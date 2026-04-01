У Києві Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провели зустрічі з Прем’єр­міністром Болгарії Андреєм Гюровим

Глава держави подякував Прем’єр­міністрові за візит і зазначив, що ця угода передбачає продовження військової підтримки для нашої країни. Окрему увагу на зустрічі приділили спільному оборонному виробництву зокрема дронів.

«Хочу подякувати за те, що ми обговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Вдячний за це. Думаю, що це посилює обидві наші країни, обидві наші нації», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент і Прем’єр­міністр обговорили співпрацю в енергетичній галузі, зокрема роботу над облаштуванням Вертикального газового коридору.

«Для нас сьогодні це дуже важливо, принаймні це може бути альтернативою, якщо є ті чи інші блокування деяких представників Європи — ви знаєте, — що стосуються газу. Цей коридор може бути — рівень десь 10 мільярдів кубометрів газу на рік зможе отримати Україна. Для нас це також такі гарантії безпеки енергетичні», — зазначив глава держави.

Андрей Гюров повідомив про рішення уряду Болгарії щодо внеску в програму PURL. Володимир Зеленський подякував за підтримку й зазначив, що PURL — це змога посилити стратегію української ППО перед наступним опалювальним сезоном.

За словами Прем’єр­міністра, Болгарія також продовжить підтримувати повоєнну відбудову України та надаватиме допомогу в різних напрямах.

«Ми підтримуємо зусилля України щодо досягнення справедливого тривалого миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку в цьому. Ми вважаємо, що безпека для України сьогодні означає безпеку для Європи», — зазначив Андрей Гюров.

Підписана між країнами угода про співпрацю в галузі безпеки щонайменше на десять років закріплює, що Болгарія продовжить надавати Україні військову допомогу та розвиватиме оборонно­промислову взаємодію. Болгарія зацікавлена у співвиробництві дронів і боєприпасів у межах програми SAFE. Буде створено спільні виробництва на території України та Болгарії, а також відбуватимуться спільні навчання.

Україна та Болгарія взаємодіятимуть у секторах розвідки та безпеки, протидії гібридним загрозам та дезінформації, а також зміцнюватимуть безпеку в Чорноморському регіоні.

Окрему увагу було відведено енергетичній безпеці. Країни працюватимуть над тим, щоб енергетичний коридор був повністю активним. Партнери співпрацюватимуть ще й у санкційній політиці, гуманітарній сфері та відновленні України.

Болгарія також підтверджує свою підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, досягнення достойного миру, важливості ролі міжнародних ініціатив, зокрема Коаліції охочих, і створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Загалом Україна уклала вже 29 двосторонніх безпекових угод у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією, Грецією, Албанією та Болгарією.

Поглиблення транспортної взаємодії

Уряди України та Республіки Болгарія провели перші спільні консультації.

«Це важливий крок до нового рівня співпраці наших держав в умовах безпекових загроз з боку росії. Вдячна Прем’єр­міністрові Андрею Гюрову і всім членам болгарського уряду за візит до Києва і готовність поглиблювати співпрацю в основних для наших країн сферах», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Сторони ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту двосторонніх практичних кроків. Провідні галузі — енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб наших дітей і молоді.

За словами очільниці українського уряду, також обговорили питання постачання дизелю та збільшення постачання газу в межах роботи Вертикального газового коридору та Трансбалканського маршруту. Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями потужностей українських підземних газових сховищ.

Для України також цінний досвід Болгарії в атомній енергетиці. Окремо вдячні уряду країни за допомогу у відновленні і посиленні енергетичного сектору.

Юлія Свириденко підтримала намір уряду Болгарії приєднатися до ініціативи PURL. Обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та долучення України до складу групи з розмінування на морі.

«Поглиблюємо транспортну взаємодію, домовилися про розширення можливостей залізничного сполучення між нашими країнами», — додала Прем’єр­міністр. За її словами, наша країна зацікавлена в залученні Болгарії та її компаній до проєктів відновлення України, зокрема в Одеській області, де проживає численна болгарська громада.

«Україна пишається тим, що ми багатонаціональна держава. Тому важливим результатом зустрічі стало підписання протоколу про функціонування болградської гімназії імені Георгі Раковського в Одеській області. У Болгарії нині перебувають майже 80 тисяч українців, з них 20 тисяч дітей. Працюємо спільно над залученням українського компоненту в освітній процес держави», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр подякувала болгарському народові за послідовну підтримку України на шляху до ЄС та в нашій боротьбі за справедливий тривалий мир, а також санкційну політику щодо держави­агресора.

«Найближчими місяцями продовжимо досягнуті домовленості і проведемо наступний раунд консультацій наших урядів уже в Болгарії. Також плануємо відновити роботу Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва», — зазначила очільниця українського уряду.

