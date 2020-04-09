Важко збагнути, що коронавірус забирає життя людей на планеті та руйнує світову економіку у ХХІ столітті. І цій загрозі нема ради ні у Старому Світі, ні в Новому. «Урядовий кур’єр» дякує киянам Аллі Бойко і Данилові Філоненку, що допомогли отримати розповіді про нинішню ситуацію в Австралії від українців, які там живуть.

Нині не відчуваємо так відстані, як це було раніше. Австралія — найвіддаленіший континент — в час всесвітньої вірусної загрози привертає увагу саме тим, що наша свідомість тримається міфу, що далеко не може бути так само, як у нас. Що ж переживають жителі далекої землі, розкажуть троє українців, для котрих вона багато років тому стала батьківщиною.

«Люди почали більше думати один про одного»

Ліяна Сліпецька,

менеджер із нерухомості,

Мельбурн

Щодня отримуємо новини від уряду. Бачимо у новинах, що ситуація з вірусом гіршає день у день. Багато критики уряду, що він не закрив державних шкіл, а керівники деяких приватних самі вирішили закритися. У державних закладах освіти ще й досі продовжують лекції й заняття.

Дуже багато людей самостійно піклуються про власну безпеку: більшість залишається вдома і лише виходить купувати харчі або до лікаря.

Фінансова допомога для бізнесу в Австралії дуже добре працює. Уряд оголосив, що надаватиме допомогу для невеликих підприємств, які мусять закритися, наприклад кафе, ресторани. На вулицях досить тихо і порожньо, люди виходять лише у магазини.

Громадське життя обмежене, але здебільшого все гаразд. Звісно, припинилися всі наші громадські заходи. Для українських громад це досить серйозна справа, бо ми залежимо від добровільних внесків і зборів. Уряд оголосив, що на відкритому повітрі люди не можуть збиратися по більш як 500 осіб, а всередині приміщення — не більш як 100. Це має великий вплив на спортивні, культурні заходи і приватні зібрання. Футбольні ігри відбуваються, але без уболівальників, а подивитися їх можна лише по телебаченню.

Люди дуже турбуються, як платитимуть за все і на що жити, якщо нема роботи. Банки оголосили, що людина мусить платити за кредитами тільки проценти протягом шести місяців. Уряд фінансово допомагає підприємствам і віддає податки, які платили за останні три місяці. Тобто австралійська влада вживає заходів, аби економіка могла врятуватися від кризи.

Дуже критикували жителів штату Нова Південна Валія, де 20 тисяч людей вийшли на пляж, хоч можна не більш як 500. Через це влада закрила пляж.

Мій племінник працює на швидкій допомозі. Він використовує повний захисний пакет — окуляри, маски і рукавички, щоб запобігти інфікуванню від пацієнтів, які потенційно можуть бути зараженими вірусом. У нашому штаті Вікторія інфікування людей не припиняється, а навпаки, кількість хворих збільшується.

Знаю, що це дивно звучить, але думаю так: немає нічого поганого, щоб на добре не вийшло. Світ трохи пригальмував, люди більше думають одне про одного. Сусіди збираються у What’s App групах задля допомоги. Мені трошки соромно, що в Австралії розкупили все в магазинах через цю паніку. Туалетного паперу майже нема. Магазин відчиняють на годину раніше, щоб старші люди мали змогу спокійно прийти і купити те, що їм потрібно.

В Австралії є двоє українців, які приїхали представляти свої фільми. Вони не погодили своє повернення в Україну, і ми тепер збираємо гроші, щоб купити їм квиток на літак додому.

Як, напевно, у цілому світі, є дуже дивне відчуття: люди не впевнені у завтрашньому дні, не знають, що буде далі. Але бачимо, що сталося в Італії. Австралія на три тижні рухається повільніше, тож австралійці повинні робити висновки.

Австралійський уряд оголосив, що за 48 годин всі не важливі підприємства мають закритися. Лише магазини з продуктами харчування, аптеки, банки і вантажний транспорт і надалі працюватимуть. Усе дуже швидко змінюється.

