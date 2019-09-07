Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенатором від Демократичної партії Крісом Мерфі (штат Коннектикут) і головою підкомітету Сенату з питань закордонних справ щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки сенатором Роном Джонсоном (штат Вісконсин), які прибули з візитом до України. Саме цим американським сенаторам, нагадаємо, нещодавно відмовили в отриманні російської візи.

Співпраця у сферах безпеки та енергетики

Під час зустрічі глава держави відзначив потужну підтримку України обома палатами Конгресу США. Він висловив вдячність сенаторам, які входять до Сенатського українського кокусу, за їхній особистий внесок у формування цієї підтримки. «Хочу подякувати нашому стратегічному партнерові США за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», — зазначив Володимир Зеленський.

Він висловив удячність американським законодавцям за їхню активну позицію щодо необхідності надання Україні подальшої безпекової допомоги, а також сподівання, що обсяги цієї допомоги зростатимуть, повідомляє Офіс Президента України.

Глава держави відзначив і послідовну політику санкцій США проти Росії, привернувши увагу до російської «паспортизації» громадян України на Донбасі й необхідності відповідного реагування світової спільноти.

Сторони обговорили співпрацю в секторі енергетичної безпеки, зокрема підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв через налагодження їх поставок зі США. Співрозмовники позитивно оцінили підписаний меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.

Володимир Зеленський подякував американській стороні за послідовну протидію проєкту «Північний потік-2» і висловив сподівання на ухвалення Конгресом США рішення щодо санкцій проти компаній, які беруть у ньому участь.

Обговорили й реалізацію реформ в Україні. Володимир Зеленський відзначив зокрема намір продовжити активні реформи в секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО.

Обіцяють і військову допомогу

Відтак сенатори під час зустрічі зауважили, що Сполучені Штати нададуть кошти для військової допомоги Україні нинішнього або наступного фінансового року. «Питання надання військової допомоги неодноразово одностайно ухвалював Конгрес. Але через те, що у нас добігає кінця фінансовий рік, ухвалення цього рішення залежатиме від часового чинника, оскільки ми наприкінці фінансового року», — сказав Кріс Мерфі, відповідаючи на запитання про повідомлення щодо проблем з наданням військової допомоги Україні.

З-поміж іншого він відзначив і прогрес України після Революції гідності: «Зосередженість теперішнього уряду на тому, щоб долати корупцію, перемагати її, полегшує нам переконувати моїх колег у Вашингтоні в тому, що Україні необхідно і в подальшому надавати допомогу».

А Рон Джонсон з цього приводу зауважив: «Я зустрічався з президентом Трампом, і ми з колегами також надіслали йому листа, в якому переконували, щоб цього фінансового року гроші, що залишилися, використати на надання допомоги Україні, — повідомляє Укрінформ. — Якщо цього не станеться, то сенатор Кріс Мерфі працює в бюджетному комітеті, й ми переконані, що ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги наступного фінансового 2020 року. Тож підтримка США для України триватиме».

Звільнення заручників — питання життя і смерті

Кріс Мерфі також висловив сподівання, що очікуване взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією дасть змогу звільнити в майбутньому ще більше українців.

«Ми зазвичай не коментуємо рішення судів, але сподіваємося, що після спільних дій Президента Зеленського з Володимиром Путіним зменшиться напруга у відносинах і в майбутньому ще більшу кількість українських заручників і полонених, яких незаконно тримають у Росії, буде звільнено», — сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про звільнення з-під варти фігуранта справи у збитті літака рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Кріс Мерфі вважає, що взаємне звільнення утримуваних осіб буде важливим сигналом і «важливим кроком, щоб рухатися далі». «Ще залишатимуться серйозні питання життя і смерті, але звільнення заручників буде важливим, вагомим кроком», — додав він.

А розпочався візит американських сенаторів до України з їхньої зустрічі з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, під час якого сторони обговорили питання проведення антикорупційної реформи в Україні.

До Росії нев’їзні

Наприкінці серпня 2019 року Міністерство внутрішніх справ Росії протягом тижня відмовило двом сенаторам США в отриманні віз. Першим про це заявив Рон Джонсон. Він пов’язав відмову зі своїми критичними висловлюваннями на адресу президента Путіна та його політики. Натомість з Росії повідомили, що сенатор перебуває у стоп-листі начебто у відповідь на аналогічні дії Вашингтона.

Слідом за Роном Джонсоном за кілька днів відмову отримав і Кріс Мерфі, який мав намір поїхати до Росії у складі двопартійної делегації Конгресу США. «На жаль, російська влада продовжує ізолювати свою країну, чинячи перепони як нашому, так і ще кільком візитам протягом останніх місяців», — зазначив сенатор. І додав, що він залишається критиком Кремля, але вірить у важливість збереження діалогу між США та Росією. Сенатор-демократ засудив зокрема і захоплення Росією українських моряків поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»