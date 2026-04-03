Президент і міністр закордонних справ зустрілися з міністром закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії

Глава держави Володимир Зеленський подякував Ірландії за військову, гуманітарну та енергетичну підтримку й особисто Гелен Макенті — за участь у Бучанському саміті, який відбувся напередодні, в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів.

Провідна роль під час головування в ЄС

Президент наголосив, що важливо розблокувати переговорний процес щодо вступу України в Європейський Союз. У другій половині цього року Ірландія головуватиме в Раді Євросоюзу, й Україна розраховує на підтримку в цьому питанні.

«Ваша роль у другому півріччі цього року є ключовою для ЄС і, звісно, для нас. Звичайно, ми хочемо зрозуміти, як можемо рухатися далі й швидше», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що для України дуже важливо, щоб нарешті були відкинуті всі політичні блокування та запрацював справедливий механізм: якщо країна виконує реформи, кластери відкриваються.

Гелен Макенті зазначила, що під час свого головування Ірландія продовжить підтримувати Україну, і запевнила, що її країна зробить усе можливе, аби забезпечити чесність для українського народу в цьому процесі.

«Є кілька чинників, які можуть вплинути на цей процес. Деякі з них поза межами нашого контролю, деякі можуть вирішитися впродовж найближчих тижнів. Але там, де можемо досягти прогресу, ми, безумовно, хочемо це зробити», — наголосила міністр.

Глава держави окремо подякував Ірландії за участь у проєктах першої леді Олени Зеленської. За словами міністра, її країна й надалі допомагатиме українській критичній інфраструктурі, фінансуватиме протидронові технології та гуманітарні проєкти.

Володимир Зеленський і Гелен Макенті обговорили роботу з партнерами, зокрема трансатлантичну співпрацю зі США. Президент поінформував про підсумки візитів у країни Близького Сходу та систему захисту, яку Україна там запропонувала. Глава держави наголосив, що потрібно розширювати захист життя в Європі. Україна готова долучитися зі своєю експертизою, досвідом і технологіями. За його словами, така співпраця можлива і на двосторонній основі, і в межах програми SAFE.

Системне втілення дорожньої карти

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві свою ірландську колегу Гелен Макенті, яка здійснила перший візит в Україну. Міністри провели друге засідання Стратегічного діалогу між Україною та Ірландією. Цей новий формат взаємодії було започатковано дорожньою картою партнерства до 2030 року, яку підписали торік у грудні лідери двох країн під час історичного візиту Президента Володимира Зеленського в Ірландію.

«Домовилися системно втілювати дорожню карту та розширювати співпрацю. Обговорили можливість проведення другого щорічного Економічного форуму «Україна — Ірландія» вже цього року. Ми також підтримаємо активне залучення Ірландії та ірландських компаній до відбудови України», — повідомив глава МЗС.

Під час переговорів Андрій Сибіга поінформував колегу про мирні зусилля, ситуацію на полі бою та посилення тиску на агресора. Зокрема міністри обговорили потребу якнайшвидшого ухвалення 20­го санкційного пакета ЄС. Окрему увагу сторони приділили шляху відповідальності, на якому Ірландія демонструє лідерство.

«Для України важлива принципова позиція Ірландії у протидії російській агресії. Цінуємо підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності, а також активну роль Ірландії в консолідації міжнародних зусиль для стримування російської загрози», — підтвердив очільник дипломатичного відомства.

Андрій Сибіга відзначив роль Ірландії в гуманітарних ініціативах, зокрема у відновленні разом з Естонією лікарні у Бердичеві. Міністр підкреслив, що торік Дублін надав 200 мільйонів євро нелетальної військової допомоги.

«Хочу виокремити цьогорічний внесок Ірландії обсягом 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ми подолали найтяжчу зиму в історії — і тут є і ваш внесок. Дякую і за сьогоднішнє важливе оголошення додаткових 40,3 мільйона євро гуманітарної підтримки на цей рік», — додав він і висловив вдячність Ірландії за гостинне прийняття 120 тисяч українців, які вимушено виїхали через війну.

Андрій Сибіга подякував Ірландії за послідовну підтримку вступу України в ЄС і висловив сподівання, що головування Ірландії в ЄС із 1 липня буде часом великих важливих рішень на цьому шляху. Зокрема у питаннях підвищення ціни війни для агресора та просування України до вступу в ЄС.

«Переконаний, що наше партнерство й надалі поглиблюватиметься задля досягнення справедливого стійкого миру, зміцнення безпеки в Європі та спільного європейського майбутнього», — зазначив міністр.

Глава МЗС привітав колегу із запланованим офіційним відкриттям у Києві нового приміщення Посольства Ірландії в Україні.

Джерело:

Офіс Президента

Міністерство закордонних справ