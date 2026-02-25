Уряд надав кошти на додаткові виплати енергетикам, працівникам ЖКГ та залізничникам, залученим до аварійно­відновлювальних робіт

За січень майже 12 500 енергетиків, які відновлювали інфраструктуру після атак, отримають додаткові виплати по 20 тис. грн. Для цього уряд спрямував 246,4 млн грн з резервного фонду державного бюджету.

«Кошти обсягом 20 000 гривень буде перераховано безпосередньо на банківські рахунки працівників. Право на такі самі виплати матимуть енергетики і за лютий та березень», — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила, що процедуру зробили максимально простою: списки на доплату подають підприємства через портал «Дія» — працівникам не потрібно подаватися самостійно.

Прем’єр­міністр висловила вдячність кожному, хто в надскладних умовах виїжджає на пошкоджені об’єкти, відновлює країну і забезпечує її життєстійкість.

Кошти буде спрямовано Міністерству енергетики і Міністерству розвитку громад та територій для виплати допомоги за січень 2026 року працівникам підприємств паливно­енергетичного комплексу, житлово­комунального господарства та залізничного транспорту загального користування. Із загальної суми Міністерству енергетики передбачено 151,92 млн грн; Міністерству розвитку громад та територій — 94,5 млн грн.

За роботи в січні додаткові виплати отримають понад 4700 працівників підприємств тепло­, водопостачання та Укрзалізниці. Ідеться про працівників, які долучалися до аварійно­відновлювальних робіт після масованих ракетних атак росії в січні 2026 року.

Допомогу надаватимуть обсягом 20 тис. грн кожному фахівцеві.

«Це механізм підтримки тих, хто забезпечує стійкість громад під час атак. Ці люди повертають світло, тепло та воду в 25 градусів морозу, роблять те, що раніше здавалося неможливим. Важливо, щоб їхня робота була підкріплена не лише словами вдячності, а й реальними рішеннями та державною підтримкою», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Виплати проводитимуть за січень, лютий та березень 2026 року в межах експериментального проєкту підтримки працівників аварійно­відновлювальних бригад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2026 року №76.

Нагадаємо, що нарахування здійснюють до кінця місяця, що настає після виконання аварійно­відновлювальних робіт, тобто за січень — до кінця лютого.

Також на урядовому засіданні затвердили примірний статут для суб’єктів господарювання паливно­енергетичного комплексу. Це черговий системний крок у реалізації урядового плану з перезавантаження управління в енергетичному секторі. На цьому наголосила Юлія Свириденко.

«Головна мета — запровадити єдиний примірний зразок статуту, що відповідає найкращим практикам ОЕСР. Це зокрема дасть змогу впровадити сучасні стандарти корпоративного управління, уникнути суб’єктивного ставлення до різних компаній сектору, уніфікувати підходи до формування органів управління та визначення їхніх повноважень, а також підвищити прозорість, підзвітність і загальну ефективність державних компаній», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, аналогічні примірні статути уряд затвердить і для державних компаній в інших секторах економіки.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