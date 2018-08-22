Капітальний ремонт чотирьох літаків Ан-26 проводять у межах спільного проекту Міністерства оборони, ДП «АНТОНОВ» і Заводу 410 ЦА. При цьому «АНТОНОВ» забезпечує їх модернізацію та випробовування. Проект розпочато в лютому цього року. Готовий уже один літак.
«Цехи виробництва ДП «АНТОНОВ» дообладнують машини Повітряних сил комплектом бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО). За розробленою конструкторським бюро документацією виготовлено понад тисячу позицій деталей та складальних одиниць, встановлених на літаках. У вересні модернізовані машини буде здано замовникові», — повідомив «УК» начальник агрегатно-складального виробництва Андрій Сідельников.
За угодою, чотири цехи виробництва встановили на двох літаках Ан-26 обладнання для захисту від ракетного ураження. Літаки з новими протиракетними системами найближчим часом проходитимуть державні випробування.
З 2014 року в Україні від ураження зенітними засобами загинули три літаки Ан-26, а встановлення нової системи істотно підвищить безпеку польотів. Також машини буде дообладнано системами попередження наближення землі та зіткнень літаків, навігації, посадки й вимірювання висоти, дальності. Завдяки цьому вони набувають нової якості, тож льотчики ними задоволені.
Багато новацій, розроблених для військових літаків, застосовують і для цивільних машин, і навпаки. Наприклад, системи попередження зіткнення з землею та зіткнення літаків у повітрі перейшли на військову техніку з цивільної. Вони дають льотчикові змогу бачити на екрані повітряну ситуацію навколо, стежити під час польотів на малих висотах за небезпечними ділянками (узгір’ями та горами, промисловими спорудами — мостами й трубами), які потрібно обійти задля уникнення зіткнення із землею.
Літакам Ан-26, які модернізує «АНТОНОВ», 35—40 років. І це не межа. Ще працюють крилаті машини, яким майже 55, а фахівці літакобудівного підприємства трудяться над подовженням служби літака Ан-24 до 60 років.
Ан-26 — економічний літак, який за період експлуатації доведено до високого ступеня надійності (за умови своєчасного виконання всіх видів технічного обслуговування). На сьогодні таких літаків до двох тисяч. Тепер серед них будуть чотири, оновлені сучасними системами, які справно служитимуть у Повітряних силах України.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для «Урядового кур’єра»