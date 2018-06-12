За рік прикордонники оформили за спрощеною процедурою виїзд 555 тисяч українців

Учора минув рік, як набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок українських громадян. Відтоді наші співвітчизники, які є власниками біометричних паспортів, можуть подорожувати без віз до 26 країн ЄС та ще чотирьох, які не є членами спільноти, але входять до Шенгенської зони (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн).

У процесі імплементації плану дій з візової лібералізації Київ виконав 144 критерії, які стосуються реформ у багатьох важливих сферах, включно з боротьбою з корупцією, безпекою документів, належним контролем на кордонах, забезпеченням прав і свобод громадян.

Загалом з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу простувало майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона — за біометричними паспортами, понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізового режиму, наголошує у повідомленні на офіційному сайті Держприкордонслужба.

У відомстві зазначають, що процес перетину державного кордону для українців став значно простішим та комфортнішим. Адже для безвізової подорожі необхідно лише мати медичне страхування, зворотні квитки та за необхідності підтвердити місце проживання у європейській країні й наявність певної суми коштів.

Певний ажіотаж серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу — у середньому прикордонники оформляли до 90 тисяч українців за місяць. Торік у листопаді цей показник становив уже 32,5 тисячі осіб. З настанням літа, тобто періоду активних відпусток та мандрівок, знову очікується збільшення пасажиропотоку.

Черги в пунктах пропуску мають періодичний характер і пов’язані зі святами, періодом відпусток, масовими міжнародними заходами, а також сезонними роботами за кордоном та малим прикордонним рухом. Крім того, останнім часом на кордоні з ЄС черги утворюються з вини власників авто на «євробляхах» і так званих перетинальників, які впродовж доби можуть по кілька разів перетинати кордон. У взаємодії з європейськими колегами Держприкордонслужба намагається оперативно реагувати на такі ситуації.

Прикордонники наголошують, що робота щодо нарощення технічних можливостей відомчих інформаційних систем не припиняється.

Кількість заявок українців на отримання шенгенських віз за півроку чинності безвізового режиму з ЄС зменшилась удвічі. Як повідомила на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі виконавчий директор громадської організації «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко, торік відбулася поступова переорієнтація громадян України з візових на безвізові короткострокові поїздки.

За рік дії безвізового режиму з Європейським Союзом українці оформили понад 5 мільйонів біометричних паспортів. Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк нагадав, що процес видачі біометричних документів розпочався ще з січня 2015 року.

«За цей період ми оформили понад 8 мільйонів 800 тисяч біометричних документів. А коли було оголошено про початок безвізу, — за цей рік оформлено понад 5 мільйонів», — сказав він.

Нині не існує загроз порушення питання про перегляд Європейським Союзом умов безвізового режиму з Україною. Упевненість у цьому висловив учора на прес-брифінгу перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк. «Оцінка наших колег з ЄС одностайна: загрози від громадян України, з боку подорожуючих, які використовують територію України як транзитну країну, нині немає. Реальних загроз навіть щодо порушення питання про перегляд умов безвізового режиму на сьогодні не існує», — сказав він.

Про те, що українці не зловживають безвізовим режимом, що могло б призвести до його призупинення, наприкінці травня повідомив і Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган.

Він також зазначив, що звіт Європейської комісії за грудень 2017 року свідчить про наявність певних питань, пов’язаних з візовою лібералізацією. Йоганнес Ган зауважив, що в цьому напрямі Україна має прогрес, однак існують і ризики. «Знов-таки це стосується боротьби з корупцією. Але зараз немає ризиків для безвізу через поведінку українців за кордоном», — сказав єврокомісар в інтерв’ю Радіо НВ.

Варто зазначити, що чинні правила перетину кордону країн Шенгенської зони, як очікується, зберігатимуться до 2020 року. Тоді в ЄС має запрацювати нова система реєстрації в’їзду та виїзду громадян третіх країн, яка має пришвидшити перетин кордону. Нові правила стосуватимуться й українців.