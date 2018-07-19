Прем’єр виступає за кримінальну відповідальність для тих, хто займається контрабандою деревини

Розпочинаючи вчорашнє засідання уряду, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що економіка нашої країни стане по-справжньому сильною лише тоді, коли бізнес вестимуть чесно і прозоро. І це позитивно позначиться на створенні нових робочих місць, реальному підвищенні зарплат, наповнені держбюджету. А для цього маємо викорінювати злочинні тіньові схеми, зокрема активно боротися з контрабандою. Найбільше уваги на засіданні було приділено питанню боротьби з контрабандою та незаконним вирубуванням лісу.

Очільник уряду ініціював проведення масштабних перевірок підприємств лісової промисловості щодо контрабанди деревини. Він звернувся до працівників Генеральної прокуратури, Державної фіскальної служби, Держаудитслужби та Нацполіції з вимогою проведення перевірки фактів такої контрабанди, а також до партнерів з Євросоюзу із проханням надати інформацію про продукцію ліспрому, яка перетинає державний кордон.

«Слід провести ретельні перевірки всіх лісгоспів країни: з даними про накладні, хто підписував, хто відвантажував, хто оформлював, де проходила продукція.

Має бути фотофіксація цих фактів», — наголосив Прем’єр і додав, що всі, хто має стосунок до незаконного вирубування, незаконного вивезення та ввезення деревини, понесуть відповідальність. Він виступає за те, щоб вона була кримінальною.

«Ми зупиняємо нелегальний потік товарів. Наша робота дає перші паростки. Я надалі викриватиму всі тіньові схеми, які є. І буду боротися з тим, аби таких схем не було. Боротьба буде результативною, — сказав Володимир Гройсман. — Не буду заплющувати очі на жодну схему, яка робить Україну біднішою. Прошу всіх правоохоронців: об’єднаймося і вдармо по всіх цих схемах. Покажімо людям результат цієї боротьби».

Дерегуляція інфраструктури

На засіданні Кабінет Міністрів ухвалив черговий, шостий пакет дерегуляції, який спрощує доступ операторам телекомунікацій до об’єктів інфраструктури. За словами першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, це рішення дасть змогу збільшити кількість підключень до широкосмугового доступу з 5 до 19 мільйонів.

«Сьогодні маємо дискримінаційні й непрозорі умови надання доступу до інфраструктури, яка сприяє розвитку ринку телекомунікації. Ми отримаємо збільшення кількості підключень до фіксованого широко­смугового доступу, а це один з важливих кроків цифровізації в Україні. Крім того, ми створили умови для кращої роботи Державного земельного кадастру, а ще скасували деякі неактуальні акти, які створюють зайвий тиск на бізнес», — сказав посадовець.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов під час презентації пакета рішень зазначив, що нині в країні 155 тисяч багатоквартирних будинків і майже в кожному з них провайдеру доводиться довго і важко домовлятися з головами ОСББ, комунальниками чи забудовниками, щоб завести туди обладнання. Така сама ситуація з доступом до інфраструктури енергетики.

«Нині в різних областях України вартість доступу до лінії електропередач відрізняється в сім разів. Тобто немає нормальних правил гри. Ми це змінимо, прибравши колізії», — сказав він.

Уряд спростив процедуру працевлаштування іноземців, які є висококваліфікованими фахівцями, конче потрібними Україні, а також скасував дискримінаційну норму щодо заборони на внесення записів і зберігання трудових книжок своїх працівників іноземними юридичними особами на території нашої держави.

Фантастичних бонусів більше не буде

На засіданні уряду Прем’єр-міністр запропонував, а члени Кабміну підтримали заборону виплат бонусів і винагород менеджерам державних підприємств та компаній. Володимир Гройсман наголосив, що зарплати менеджерів мають бути достойними, але «жадібність і фантастичні цифри бонусів» сприймати і підтримувати не можна. «Треба розуміти, що власник держкомпаній — український народ», — сказав він і додав, що служити державі — це виклик. І тут важливо захищати Батьківщину, працювати на її успіх.

«У цьому питанні треба поставити крапку. Поважаю незалежність корпоративного управління і наглядових рад, але пропоную сприймати реальність», — резюмував Прем’єр-міністр.

Якість мобільного зв’язку

Кількість скарг на якість покриття мобільних операторів різко зросла в 2018 році порівняно із 2016-м. Про це заявив голова Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації Олександр Животовський.

«За п’ять місяців цього року в нас уже більше скарг на покриття, ніж за весь останній рік. Чому так відбувається? Ми вибудовуємо інфраструктуру, видали ліцензії. Перше — кожну базову станцію потрібно перебудувати. Поки що триває будівництво, і можуть бути тимчасові проблеми. Будівництво триватиме цей і наступний рік. Друге — доступ до інфраструктури. Третє — крадіжка кабелів. Ситуація з цими крадіжками кричуща. Наступне — постачальники. Глобально є чотири постачальники обладнання: два американсько-європейські, два китайські. Один з них, компанія ZTE, у квітні потрапила під санкції США, і відтоді офіс не надає жодного сервісу операторам, які використовують це обладнання. Це приблизно 40% обладнання найбільшого мобільного оператора в Україні», — сказав

О. Животовський і уточнив, що на сьогодні проблему із санкціями, під які потрапила ZTE, вже розв’язано.

Ухвалені рішення

Уряд ухвалив рішення про координаційну раду з реалізації стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції нa 2018—2021 роки, проект розпорядження Президента про призначення грантів глави держави докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік, затвердив рішення про оформлення довгострокових віз для в’їзду в Україну громадянам Естонської Республіки, схвалив рішення про проведення пробного перепису населення в Україні.