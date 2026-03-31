У Джидді Президент України провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, щоб обговорити взаємовигідне партнерство.

Подальші перспективи

Насамперед лідери говорили, як посилити Україну та Саудівську Аравію. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна відкрита до підтримки тих, хто підтримує нас. Перший крок до цього — домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонну співпрацю, підписана перед початком цієї зустрічі. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора. Своїм досвідом і технологіями наша країна допоможе Саудівській Аравії зміцнити спроможності для протидії повітряним загрозам.

За словами Президента, Україна готова ділитися своєю експертизою та системою, щоб співпрацювати із Саудівською Аравією в захисті життів. Уже п`ятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких нині завдає іранський режим по Близькому Сходу та регіону Затоки. Водночас Саудівська Аравія має те, в чому зацікавлена Україна. Тому така співпраця може бути взаємовигідною.

Мухаммад бін Салман Аль Сауд подякував за експертизу українців у Саудівській Аравії та наголосив, що його країна зацікавлена в серйозному партнерстві.

Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом і допомогу іранському режиму від росії зокрема. Президент акцентував, що це загроза для всіх, і засудив удари з ірану.

Крім того, йшлося про ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю. Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд узгодили подальші кроки й домовилися про розвиток співпраці.

Експертна підмога та український досвід

В Абу­Дабі Президент України провів зустріч із Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери обговорили підсумки роботи української команди в ОАЕ, що допомагає тут захищати життя. Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян подякував Україні за надання експертної підтримки та досвід, яким діляться українці. Володимир Зеленський наголосив, що для нашої країни це також важливо, бо терор ніде у світі не повинен брати гору і захисту має бути достатньо в кожному регіоні.

Президент окремо акцентував, що Україна відкрита до спільної довгострокової роботи, яка в стратегічній перспективі посилить захист життя в наших державах. Саме тому важливо використовувати можливості обох країн для посилення захисту, разом з інвестиціями, спільним виробництвом і відповідною модернізацією захисних систем критичної та соціальної інфраструктури.

Лідери говорили доволі детально про безпекову ситуацію в ОАЕ та регіоні і удари з ірану, а також блокування Ормузької протоки та його вплив на світовий ринок нафти.

«Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам», — зазначив Президент України.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян обговорили можливі кроки для ефективного реагування на всі виклики, які існують, і домовилися про співпрацю в секторі безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі домовленості.

В Абу­Дабі Президент України зустрівся з українськими експертами, які вже кілька тижнів працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, щоб надати допомогу для захисту життів. Під час зустрічі обговорили перші підсумки, головні висновки з роботи команди в ОАЕ та деякі пропозиції.

«Наша спільна мета з партнерами — більше безпеки. Українці, на жаль, добре пам’ятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас», — наголосив Володимир Зеленський.

Українські експерти доповіли, що за цей час провели зустрічі із представниками сил безпеки та оборони ОАЕ й працюють над зміцненням захисту від повітряних загроз.

«Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Уже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Ідеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність», — зазначив глава держави.

Президент подякував українським експертам за службу й відзначив повагу, яка відчувається до України в цьому регіоні.

Тривале партнерство в оборонному секторі

У Досі Президент України зустрівся з еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. На зустрічі був присутній Прем’єр­міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Лідери обговорили роботу української команди в Катарі та її перші підсумки. Його високість подякував за таку важливу допомогу від України та відзначив рівень української експертизи. Президент України і його високість обговорили, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонному секторі щонайменше на десять років.

Окрему увагу приділили безпековій ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зокрема ішлося про те, як вибудувати інтегровану систему, що зможе ефективно захищати життя й не дасть цій війні розширюватись.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні і те, як тримаються українці попри постійні російські атаки. Глава держави наголосив: важливо посилювати українську ППО. Наша країна розраховує на відповідну підтримку партнерів.

«Сподіваємося, що під час нашої наступної зустрічі ситуація у світі вже буде зовсім інша. Ми дуже хочемо, щоб обидві війни — і росії проти України, і війна тут, на Близькому Сході та в регіоні Затоки, — закінчилися якомога скоріше», — наголосив емір Держави Катар.

Глава держави подякував його високості за прийом і готовність працювати разом для більшої стабільності та безпеки в обох регіонах.

Після зустрічі начальники генеральних штабів України та Держави Катар підписали десятирічну міжурядову угоду про співпрацю в оборонному секторі. Серед головних напрямів співпраці — розвиток оборонної промисловості й технологій, протиповітряна оборона, протидія дронам, підготовка військових, обмін досвідом, кібербезпека, ШI та системи управління. Угода зокрема передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями. Документ посилює присутність України на Близькому Сході, значно зміцнює двосторонню співпрацю між двома країнами та закладає основу для масштабних інвестицій і довгострокових контрактів.

У Досі Володимир Зеленський зустрівся з командою українських експертів, які в Катарі діляться досвідом та експертизою захисту неба. Під час зустрічі українські фахівці доповіли Президентові про свою роботу та напрацювання. Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

«Під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами українських експертів, удари балістикою та дронами — нині найбільший виклик у регіоні. Якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами українці напрацювали значно дешевші рішення.

«Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар. Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. За словами Президента, важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. Тому Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше.

Актуальні рішення для захисту

В Аммані Президент України провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II. Найголовніша тема зустрічі — можливе партнерство в безпековому секторі.

«Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново­ракетних ударів. Реальність така, що війна змінюється, і тому технології потрібно постійно пристосовувати до нових викликів на полі бою. Із власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в України є ця система, оскільки вже п’ятий рік повномасштабної війни українці змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням зокрема іранських дронів.

«росія просто вдосконалює свою зброю для вбивства, а ми мусимо вдосконалювати наші рішення для захисту. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, теж могли й нам допомогти посилитися», — акцентував Президент.

Володимир Зеленський та Абдалла ІІ детально обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Глава держави наголосив, що Україна засуджує удари з ірану й те, що ця війна та криза дісталися Йорданії.

Президент подякував королю за відкритість до діалогу.

