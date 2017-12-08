Екс-очільтник Альянсу, екс-прем’єр Данії, голова фонду Rasmussen Global, а з травня 2016 року ще й радник Президента України Андерс Фог Расмуссен вважає, що без місії «блакитних шоломів» на Донбасі фактично неможливо буде досягти реалізації мінських домовленостей. Саму місію він бачить наділеною «сильним мандатом», що складається з контингенту до 10 тисяч осіб, працює на всій не підконтрольній Києву території, здатна захищати людей та інфраструктуру в регіоні.

«Ми могли б досягти миру в такому разі», — сказав політик, виступаючи на берлінському форумі із зовнішньої політики, організованому німецьким Фондом Кербера.

Докладніше про бачення майбутньої миротворчої місії ООН на Донбасі пан Расмуссен розповів у бліц-інтерв’ю Укрінформу.

Миру без миротворців не буде

— Пане Расмуссен, чи можливо, з вашої точки зору, в нинішній ситуації обійтися без миротворців ООН?

— Бачу краще рішення в досягненні спочатку стабільності, потім припинення вогню, потім — миру. Тому що якщо не буде міжнародних миротворців, які моніторять ситуацію і контролюють її, досягти цього неможливо. Я бачив це на власні очі, коли відвідував лінію розмежування: щодня обстріли, і звіти ОБСЄ також свідчать саме про це.

Слід розмістити потужну миротворчу місію, щоб забезпечити і гарантувати мир.

— Але чи можливо знайти консенсус при таких абсолютно різних підходах до самої концепції місії Росії з одного боку і України та західних партнерів — з іншого?

— Путін зробив перший крок. Але у тому вигляді, в якому це було представлено, воно нікуди не годиться. Тому що його пропозиція дасть нам лише мандат ООН для того, щоб заморозити конфлікт на сході. А ми цього не хочемо. Зараз це ніякий не заморожений конфлікт, вже 10 тисяч людей загинуло, щодня стріляють — це підтверджують і звіти ОБСЄ.

Але я думаю, що замість того, щоб просто відкинути пропозицію Путіна, ми можемо щось збудувати на ній і поліпшити її шляхом отримання сильного мандата. Думаю, найважливішим буде надання миротворцям права контролювати міжнародний кордон між Україною та Росією. Тому що тільки так можна припинити приплив військ і військових матеріалів та озброєнь. А також проконтролювати, щоб росіяни вивели своє озброєння і військову техніку назад до Росії.

Стережуться троянського коня

— Українська сторона наполягає на тому, щоб у майбутній місії не було росіян. Як ви дивитеся на це?

— У цьому разі, думаю, ні Росія, ні Україна не повинні ставати контрибуторами такої місії. Це нормальний стандарт для миротворчих місій, щоб сторони, залучені в конфлікт, не входили до складу. Але це потребує, звичайно, консенсусу українського уряду, оскільки йдеться про українську територію. Але якщо буде потужний мандат, ми можемо розраховувати на згоду Києва.

Якщо мандат буде сильним, якщо буде чітка мета — виконати в повному обсязі мінські угоди, думаю, європейські країни можуть і повинні зробити внесок у цю місію. Росії, можливо, не сподобається, якщо будуть сили країн НАТО, але є інші європейські країни. Не думаю, що це основна проблема. Основні сили можуть бути і не з країн, що входять у НАТО.

— Чи не думаєте ви, що президент РФ Путін, виступивши несподівано з такою ініціативою, зробив це з умислом, а не виключно заради припинення війни?

— Так, це може бути пастка. Тому ми повинні бути дуже обережні й уважні, маючи справу з цією пропозицією. Це може бути троянський кінь. Але замість того, щоб просто відкинути, ми повинні постаратися поліпшити її.

На конференції Расмуссен також говорив про важливість підтримки трансатлантичної єдності між США та Європою, а також посилення санкцій проти Росії, якщо вона не вживатиме заходів до повного виконання мінських угод. Про те, що Захід повинен допомогти зміцнити Україну, зробивши її здатнішою захистити себе і відбити агресію зокрема шляхом надання оборонних систем (систем комунікації, тепловізорів тощо). А також про те, що, зробивши Україну процвітаючою демократією та ринковою економікою, Захід змусить Росію зрозуміти: конструктивна співпраця краща за конфронтацію. «Дорога до нормалізації відносин проходить через Київ», — резюмував політик.

Ольга ТАНАСІЙЧУК,

Укрінформ, Берлін