Профільні міністри відзначають прогрес

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль взяв участь у міжурядових українсько­болгарських консультаціях і провів особисту зустріч з міністром енергетики Болгарії Трайчо Трайковим. Сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній галузі.

Денис Шмигаль подякував Болгарії за підготовку гуманітарного пакета допомоги з енергетичним обладнанням для ремонту українських енергостанцій — це важлива допомога в підготовці до наступного опалювального сезону.

Окремо учасники зустрічей відзначили прогрес у розвитку Вертикального газового коридору. Його розширення через територію Болгарії відкриває Україні доступ до додаткових обсягів газу із Середземномор’я, а також нові можливості для співпраці з європейськими партнерами та використання українських підземних сховищ.

Українська сторона подякувала Болгарії за підтримку у відновленні постачання газу Трансбалканським маршрутом у реверсному режимі.

«Це конкретні рішення, які посилюють нашу енергетичну стійкість», — наголосив очільник Міненерго.

Серед перспективних напрямів — співпраця з Нафтогазом щодо переробки нафти на болгарському нафтопереробному заводі та обмін досвідом у галузі атомної енергетики.

Денис Шмигаль нагадав, що Україна вже має успішні кейси співпраці з Westinghouse щодо відмови від російського ядерного палива і готова ділитися цим досвідом з партнерами.

«Дякуємо Болгарії за підтримку та конструктивне партнерство. Цінуємо спільну роботу та готовність рухатися вперед разом», — резюмував перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики України.

У Києві також відбулася зустріч віцепрем’єр­міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловим. Сторони обговорили головні питання співпраці у транспортній галузі. Одним із центральних питань стало відкриття пасажирського залізничного сполучення між Україною та Болгарією через територію Румунії. Ідеться про тестовий маршрут цього літа у тристоронньому форматі.

«Відкриття залізничного сполучення між Україною та Болгарією — це не лише про зручність для людей, а й про посилення нашої інтеграції з європейським транспортним простором. Ми бачимо реальний попит на цей маршрут і налаштовані разом з болгарськими та румунськими партнерами зробити все, щоб уже цього літа він запрацював у тестовому режимі», — зазначив Олексій Кулеба.

Окрему віцепрем’єр­міністр наголосив на необхідності формування конкурентної цінової пропозиції, зокрема із застосуванням механізму PSO (зобов’язання щодо надання публічних послуг).

На зустрічі також обговорили розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільну інфраструктуру. Домовилися про подальшу координацію в галузі автомобільних перевезень і проведення засідання спільної українсько­болгарської автомобільної комісії.

Сторони обмінялися позиціями щодо цифровізації транспортних сервісів, зокрема електронної черги на кордоні, а також співпраці щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Висловлено намір активізувати роботу над міжурядовою угодою з морського пошуку і рятування.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність до подальшої практичної співпраці та реалізації досягнутих домовленостей.

Важливий механізм координації

Очільники МЗС України та Болгарії Андрій Сибіга і Надежда Нейнскі обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема зміцнення обороноздатності України, підтримку енергетики, просування на шляху до ЄС, а також участь Болгарії у відбудові.

«Підтримуємо оголошення про намір уряду Болгарії приєднатися до ініціативи PURL», — зазначив Андрій Сибіга, наголосивши, що Софія — важливий партнер в оборонно­промисловій галузі.

Міністр зазначив, що Україна та Болгарія нарощують діалог щодо співпраці в межах Коаліції охочих та ініціативи SAFE. Болгарія надала Україні загалом 16 пакетів оборонної допомоги, за яку українська сторона завжди буде вдячна.

Український міністр повідомив, що сторони домовилися активізувати співпрацю у протидії дезінформації та іншим гібридним загрозам. Він відзначив успішність міжурядових консультацій, що стали важливим механізмом координації двосторонньої співпраці й дали змогу досягти конкретних домовленостей. Зокрема домовилися розробити деталізовану дорожню карту для поглиблення партнерства та підписали угоду про співпрацю між Україною та Болгарію у секторі безпеки.

«Ми поділяємо думку, що демократія не дається раз і назавжди — її потрібно підтримувати щодня спільними зусиллями. І я вдячний за те, що ми поділяємо це спільне зобов’язання», — зауважив глава МЗС.

Андрій Сибіга окремо відзначив рішення болгарського уряду щодо надання промислових трансформаторів, які найближчим часом доставлять в Україну, і висловив вдячність болгарській стороні за цю практичну підтримку. Він подякував Болгарії за її роль в оздоровленні українських дітей.

«Упродовж минулих двох років у Болгарії перебували на оздоровленні сім груп із прифронтових регіонів — загалом 379 дітей. Ця ініціатива має надзвичайно важливе гуманітарне значення, і ми сподіваємося на її продовження цього року», —зауважив міністр.

Глава МЗС висловив вдячність за підтримку Софією руху України до членства в ЄС та висловив сподівання, що проведені переговори стануть міцною основою для подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

