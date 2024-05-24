У День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Він подякував кожному матросові, сержантові й офіцерові підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.
«Ви відзначилися в боях із перших днів війни та брали участь у кожній зі справді стратегічних битв на наших південних і східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині», — зазначив глава держави.
Президент додав, що Україна й надалі розвиватиме силу морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ: і за значущістю, і за оснащенням, і за повагою.
«Силу України неможливо уявити без вашої сили — українських морських піхотинців. Україна пишається вами. Україна покладається на вас. І завжди всі наші люди мають пам’ятати, що за такою важкою силою, за такою важкою роботою, за такою вашою силою й за таким героїзмом морської піхоти — надзвичайно жорсткий бойовий шлях і, на жаль, втрати, болісні втрати», — наголосив Володимир Зеленський.
Пам’ять усіх морських піхотинців, які віддали життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання.
Президент відзначив воїнів державними нагородами. «Хрест бойових заслуг» отримали:
Майстерсержант Ігор Грабовой. Підрозділ під його командуванням під час бою знищив майже взвод групи «штормZ». Із торішнього жовтня разом з підрозділом виконує бойові завдання поблизу села Кринки на Херсонщині. За цей час українські військовослужбовці вибили російських загарбників з позицій, захопили та розширили плацдарм. Ігор Грабовой особисто знищив п’ятьох окупантів.
Підполковник Василь Сосновський. Торік улітку під його керівництвом було завдано удару по місцях зосередження бронетехніки та знищено танк Т72 разом з екіпажем. З торішньої осені разом з підрозділом виконує бойові завдання поблизу села Кринки. За цей час військові знищили понад 30 одиниць техніки та майже 100 російських окупантів.
Матрос Тарас Харченко. У лютому цього року поблизу села Кринки забезпечив евакуацію 13 важкопоранених бійців. Пізніше його підрозділ під час проведення розвідки та проходів мінновибухових загороджень потрапив під обстріл, але попри це визначив новий маршрут пересування підрозділів і зробив проходи.
Ще одного воїна Володимир Зеленський відзначив орденом Богдана Хмельницького І ступеня, одного — ІІ ступеня, чотирьох — ІІІ ступеня. Один захисник одержав орден «За мужність» ІІ ступеня, десятеро — «За мужність» ІІІ ступеня.
Глава держави вручив бойові прапори 66 окремому гарматному артилерійському дивізіону 406 окремої артилерійської бригади імені генералхорунжого Олексія Алмазова та 505 окремому батальйону 37 окремої бригади морської піхоти, а також почесні відзнаки «За мужність та відвагу» цьому батальйону та 1 окремому батальйону морської піхоти 36 окремої бригади.
Джерело: Офіс Президента