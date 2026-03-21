У Кишиневі міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін і міністр праці та соціального захисту Республіки Молдова Наталія Плугару підписали Угоду між Україною та Республікою Молдова у сфері соціального забезпечення. Документ спрямовано на посилення двосторонньої співпраці та гарантування соціальних прав громадян України та Молдови, на яких поширюється чинність законодавства обох країн.

«Наші країни пов’язує не лише географічна близькість, а й спільні європейські прагнення, що передбачають гідний рівень соціального захисту наших людей. Угода охоплює основні види соціального забезпечення та гарантує впевненість у майбутньому для тих громадян однієї держави, які працюють або проживають в іншій. Це дасть змогу запобігти втраті страхових прав та забезпечить справедливий доступ до соціальних виплат наших людей», — зазначив Денис Улютін.

У межах робочого візиту в Молдову міністр соціальної політики, сім’ї та єдності взяв участь у Конференції високого рівня щодо соціальних прав: Європейська соціальна хартія, що відбулася в Кишиневі.

Захід організувала Республіка Молдова спільно з Радою Європи. Він об’єднав міністрів та високопосадовців держав­членів, представників Ради Європи та міжнародних організацій для обговорення ролі соціальних прав у забезпеченні демократичної стабільності та стійкості.

«Соціальні права і демократична стійкість нерозривно пов’язані. У кризові часи — чи то війна, чи енергетична криза, чи зростання вартості життя — люди оцінюють демократію не лише через інституції, а й через власний досвід справедливості, безпеки та можливостей. Якщо люди відчувають, що система їх захищає, довіра зростає. Якщо ж вона є непередбачуваною або несправедливою, — демократичні інституції стають вразливими», — зазначив Денис Улютін.

Міністр наголосив, що ці виклики актуальні не лише для України, а й для всієї Європи на тлі посилення нерівності, демографічного тиску та очікувань до систем соціального захисту, що зростають. У цьому контексті Денис Улютін представив підхід України до трансформації соціальної політики, який передбачає формування нового соціального договору між державою і громадянами. Він базується на принципах відповідності соціальних гарантій реальним можливостям держави, наданні підтримки відповідно до потреб людини, а не формального статусу, а також розглядає соціальну політику як інвестицію в людський потенціал.

Міністр наголосив на важливості Європейської соціальної хартії для зміцнення соціальних прав та демократичної стійкості.

Під час робочого візиту в Молдову український міністр узяв участь у тематичному заході «Соціальні права — опора демократичної стабільності та стійкості для Республіки Молдова та України», що відбувся на полях Конференції високого рівня з соціальних прав у Кишиневі. Захід об’єднав понад 80 учасників, зокрема представників високого рівня Ради Європи, України, Республіки Молдова та держав­членів ЄС.

Виступаючи на заході, міністр поінформував, що з огляду на виклики реформи соціальної політики в Україні зосереджені на кількох основних напрямах. Ідеться про створення цілісної системи підтримки ВПО, посилення спроможності громад, а також реформу системи підтримки осіб з інвалідністю, зокрема реабілітації та протезування людей, які втратили кінцівки.

Денис Улютін зазначив, що реформи в Україні спрямовані не лише на реагування на гуманітарні виклики війни — вони формують нову соціальну модель, що забезпечить відновлення, соціальну справедливість і довгострокову стійкість.

«Війна показала, що стара соціальна система була фрагментованою і часто базувалася на гарантіях, які держава не завжди могла забезпечити. Зараз ми формуємо новий соціальний договір, що базується на реалістичних гарантіях, підтримці відповідно до реальних потреб людини та розумінні соціальної політики як інвестиції в людський потенціал», — наголосив міністр.

У цьому контексті триває підготовка Соціального кодексу України, реформа соціальних послуг і модернізація пенсійної системи, що має забезпечити її справедливість, прозорість і фінансову стійкість.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що соціальні права — невід’ємна складова відповіді на сучасні загрози демократії.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності