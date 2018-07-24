Минулого тижня на міжнародному аерокосмічному авіасалоні Фарнборо-2018 ДП «АНТОНОВ» та Aviall Services, Inc. (підрозділ Boeing) підписали генеральну угоду (General Terms Agreement) щодо взаємодії у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178, сімейство яких матиме позначення Ан-1X8. У межах цієї кооперації Aviall Services, Inc. забезпечить закупівлю й постачання на «АНТОНОВ» широкої номенклатури комплектуючих виробів для серійного виробництва цих літаків і забезпечення їх післяпродажної підтримки в майбутньому.
«АНТОНОВ» отримав надійного партнера, який стане важливою ланкою в процесі придбання комплектуючих виробів західного виробництва в межах програми імпортозаміщення, зокрема для запуску серійного виробництва новітніх літаків марки Ан та забезпечення їх якісної післяпродажної підтримки на найвищому світовому рівні», – зазначив президент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець.
«Матеріали та запчастини найвищої якості отримають наші красені Ан-148, Ан-158 та Ан-178. Такі домовленості — запорука нашої авіаційної незалежності від РФ і підтвердження стратегічного курсу зі США і ЄС», – написав принагідно Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.
Також на міжнародному авіасалоні досягнуто домовленостей щодо співпраці з представниками Швейцарії та Туреччини. Так, «АНТОНОВ» і швейцарська компанія AIR-ION TECHNOLOGIES SA підписали «Меморандум про взаєморозуміння» щодо налагодження партнерства у розробленні, випробуваннях, сертифікації та серійному виготовленні гібридних і повністю електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на базі модульної уніфікованої багатофункціональної платформи розробки швейцарців для виконання цивільних чи військових завдань. Так київське підприємство долучилося у створенні новітніх БПЛА до міжнародної системи партнерства, до якої входять провідні компанії та науково-дослідні інститути США, Канади, Великої Британії, що забезпечить високий інноваційних і технологічний рівень продукції.
У межах меморандуму зі швейцарцями заплановано виробництво чотирьох типів БПЛА з максимальною злітною вагою 1500 кілограмів та крейсерською швидкістю 185 кілометрів за годину. Документ передбачає кілька етапів співпраці. На першому партнери проведуть дослідження світових технологій і ринку щодо застосування електричних БПЛА як повітряного таксі, а також гібридних в інших цивільних чи військових цілях. Антоновці братимуть участь у розробленні планера цих літальних апаратів, виготовленні дослідних зразків, їх випробуваннях, сертифікації, а в перспективі на виробничих потужностях держпідприємства заплановано налагодити лінію із серійного виробництва БПЛА.
Згідно з прогнозною оцінкою, світовий ринок цивільних БПЛА як електричних повітряних таксі, для охорони державних кордонів, патрулювання, завдань зміцнення безпеки, служб з надзвичайних ситуацій, логістики та інших зросте з $17,8 мільярда у 2017 році до $48,8 мільярда у 2023-му.
Перспективний проект у напрямі входження найбільшого українського літакобудівного підприємства до світової авіаційної інтеграції — створення транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-188. На переговорах з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI) у Фарнборо сторони підтвердили зацікавленість у продовженні співпраці за цим проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає «АНТОНОВ» для фіналізації юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розроблення, побудови за випробувань літака Ан-188.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для «Урядового кур’єра»