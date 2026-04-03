Глава держави Володимир Зеленський подякував Ірландії за військову, гуманітарну та енергетичну підтримку й особисто Гелен Макенті — за участь у Бучанському саміті, який відбувся напередодні, в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів.
Провідна роль під час головування в ЄС
Президент наголосив, що важливо розблокувати переговорний процес щодо вступу України в Європейський Союз. У другій половині цього року Ірландія головуватиме в Раді Євросоюзу, й Україна розраховує на підтримку в цьому питанні.
«Ваша роль у другому півріччі цього року є ключовою для ЄС і, звісно, для нас. Звичайно, ми хочемо зрозуміти, як можемо рухатися далі й швидше», — зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави акцентував, що для України дуже важливо, щоб нарешті були відкинуті всі політичні блокування та запрацював справедливий механізм: якщо країна виконує реформи, кластери відкриваються.
Гелен Макенті зазначила, що під час свого головування Ірландія продовжить підтримувати Україну, і запевнила, що її країна зробить усе можливе, аби забезпечити чесність для українського народу в цьому процесі.
«Є кілька чинників, які можуть вплинути на цей процес. Деякі з них поза межами нашого контролю, деякі можуть вирішитися впродовж найближчих тижнів. Але там, де можемо досягти прогресу, ми, безумовно, хочемо це зробити», — наголосила міністр.
Глава держави окремо подякував Ірландії за участь у проєктах першої леді Олени Зеленської. За словами міністра, її країна й надалі допомагатиме українській критичній інфраструктурі, фінансуватиме протидронові технології та гуманітарні проєкти.
Володимир Зеленський і Гелен Макенті обговорили роботу з партнерами, зокрема трансатлантичну співпрацю зі США. Президент поінформував про підсумки візитів у країни Близького Сходу та систему захисту, яку Україна там запропонувала. Глава держави наголосив, що потрібно розширювати захист життя в Європі. Україна готова долучитися зі своєю експертизою, досвідом і технологіями. За його словами, така співпраця можлива і на двосторонній основі, і в межах програми SAFE.
Системне втілення дорожньої карти
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві свою ірландську колегу Гелен Макенті, яка здійснила перший візит в Україну. Міністри провели друге засідання Стратегічного діалогу між Україною та Ірландією. Цей новий формат взаємодії було започатковано дорожньою картою партнерства до 2030 року, яку підписали торік у грудні лідери двох країн під час історичного візиту Президента Володимира Зеленського в Ірландію.
«Домовилися системно втілювати дорожню карту та розширювати співпрацю. Обговорили можливість проведення другого щорічного Економічного форуму «Україна — Ірландія» вже цього року. Ми також підтримаємо активне залучення Ірландії та ірландських компаній до відбудови України», — повідомив глава МЗС.
Під час переговорів Андрій Сибіга поінформував колегу про мирні зусилля, ситуацію на полі бою та посилення тиску на агресора. Зокрема міністри обговорили потребу якнайшвидшого ухвалення 20го санкційного пакета ЄС. Окрему увагу сторони приділили шляху відповідальності, на якому Ірландія демонструє лідерство.
«Для України важлива принципова позиція Ірландії у протидії російській агресії. Цінуємо підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності, а також активну роль Ірландії в консолідації міжнародних зусиль для стримування російської загрози», — підтвердив очільник дипломатичного відомства.
Андрій Сибіга відзначив роль Ірландії в гуманітарних ініціативах, зокрема у відновленні разом з Естонією лікарні у Бердичеві. Міністр підкреслив, що торік Дублін надав 200 мільйонів євро нелетальної військової допомоги.
«Хочу виокремити цьогорічний внесок Ірландії обсягом 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ми подолали найтяжчу зиму в історії — і тут є і ваш внесок. Дякую і за сьогоднішнє важливе оголошення додаткових 40,3 мільйона євро гуманітарної підтримки на цей рік», — додав він і висловив вдячність Ірландії за гостинне прийняття 120 тисяч українців, які вимушено виїхали через війну.
Андрій Сибіга подякував Ірландії за послідовну підтримку вступу України в ЄС і висловив сподівання, що головування Ірландії в ЄС із 1 липня буде часом великих важливих рішень на цьому шляху. Зокрема у питаннях підвищення ціни війни для агресора та просування України до вступу в ЄС.
«Переконаний, що наше партнерство й надалі поглиблюватиметься задля досягнення справедливого стійкого миру, зміцнення безпеки в Європі та спільного європейського майбутнього», — зазначив міністр.
Глава МЗС привітав колегу із запланованим офіційним відкриттям у Києві нового приміщення Посольства Ірландії в Україні.