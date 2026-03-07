Президент України Володимир Зеленський провів спільну нараду з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і народними депутатами, Прем’єр­міністром Юлією Свириденко та членами уряду, на якій обговорили підсумки роботи Кабінету Міністрів узимку й восени та завдання на весну й літо.

Серед головних питань — енергетична стійкість, посилення сектору оборони та безпеки, ремонт доріг, зміцнення співпраці з Європейським Союзом, дипломатична робота й проактивна позиція України на міжнародних майданчиках, підтримка прифронтових територій, підвищення заробітних плат і пенсій.

«Обговорили з парламентарями, які законодавчі ініціативи потребують особливої уваги. Визначили спільні позиції щодо головних викликів на найближчі тижні. Зокрема, втілення програми відновлення та модернізації захисту енергетичних об’єктів та іншої інфраструктури», — зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко назвала пріоритетні напрями, на яких було зосереджено окрему увагу.

1. Ремонти доріг

За словами очільниці уряду, тривають роботи на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах: «Усі основні роботи мають бути виконані якнайшвидше у дві хвилі — до червня і до жовтня.

12,6 мільярда гривень було надано попередньо. Також спрямовують додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету. Триває робота з Міноборони для забезпечення ремонтів на прифронтових територіях.

Проїзність доріг — це питання логістики для Сил оборони, евакуації поранених».

2. Енергетична безпека країни

Юлія Свириденко повідомила, що ситуація стабілізується зі зростанням сонячної генерації. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Продовжуємо посилювати енергостійкість громад та домогосподарств, тривають програми енергопідтримки для бізнесу. На кредити під 0% на енергообладнання маємо 617 заявок на 835 млн грн, «Доступними кредитами 5—7—9» на нові генеруючі потужності скористалося 154 підприємці і отримали 2,2 млрд грн.

Паралельно розпочинаємо стратегічну перебудову енергосистеми і готуємося до наступного опалювального сезону. На засіданні РНБО затвердили комплексні плани стійкості регіонів та великих міст, які уряд розробив спільно з головами ОВА та міст. Координаційний центр займатиметься моніторингом виконання. Очікуємо на подання плану від міської влади Києва.

3. Важливі соціальні програми

Пенсії. З 1 березня відбулася індексація пенсій і страхових виплат для мільйонів українців на 12,1%. Перерахунок відбувся автоматично і охопив основні види пенсій.

Учителі. Продовжуємо системне підвищення оплати праці. Для педпрацівників з початку року виплати зросли на 30%. Зберігаємо доплати 2000 грн для вчителів у всій державі і підвищені 4000 грн для вчителів прифронтових областей. Наступний етап — у вересні.

Медики. Середня зарплата лікарів екстреної ланки медицини зросла до понад 37 тисяч гривень. Уряд спрямував 500 млн грн на підвищення зарплат медикам, які працюють у зонах бойових дій.

Родини з дітьми. Діють підвищені виплати після народження дитини — 50 тис. грн. Працюють програми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, підтримки догляду за дитиною до одного року та «єЯсла» для батьків, які повертаються до роботи.

Ветерани. Уряд започаткував державну програму «Ветеран. Робота» на 2026—2027 роки, розширили програму компенсації оренди житла для ветеранів, створюємо ветеранські простори у громадах та підтримуємо ветеранський бізнес.

Понад 120 державних та більш як 100 регіональних можливостей для ветеранів зібрано на платформі «Ветеран Pro».

«Додаємо також можливості на рівні областей і громад», — повідомила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко поінформувала, що тисячею гривень у межах програми «Зимова підтримка» скористалися майже 18 млн людей. Працівникам ремонтних бригад, залученим до ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці, виплатять додаткові 20 тис. грн за кожен місяць роботи. Уже почали надходити виплати за січень.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін доповів про індексацію пенсій і страхових виплат із 1 березня на 12,1 %. Крім того, збільшили мінімальні пенсійні виплати для родин загиблих захисників і захисниць, які тепер становлять не менш ніж 12 810 грн.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що дефіцит в енергосистемі зменшився. Досі є виклики в шести областях, але завдяки збільшенню сонячної генерації та запуску до кінця місяця додаткової лінії передачі електроенергії у східному регіоні ситуація поліпшуватиметься.

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що вже сформовано потреби на 2026 рік щодо забезпечення дронами, артилерією та іншими засобами ураження. Він відзначив посилення ППО, закупівлю дронів­перехоплювачів і блокування терміналів «Старлінк», які раніше використовував ворог.

Віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів, що на сьогодні пошкоджено майже 20 млн кв. м прифронтових доріг, автошляхів державного, регіонального та місцевого значення. Дорожні служби в регіонах уже розпочали поточний ремонт. Роботи виконують у максимально стислі терміни, щоб забезпечити базову проїзність і гарантувати безпеку руху. З початку року виконано роботи на площі 60 тис. кв. м. Додаткові кошти залучатимуть із резервного фонду шляхом державних гарантій, перерозподілу додаткової субвенції регіонів, співфінансування з ОВА. Роботи на прифронтових і міжнародних автошляхах мають виконати до 1 червня, а решту — до 1 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що наприкінці березня система приймання звернень на єдиний номер екстреної допомоги 112 охоплюватиме всю територію України за винятком ТОТ; уже працює офіційний мобільний застосунок «Служба 112». З початку року на всій території країни запроваджено диференційований порайонний розподіл оповіщень про повітряні тривоги, за винятком Донецької, Луганської областей та АР Крим. Це допомогло зменшити тривалість тривог в окремих прифронтових районах до 145 діб.

В Україні створено систему реагування на об’єктах нафтогазового комплексу. Вона охоплює Харківську, Полтавську, Львівську та Івано­Франківську області. Наша країна найактивніше у Європі застосовує загони верхолазів під час розбирання завалів зруйнованих споруд і роботизовану техніку для дистанційного гасіння пожеж.

МВС та МОН визначили 3 тисячі шкіл, де будуть офіцери безпеки. Уже працюють 1800 таких офіцерів, до кінця року вони з’являться в усіх визначених закладах освіти.

Віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що Україна найближчим часом має отримати від Євросоюзу умови для вступу за всіма кластерами.

«Паралельно працюємо над питанням, щоб пришвидшити роботу над самим текстом про вступ до Євросоюзу. Щоб наблизити дату. Є сприйняття в Раді ЄС та Єврокомісії. Це дасть змогу скоротити ще на один рік процедуру вступу до ЄС, не змінюючи їхньої методології», — зазначив Тарас Качка.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що за останній час Україна істотно посилила свою присутність у міжнародних організаціях, її було обрано до дев’яти відповідних керівних органів. Наша держава не допустила обрання росії до 24 керівних та робочих органів багатосторонніх форматів. Було ухвалено п’ять важливих для України резолюцій ГА ООН.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний поінформував про роботу із протидії поверненню російських спортсменів під національним прапором на Паралімпіаду 2026 року. Зокрема, 15 країн оголосили про бойкот церемонії відкриття, що відбудеться післязавтра.

На нараді узгодили кроки, які сприятимуть максимальній ефективності в реалізації поставлених завдань у різних сферах.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