«Нас зупинили, щоб ми зрозуміли, як далі жити»

Алла Друженко,

домогосподиня,

Мельбурн

Карантин оголосили до 19 квітня. Закрито все, що нині не важливе: клуби, ресторани, навіть церкви — все, де можуть гуртуватися люди. У школах розпочалися офіційні канікули на тиждень раніше. Старші учні — на дистанційному навчанні, батьки малюків мали змогу обрати, ходити їхнім дітям до школи чи навчатися вдома. Закрито басейни, спортивні клуби та майданчики.

Працюють продовольчі магазини (час роботи обумовлено), лікарні, аптеки, заправки. У магазинах просять дотримуватися дистанції, не наближатися надто одне до одного. У крамницях все є, але просять замовляти необхідне онлайн.

На вулиці просять не виходити без зайвої потреби, якщо помітять хворого — штраф $20 тисяч і більше. Паніки немає.

Провайдери інтернету та мобільного зв’язку розіслали інформацію, що у зав’язку з карантином нададуть додатково безкоштовно по 5 Гб на всі пакети і безлімітний зв’язок в Австралії безплатно.

Людям, змушеним не працювати, надаватимуть соціальну допомогу. Банки пропонують фіксувати кредити за нижчими відсотками.

Звідусіль надходять інструкції, як поводитися у критичній ситуації. Вони однакові: якщо відчуваєте симптоми хвороби, не слід іти до лікаря, треба викликати його додому.

Розмірковуючи над тим, що відбувається, дійшла висновку: якщо людина не може сама зупинитися, то знаходяться сили, які її зупиняють і обов’язково зупинять. Може, нині з людством відбувається те саме? Нас зупинили або намагаються зупинити, щоб ми зрозуміли, як далі жити. Зупинімося, дослухаймося, послухаймо, замислімося, подумаймо. Приберімо все зайве і погане у собі й навколо себе. Налаштуймося на нову загальну здорову хвилю життя! Природа зробить перезавантаження, і ми, всі розумні, здорові, добрі, житимемо краще і щасливіше. Усім — здоров’я!

«Коронавірус дуже сильно вдарив по економіці Австралії»

Богдан РУДНИЦЬКИЙ,

журналіст,

керівник радіо SBS Ukrainian

Коли йдеться про Австралію, то найперше, мабуть, треба пам’ятати, що її населення багатокультурне і звичне до демократії. Різноманітні й австралійські природні ресурси, а історія країни досить своєрідна. Інтернет нині дає змогу дізнатися про це кожному.

Австралію з її понад 25,5 мільйона населення також добряче зачепило коронавірусною бідою. Найперше до цього долучилися любителі-мандрівники — свої і з усього світу. Найбільше їх прибувало на континент із Китаю, Індії та ближчих азійських країн. Щоправда, австралійці — теж нація, яка чи не найбільше подорожує світом, що тісно переплітається із сучасними міграційними процесами. У середньому за рік населення Австралії збільшується приблизно на 280—310 тисяч, а це багато для такої країни. Нині верхні рядки статистичних таблиць, у яких ідеться про міграційні процеси, що їх займали англійці, греки та італійці, поповнили китайці й індійці.

Хоч тут, у країні кенгуру та евкаліптів, понад 260 народностей, усі вони не тільки поважають цінності держави, в якій живуть і працюють, а й створюють дивовижну багатокультурність, дотримуються демократичних засад і законодавства. І серед усього іншого їх єднає державна мова. Треба обов’язково наголосити, що без знання англійської неможливо стати повноправним громадянином Австралії, хоч жити тут і працювати можна без громадянства. Іще: навіть туристи помічають привітливість та загальний патріотизм австралійців, що і засвідчує їхню любов до землі, на якій живуть, працюють і продовжують свій рід.

