,7 млрд грн.

Доступна іпотека «єОселя». У 2024—2025 роках 16,2 тис. українських родин придбали нове житло на загальну суму 29,8 млрд грн. Завдяки цьому майже 10 тис. дітей переїхали у свої домівки.

Національний кешбек. За час чинності програми українці придбали товарів вітчизняного виробництва на майже 83,5 млрд грн.

Гранти «Власна справа». Протягом 2024—2025 років українці отримали 19,7 тис. мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу на загальну суму 5,0 млрд грн.

Гранти для ветеранів та їхніх родин. Протягом 2024—2025 років підприємці отримали 2,5 тис. грантів на загальну суму 1,2 млрд грн.

Офіси підтримки малого та мікробізнесу «Зроблено в Україні». За два роки у всіх областях України відкрито 100 офісів. Фахівці, які там працюють, надали понад 215 тисяч консультацій з відкриття та розвитку бізнесу за допомогою інструментів політики «Зроблено в Україні».