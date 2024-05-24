У День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Він подякував кожному матросові, сержантові й офіцерові підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.

«Ви відзначилися в боях із перших днів війни та брали участь у кожній зі справді стратегічних битв на наших південних і східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині», — зазначив глава держави.

Президент додав, що Україна й надалі розвиватиме силу морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ: і за значущістю, і за оснащенням, і за повагою.

«Силу України неможливо уявити без вашої сили — українських морських піхотинців. Україна пишається вами. Україна покладається на вас. І завжди всі наші люди мають пам’ятати, що за такою важкою силою, за такою важкою роботою, за такою вашою силою й за таким героїзмом морської піхоти — надзвичайно жорсткий бойовий шлях і, на жаль, втрати, болісні втрати», — наголосив Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх морських піхотинців, які віддали життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання.

Президент відзначив воїнів державними нагородами. «Хрест бойових заслуг» отримали:

Майстер­сержант Ігор Грабовой. Підрозділ під його командуванням під час бою знищив майже взвод групи «шторм­Z». Із торішнього жовтня разом з підрозділом виконує бойові завдання поблизу села Кринки на Херсонщині. За цей час українські військовослужбовці вибили російських загарбників з позицій, захопили та розширили плацдарм. Ігор Грабовой особисто знищив п’ятьох окупантів.

Підполковник Василь Сосновський. Торік улітку під його керівництвом було завдано удару по місцях зосередження бронетехніки та знищено танк Т­72 разом з екіпажем. З торішньої осені разом з підрозділом виконує бойові завдання поблизу села Кринки. За цей час військові знищили понад 30 одиниць техніки та майже 100 російських окупантів.

Матрос Тарас Харченко. У лютому цього року поблизу села Кринки забезпечив евакуацію 13 важкопоранених бійців. Пізніше його підрозділ під час проведення розвідки та проходів мінно­вибухових загороджень потрапив під обстріл, але попри це визначив новий маршрут пересування підрозділів і зробив проходи.

Ще одного воїна Володимир Зеленський відзначив орденом Богдана Хмельницького І ступеня, одного — ІІ ступеня, чотирьох — ІІІ ступеня. Один захисник одержав орден «За мужність» ІІ ступеня, десятеро — «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави вручив бойові прапори 66 окремому гарматному артилерійському дивізіону 406 окремої артилерійської бригади імені генерал­хорунжого Олексія Алмазова та 505 окремому батальйону 37 окремої бригади морської піхоти, а також почесні відзнаки «За мужність та відвагу» цьому батальйону та 1 окремому батальйону морської піхоти 36 окремої бригади.

Джерело: Офіс Президента