Коронавірус дуже сильно вдарив по економіці Австралії. Зокрема, валюта країни впала до найнижчих рівнів майже за два десятиліття. Спричинила це, як вважають фінансисти й економісти, дуже тісна співпраця з Китаєм. Вона становить приблизно 70—75 відсотків імпорту-експорту. А там — карантин. Австралія як країна великих природних ресурсів має фінансові запаси, а тому уряд нині вкладає величезні гроші в допомогу середнім бізнесам, малим підприємцям. Так у два етапи федеральний уряд Австралії надав 83 мільярди доларів ($AU) допомоги для порятунку економіки.

Звичайно, виплачуватиме держава допомогу безробітним, пенсіонерам, малозабезпеченим та всім іншим, хто її потребує. Крім цього, кожен штат Австралії має свій уряд і бюджет і стимулює економіку та підтримує галузь охорони здоров’я. Наприклад, уряд Нової Південної Валії додатково вливає в економіку штату $2 мільярди, з них $700 мільйонів надходять на охорону здоров’я.

Влада Австралії закрила кордони для відвідувачів на шість місяців, авіакомпанії припиняють міжнародні та локальні рейси. Школи у більшості штатів і територій закрито. Введено заборону на роботу ресторанів, кафе, інших закладів надання послуг. Запрацювало понад 100 спеціалізованих теле— і відеоклінік, у яких лікарі консультують дистанційно. Це зроблено для того, аби люди не відвідували сімейних лікарів без потреби. Адже трапляється, коли люди просто через страх і паніку перевантажують лікарів першої допомоги.

З огляду на те що понад третину населення Австралії становлять люди старшого віку, заборонено відвідувати групам мешканців будинки для літніх. Тому лише дві особи за день можуть відвідувати своїх батьків чи близьких родичів.

Щоправда, Австралія також не уникає паніки. Люди є люди. І всюди вони майже однаково реагують на загрози власному здоров’ю і життю в умовах можливих ризиків та страху. Але не всюди у світі вони однаково ставляться до проблем і самозбереження.

Австралійці давно не стикалися з великими викликами, і багатьох з них навіть не цікавило життя-буття держави та урядів, яка партія чи коаліція партій були або є при владі. Не через байдужість. Довголітня система демократії, права і громадянського обов’язку закріплена в ментальності людини, а реальність така, що попри незначні вади деяких представників, тут влада — для людей. І навіть поліцейські на вулицях сіл і міст — найперші приятелі й помічники громадян. Люди впевнені, що уряди піклуються про них і працюють для них.

Звичайно, як і всюди, є й не задоволені владою, платнею, високими цінами на продукти чи енергоносії. Однак народ обирає партію у владу з її главою, а самого очільника уряду партія влади завжди може поміняти будь-коли — навіть низькі рейтинги довіри народу стають першопричиною заміни керівника уряду. В Австралії, незважаючи на демократію, голосування на виборах усіх рівнів обов’язкове. І бюджет поповнюється коштами від штрафів тих, хто не голосував без вагомих причин.

Паніка від COVID-19

Паніка щодо коронавірусу тут є. Зокрема, були історії з туалетним папером, аж доки не ввели ліміт для одного покупця, надмірними закупами продуктів харчування, засобів миття рук і ліків. Навіть прем’єр-міністра це роздратувало, і він дуже гостро висловився на адресу покупців-панікерів, зазначивши, що такого ще не бачив у житті й не сподівався на таке диво від австралійців, породжене, звичайно, страхом і зневірою, що світила медицини досі не знайшли вакцини від коронавірусу.

Нещодавно глава федерального уряду повідомив, що Австралія наближається до успіху в розробленні вакцини та застосовуванні інших засобів для лікування COVID-19 i що вона серед лідерів у світі в цьому пошуку.

І хоч міністерство охорони здоров’я країни докладає величезних зусиль до приборкання коронавірусу, без самоізоляції людей та їхнього усвідомлення загрози й ігноруванням заклику залишатися вдома йому доводиться нелегко. Адже люди різні, як і всюди.