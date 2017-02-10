Експерти вже назвали зустріч Президента України із Прем’єр-міністром Греції обміном досвідом щодо дотичних проблем. Щоправда, на відміну від України, Греція — член ЄС. Для нас вона важлива й цікава в політичній площині. Однак під час нинішнього і, до речі, першого офіційного візиту Алексіса Ципраса в Україну про майбутні євроінтеграційні перспективи України не йшлося. Сторони присвятили переговори двосторонній співпраці й стану справ на Донбасі.

Заявам для представників ЗМІ передували переговори Петра Порошенка та Алексіса Ципраса у форматі віч-на-віч. Глава держави подякував Прем’єрові Греції за прийняте ним запрошення відвідати Київ у період, коли дві держави відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Країни висловили готовність більше співпрацювати в енергетичній сфері, акцентуючи на диверсифікації поставок палива. Під час прес-конференції глава держави так висловився щодо цього: «Ми обговорили питання диверсифікації енергозабезпечення з можливим використанням термінала скрапленого газу, який буде побудовано в Александруполісі».

Учора Петро Порошенко запросив грецькі компанії взяти участь у будівництві доріг в Україні. Грецька сторона планує співпрацювати в галузях будівництва й туризму. Усі ці питання докладно було обговорено пізніше — на українсько-грецькому діловому форумі.

В Адміністрації Президента високопосадовці більше відповідали на запитання. Петро Порошенко подякував Греції за стійку позицію в обстоюванні територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України, а ще — за засудження агресії Росії та невизнання анексії Криму. Оскільки в нашій державі існує чимала грецька меншина, Президент пообіцяв високому гостеві організувати зустріч з українськими греками. Ці теми — лейтмотив розширеного засідання української та грецької делегацій під головуванням Президента України та Прем’єр-міністра Грецької Республіки.

Журналістам Петро Порошенко пояснив, що Греція у складі ЄС виступає за збереження санкцій проти РФ через невиконання мінських угод. Він сподівається, що Україна отримає безвізовий режим із Європейським Союзом уже цього літа. Окремо пролунала заява глави держави щодо інциденту з висловлюванням в інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні. Позиція Президента однозначна: проведення виборів на тимчасово окупованій території Донбасу за присутності іноземних військ неможливе. Так само не можна порівнювати окупацію Донбасу російською армією та ситуацію в Німецькій Демократичній Республіці. «Одна річ, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що їх приймає. Можна провести паралелі з російською базою в Севастополі. Ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі. Абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів. Неприйнятним, поза нормами правового поля, за умов окупації є й незаконний референдум у Криму за присутності десятків тисяч військ РФ. Так само неможливим вважаємо проведення виборів за присутності військ на Донбасі», — наголосив він.

Алексіс Ципрас наголосив, що запроваджені ЄС санкції проти Росії через агресію в Україні необхідно підкріплювати зустрічною пропозицією щодо виходу з кризи. «З одного боку, ми розуміємо потребу в тому, щоб було вироблено певну реакцію на події, а з іншого — вважаємо, що всі санкції мають супроводжуватися певним замінним засобом, тобто маємо пропонувати певний вихід із ситуації, яка склалася. Маємо вести діалог. Санкції не можуть бути просто як покарання. В будь-якому разі кожна ситуація, вимога мають супроводжуватися пропозицією тих заходів, які допоможуть подолати кризу», — сказав він.

Володимир Гройсман зустрічався з грецьким Прем’єром ще напередодні. Глава уряду запропонував відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва, щоб активізувати співпрацю країн в економічній галузі.

Наступне питання — економічна співпраця. Греція хоче розвивати співробітництво з причорноморським регіоном України. «Це зумовлено історичними, культурними та економічними зв’язками з цими територіями», — цитує слова Алексіса Ципраса департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Говорили сторони і про безпеку та обороноздатність. Володимир Гройсман з’ясував, що Греція уважно спостерігає за розвитком подій на сході України й виступає за пошук мирних шляхів врегулювання конфлікту. Його грецький колега прагне, щоб проживання в Україні 100 тисяч етнічних греків було безпечним.