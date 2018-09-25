Кораблі ВМС Збройних сил України — пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» — пройшли із Західної військово-морської бази в Одесі до Азовського моря, пришвартувавшись у порту Бердянська. У наших територіальних водах їх зустріли малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Згодом герої переходу увійдуть до складу новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.

Ці практично не бойові судна пройшли під Керченським мостом, прилеглу територію до якого російські окупанти безпідставно почали вважати своєю. Втім, як і всю Керченську протоку чи саме Азовське море. Анексувавши Крим, у Москві забули про міждержавну угоду від 2003 року, згідно з якою його вважають внутрішньою водоймою і України, і Росії. Але ця угода залишається чинною, тим більше, що ґрунтується на міжнародному морському праві, якого РФ просто зобов’язана дотримуватися. Інакше не уникне подальшого стискання санкційного кільця.

У тому, що росіяни не чинитимуть перешкод українським суднам, ще під час їх проходу Керченською протокою розповів журналістам Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Час засвідчив, що він таки мав рацію.

Демонстративно провівши свої військові судна під Керченським мостом, Україна, по-перше, чітко продемонструвала рішучість створити військово-морську базу в Азовському морі. По-друге, довела те, що й так записано у згаданій угоді: прав на Азов у нас аж ніяк не менше, ніж у сусідньої держави. Тому й скреготали зубами і в Кремлі, і на російських військових кораблях, які перебували в безпосередній близькості до наших і тримали їх під прицілом. Та завадити руху до пункту призначення окупанти не ризикнули. Проте стежили за походом не лише росіяни. Поблизу Керченської протоки здійснював польоти розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, повідомляє УНІАН.

Демонстрація військово-морського прапора має неабияке політичне й моральне значення, оскільки Україна дала відповідь численним провокаціям ВМФ РФ та прикордонників сусідньої держави в акваторії Азовського моря.

Президент Петро Порошенко дуже схвально поставився до цього факту: «Вітаю наші військові кораблі з виходом в Азовське море», — написав глава держави на своїй сторінці у Facebook, подякувавши екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що Україна не допустить, щоб Російська Федерація диктувала їй умови судноплавства у Чорному і Азовському морях. Він нагадав, що нещодавно відбулося засідання РНБО, на якому ухвалено рішення про посилення військової присутності, насамперед, Військово-морських сил України в Азовському морі для того, щоб протидіяти тим системним провокаціям, які чинить Росія проти України.

«Фактично, ми бачимо намагання Росії провести морську блокаду портів у Азовському морі, і тому наша позиція — не допустити цього. Не буде Російська Федерація домінувати в Чорному і Азовському морях. Я вважаю, що Азовське і Чорне море були українськими, і вони будуть українськими, і не буде Росія нам диктувати умови і судноплавства, і нашої роботи у цьому регіоні», — наголосив Секретар РНБО.

Задля цього Україна, безумовно, мусить значно посилити свій військовий потенціал в цьому регіоні, і над цим працює Рада національної безпеки, яка поставила чітке завдання перед кожною силовою структурою. Над цим працюють, передовсім, наші Збройні сили й Військово-морський флот.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»