Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснив робочу поїздку у Львівську область. Там очільник уряду взяв участь у церемонії випуску офіцерів Збройних сил України Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Прем’єр-міністр подякував молодим офіцерам за їхній вибір захищати Батьківщину.

«Цей день можливий завдяки вибору, який зробили ви та ваші побратими. Кожен українець вдячний вам. Сьогодні немає просто військовослужбовців, сьогодні кожен із вас — захисник України, кожен із вас — офіцер перемоги. Дякую вашим батькам, які виховали патріотів. Українці — нація нескорених і незламних. Весь світ рівняється на нас, дивується нашій стійкості й захоплюється нею. Це в нас було завжди, й це те, що веде нас до перемоги», цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Під час нагородження найкращих випускників академії очільник уряду вручив офіцерам золоті медалі.

Цього дня молодих офіцерів випускала й Одеська військова академія. До випускників і викладачів обох військових навчальних закладів з вітальним словом онлайн звернувся Президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що вже вдруге за час повномасштабної війни військові навчальні заклади України відправляють до офіцерського корпусу ЗСУ та інших військових формувань гідне поповнення.

«Обрати такий життєвий шлях — це ознака сили людини, отже сили родини, сили характерів тих, хто близький цій людині», — заявив глава держави.

Він подякував батькам молодих офіцерів, вихователям за таке виховання, яке дає змогу випускникам стати міцною опорою для війська, держави й народу у вирішальний час.

Володимир Зеленський наголосив, що молоді офіцери мають змогу зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу, про яку мріяли українці багатьох поколінь і якої так довго не вистачало українському народу й нашій державності.

«Саме зараз і саме в цій війні, яку українці не починали, але яку нам із вами належить завершити нашою спільною перемогою, Україна здобуде собі гарантований захист. Захист на покоління. Не буде ворога на нашій землі. Не буде кайданів на нашому народові. Не буде приниження на українцях. Не буде навіть думки десь там на чужині, нібито можна напасти на Україну й щось від того отримати для себе.

Саме такий результат ви маєте здобути в боях. Здобути разом зі своїми солдатами, разом із братами й сестрами по зброї, разом з усією нашою державою. Українці пишаються своєю армією, всіма нашими силами оборони, і це чесна гордість. Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю, влучністю», — звернувся він до випускників і висловив упевненість, що вони можуть стати саме такими воїнами.

Президент додав, що молоді офіцери незабаром вирушають в армію, в українські сили оборони, поповнять колективи бойових бригад — механізованих, мотопіхотних, танкових, артилерійських, десантно-штурмових, гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення, дехто очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються.

Глава держави закликав офіцерів завжди і всюди бути хоробрими й берегти своїх солдатів.

«Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе та Україну! Будьте гідними героїзму всіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну та українців! Будьте гідними нашої перемоги», — резюмував він.

текстівка

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вручив золоті медалі найкращим випускникам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Фтот з Урядового порталу