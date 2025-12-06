Під час зустрічі в Києві президенти України та Кіпру обговорили посилення санкцій проти рф і прогрес на шляху до ЄС

Президент Кіпру вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення рф, а востаннє глава цієї держави приїжджав в Україну десять років тому.

«Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується зокрема перемовин щодо членства України у Європейському Союзі. Ми сприймаємо нинішній візит як знак підтримки нашої держави, як знак подальшої готовності працювати разом заради обох наших держав та всієї Європи. Окремо дякую за те,що Кіпр підтримує санкційну політику проти росії, її агресії, цієї війни, всіх її руйнувань», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, пріоритети й роботу української команди в переговорному процесі з партнерами.

«Зараз лідери Європейського Союзу готують новий санкційний пакет, і ми хочемо зробити його справді дієвим. Це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім і на все те інше, що дає росії бюджетні надходження, а отже можливість затягувати цю війну. Будемо вдячні Кіпру за подальшу спільну роботу з нами та всіма європейцями щодо російського танкерного флоту та стосовно кремлівських схем обходу санкцій. Розраховуємо на підтримку Кіпру спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив у руках вільного світу», — наголосив український Президент під час спільного із Президентом Кіпру спілкування з журналістами.

Нікос Христодулідіс відзначив стійкість українського народу проти злочинного вторгнення росії. Він наголосив, що мирна угода має базуватися на принципах ООН та повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери докладно обговорили спільний європейський порядок денний і вироблення Європою нової глобальної ролі для себе, яка має бути справді сильною.

«Україна дала Європі значний об’єднавчий імпульс, і ця енергія працює на європейську силу. Ми розраховуємо, що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку», — наголосив глава держави.

Окрему увагу під час спілкування президентів у розширеному колі було відведено підтримці членства України в Європейському Союзі. Наша країна розраховує, що головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першому півріччі наступного року стане історичним з погляду відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень.

Крім того, говорили про посилення санкційного тиску на російський енергетичний сектор та інші сфери фінансування війни проти України. Також Київ розраховує на підтримку від Кіпру спільних європейських рішень щодо російських активів.

Окремо глава держави подякував Кіпру за підтримку резолюції щодо викрадених росією українських дітей, голосування за яку вже відбулося на Генеральній Асамблеї ООН. Україна сподівається на подальшу участь Кіпру в розв’язанні гуманітарних питань.

«росія утримує українських полонених ще з 2014 року — утримує як військових, так і цивільних, багато політичних в’язнів, які жили в окупованому Криму. Тисячі українських дітей зараз розпорошені на території росії, і там їх навчають, безумовно, ненависті до нас — до своєї Батьківщини, до свого рідного дому. Україні потрібна глобальна підтримка, щоб це все виправити. Хочу подякувати за те, що Кіпр з Україною», — заявив глава Української держави.

Перед початком переговорів Володимир Зеленський і Нікос Христодулідіс ушанували пам’ять загиблих українських захисників. Президенти пройшли вздовж Стіни Пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим українським воїнам.

Джерело:

Офіс Президента