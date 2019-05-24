На таких принципах будує свої відносини з міжнародними партнерами Казахстан, де в червні відбудуться позачергові президентські вибори

Перший Президент Казахстану єлбаси Нурсултан Назарбаєв, як відомо, 19 березня 2019 року прийняв історичне рішення про складання повноважень. Казахстан вступив у нову фазу розвитку. Верховну владу в країні було передано у спокійній обстановці відповідно до Конституції. За це світова спільнота поважає Казахстан.

У зверненні перший президент зазначив, що бачить своє майбутнє завдання в забезпеченні появи у владі нового покоління керівників, які продовжать перетворення, що відбуваються у країні. Але Нурсултан Назарбаєв залишається в активній політиці, працюючи головою Ради безпеки, головою Асамблеї народу Казахстану, членом Конституційної ради, лідером владної партії «Нур Отан».

Згідно з Конституцією, повноваження президента перейшли до голови сенату парламенту К.-Ж. Токаєва до закінчення виборчого терміну. 9 квітня президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив позачергові президентські вибори на 9 червня цього року. Вперше майже за 30 років Казахстан обере нового президента.

Майбутні вибори мають стати найконкурентнішими в історії незалежного Казахстану. Цього разу на посаду глави держави претендують семеро кандидатів. Уперше серед охочих посісти крісло керівника країни жінка — Данія Єспаєва, яка представляє партію «Акжол».

Реалії такі, що навіть у нинішній час у Казахстані в політичному житті домінантне місце належить чоловікам. Однак уже багато років країна робить істотні кроки в поліпшенні гендерної рівності й підвищенні ролі жінок у бізнесі й політиці. Тепер уже бачимо підсумки цієї роботи. Крім пані Єспаєвої, жінки обіймають посади голови сенату, заступника прем’єр-міністра і міністра освіти і науки, майже чверть членів парламенту Казахстану — представниці прекрасної статі.

Ще одна відмінна риса майбутніх виборів — конкурентоспроможність і справедливість виборчого процесу. Це відбувається завдяки активному розвитку демократичних інститутів, що забезпечують справедливість і відкритість виборів у нашому регіоні. Казахстан укотре демонструє, що перевершує всі очікування.

Усім відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв забезпечити прозорі вибори, які відповідатимуть найвищим міжнародним стандартам. Можна навести конкретні приклади щирості цих обіцянок. Підтвердження цього — висування кандидатом у президенти Аміржана Косанова, який уже майже два десятиріччя перебуває в опозиції до уряду. Всі претенденти на посаду глави держави, зокрема Косанов, відкрито проводять свої передвиборчі кампанії й ведуть боротьбу за голоси виборців.

Казахстан завжди був відкритий для спостерігачів за виборами та їхніх конструктивних зауважень. Цього разу очікуємо понад 1000 міжнародних спостерігачів з 10 міжнародних організацій, а також інших держав, які працюватимуть під час виборів у нашій країні. На запрошення уряду Казахстану спостерігатимуть за виборами представники Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав і багатьох інших. Їхні місії вже розташувалися у всій країні.

Майбутні вибори важливі не лише для нашої країни, а й для наших сусідів і партнерів у всьому світі. Адже Казахстан бере активну участь у вирішенні глобальних питань, зокрема у врегулюванні сирійського конфлікту. З точки зору економіки, наш уряд вживає рішучих заходів для поліпшення інвестиційного клімату в Казахстані, перетворюючи його на об’єкт номер один за привабливістю для інвестицій у регіоні.

Казахстан збереже спадкоємність зовнішньополітичного курсу, заснованого на принципах багатовекторності, збалансованості й прагматизму з дотриманням усіх своїх міжнародних зобов’язань. Відносини з нашим важливим партнером Україною також вибудовуватимуть на основі взаємних інтересів.

По-перше, у нас сформовано велику договірно-правову базу: майже 100 документів в усіх напрямах співпраці. Між нашими країнами діє режим вільної торгівлі, обидві держави — члени СОТ. Усе це дає можливості для розвитку бізнесу.

По-друге, ефективно працює Міждержавна комісія з торговельно-економічної співпраці, чергове засідання якої має відбутися в 2019 р. в Києві.

Упевнений, що після завершення електоральних циклів у Казахстані й Україні ми з новими силами працюватимемо над подальшим розвитком і поглибленням відносин.

Самат ОРДАБАЄВ,

Надзвичайний і Повноважний посол

Республіки Казахстан в Україні,

для «Урядового кур’єра»