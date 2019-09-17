Поліпшення бізнес-клімату, збільшення інвестицій, боротьба з контрабандою, спільне кіновиробництво, співпраця в енергетичній галузі, а також подальше проведення реформ — саме такі питання обговорили делегації України та Словацької Республіки в межах офіційного візиту до нашої держави Президента Словаччини Зузани Чапутової.
Наголошували, що боротися з контрабандою потрібно на законодавчому рівні, що перебуває в колі інтересів обох країн. Глави держав Володимир Зеленський та Зузана Чапутова констатували, що Україна та Словаччина мають п’ять пунктів пропуску на кордоні, де потрібен контроль, а також обговорили створення нового пункту перетину, який має стати ще одним вікном у Європу.
Зузана Чапутова підтвердила підтримку Словаччиною євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. «Заплановані реформи, включно з лібералізацією торгівлі та приватизацією, будуть шляхом до процвітання та розвитку співпраці між нашими країнами. Наше зближення дуже важливе питання, насамперед коли Україна переживає важкі часи. На жаль, і в нас про неї поширюються різні неправди чи напівправди. Хочу, щоб наші громадяни знали, які важливі наслідки має порушення мирного співжиття між державами. Тому й запросила пана Президента відвідати з офіційним візитом Словаччину», — наголосила вона.
Володимир Зеленський підкреслив, що на шляху до Європейського Союзу Україна продовжить втілювати реформи. Особливо він відзначив концепцію електронної держави. «Маємо важливий проєкт «Держава у смартфоні». Хочемо відійти від паперового документообігу. До цього проєкту залучено найкращих IT-фахівців», — цитує слова Президента України його офіс.
Щодо співпраці двох держав у енергетичній галузі Володимир Зеленський зазначив: «Україна та Словаччина — надійні транзитери газу до Європи. І ми докладемо всіх зусиль для безперешкодного постачання палива на європейський ринок». Окремо глава держави наголосив на позиції Словаччини щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Він подякував за реабілітацію українських військових і надання підтримки в оздоровленні зокрема членам їхніх сімей.
Президент розповів, чого очікує від зустрічі лідерів країн нормандського формату (України, Франції, Німеччини та Росії), яка востаннє відбулася в 2016-му. «Коли у нас в країні війна, не можуть бути зустрічі раз на три-чотири роки, бо щодня гинуть наші хлопці. Тому хочемо не порушувати, а вирішити такі питання: обмін всіх на всіх; чіткі терміни розведення військ — Золоте, Петрівське, а потім — чіткий термін розведення військ уздовж усієї контактної лінії; чіткі терміни виведення всіх військ із тимчасово окупованих територій задля обговорення місцевих виборів там. Зустрічі в нормандському форматі будуть дуже часто, доки не вирішимо всі питання, пов’язані з поверненням наших територій і припиненням війни», — цитують Володимира Зеленського вітчизняні інформагентства.
Він акцентував, що глибоко зворушений тим, що повернення миру в Україну пані Чапутова називає особистою метою, і закликав головуючу в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Словаччину вимагати виведення з України окупаційних військ і повернення під український контроль тимчасово окупованих Росією територій.
Зузана Чапутова висловилася про санкції щодо Росії так: «Це легітимний інструмент, який слугує наслідком порушення міжнародного права через окупацію Криму і Донбасу. Це інструмент справедливості. Словаччина відповідно до позиції Євросоюзу підтримує продовження санкцій проти Росії доти, доки не буде виконано мінських угод й Україна не матиме контролю над усією своєю територією. Позиція Словаччини щодо врегулювання ситуації не зміниться й після завершення головування країни в ОБСЄ наприкінці цього року».
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»