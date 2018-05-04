Аналіз ситуації, аргументація рішень і особливо їх реалізація неодмінно матимуть успіх в очах співгромадян і світової спільноти

Безпекова ситуація на Донбасі й необхідні першочергові кроки заради досягнення прогресу в мирному врегулюванні стали основною темою візиту в Україну помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Весса Мітчелла. Під час його зустрічі з Президентом Петром Порошенком скоординовано підходи до реалізації ініціативи з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, а також домовлено про спільні кроки з протидії будівництву проекту «Північний потік-2».

Президент закликав американську сторону активніше долучатися до проблеми звільнення українських політв’язнів, утримуваних у російських тюрмах, і українських заручників, повідомляє департамент прес-служби АП.

Петро Порошенко подякував адміністрації Білого Дому за тверду й рішучу підтримку у боротьбі з російською агресією, підкресливши важливість надання Україні військової допомоги, зокрема сучасних протиракетних комплексів та іншого оборонного озброєння.

А поважний гість нагадав: «Ми від самого початку чітко висловилися, що Javelin є оборонною зброєю і вони мають застосовуватись Україною для самооборони».

На брифінгу після зустрічі з главою держави Весс Мітчелл додав, що Сполучені Штати запроваджуватимуть нові санкції проти Росії, якщо та не змінить свого ставлення до України: «У координації з нашими союзниками ми заявляли, що військове чи інше втручання у справи України неприйнятне. І якщо це триватиме, ми й надалі за потреби запроваджуватимемо санкції».

Адже за океаном упроваджують єдину консолідовану політику щодо Донбасу. А передумовою для скасування санкцій може бути лише припинення агресії й виведення Росією військ з окупованої території. «Ми залишаємо можливість для Росії, щоб вона зробила вибір, але й надалі посилюватимемо санкції і робитимемо так, щоб ціна для РФ зростала, поки вона не припинить агресивну зовнішню політику», — цитує УНІАН слова дипломата.

За таких умов Вашингтон підтримуватиме політику відкритих дверей для нашого членства в НАТО. «Ми із союзниками по Альянсу розглядаємо всі можливості сприяти реалізації політики відкритих дверей», — зазначив Весс Мітчелл.

Поки що Сполучені Штати Америки вдвічі збільшать допомогу Україні в галузі кібербезпеки. «Ми обговорили питання кібербезпеки і подвоюємо обсяг допомоги для її зміцнення з 5 до 10 мільйонів доларів», — потішив нас поважний гість, запевнивши, що США й надалі категорично відкидають агресію Росії проти України, й висловив підтримку її суверенітету й незалежності.

У тому, що наша країна була й залишається сильним і надійним партнером США в регіоні, Весса Мітчелла запевнив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман: «Наша співпраця має стратегічне значення і дуже важлива для двосторонніх відносин, особливо в цей історичний для України час. Є багато питань порядку денного, які ми готові обговорити». Серед них кілька важливих моментів, які стосуються співпраці з МВФ, протидії російській агресії, взаємної торгівлі передусім у контексті обмежень на імпорт металопродукції до США. Скажімо, співпраця з МВФ, на переконання Прем’єра, надважлива для України в контексті фінансової стабільності.

Із фондом тривають перемовини щодо двох питань: створення антикорупційного суду, яке перебуває на стадії ухвалення необхідного законодавства, і запровадження ринкової формули визначення ціни на газ для українських споживачів. Щодо останнього Прем’єр-міністр повідомив, що українська сторона має власний варіант рішення, і підтримка США в цьому питанні буде дуже на часі, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Наша підтримка України дуже глибока, і вона не тільки на рівні гілок влади, а й народу США. Для нас важливо впроваджувати програми підтримки та захисту України передусім оборонного характеру, — запевнив Весс Мітчелл. — Розумію, як непросто нині Україні. Та наш пріоритет у тому, щоб ваша країна була стабільною й перебувала в безпеці. Моя пропозиція — робіть усі необхідні кроки, які у вашій компетенції, аби показати МВФ, що ваші наміри серйозні. Аналіз ситуації, аргументація рішень і їх реалізація мають спрацювати».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»