Журналістка із Закарпаття Оксана Чужа живе у Празі, звідки і розповідає про нинішню ситуацію із захворюваністю на коронавірусну недугу в Чехії.

Вводили обмеження поступово

Чехія запровадила карантин однією з перших у Європі. Ще 1 березня міністр охорони здоров’я Адам Войтєх підтвердив перші три випадки хвороби у країні. Вірус чехи завезли з Італії: першими захворіли професор із сільськогосподарського університету в Празі, який їздив на симпозіум у Північну Італію, двоє студенток з обміну і двоє туристів, котрі каталися в Альпах.

Уряд зреагував відразу, закривши школи і виші. Садочки спочатку працювали.

Запобіжні заходи вводили поступово. Спершу заборонили культурні і спортивні заходи, закрилися театри, бібліотеки. Заборонено було збиратися по більш як 30 людей.

12 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію. Тоді закрили всі ресторани, бари і магазини, крім продуктових, аптек, заправок. Чехи відразу кинулися скуповувати продукти тривалого зберігання і не тільки. За один день магазини продали більше товару, ніж перед Різдвом. Такого ажіотажу продавці в Празі ще не бачили, бо люди змітали все.

Запевнення прем’єр-міністра А. Бабіша, що продуктів харчування вдосталь, не дуже заспокоїло людей. Знайомі із села біля Праги просили купити їм підгузки, бо в місцевому магазині всі розібрали. Усюди утворювалися черги, бо пускали у магазини (крім супермаркетів) й аптеки по кілька людей. У магазин електроніки можна було зайти лише після перевірки документів. У будівельні крамниці могли потрапити тільки представники юросіб і підприємці із клієнтськими картами.

Після закриття більшості магазинів чехи стали купувати товари через інтернет. Перехожих у місті істотно поменшало, а автодоставок збільшилося. Громадський транспорт у Празі перевели на графік вихідного дня з більшими інтервалами. У країні стали скорочувати кількість залізничних і автобусних перевезень, бо нікого стало возити.

Маски зникли задовго до введення карантину

Після оголошення надзвичайної ситуації всі повинні носити поза домом маски. Оскільки їх катастрофічно не вистачало, зобов’язали закривати ніс і рот шарфами і хустками.

Маски зникли з аптек ще наприкінці лютого, до появи коронавірусу в Чехії. Чехи стали шити маски вдома, для цього навіть дозволили відкрити магазини тканин. Відразу й там утворилися черги. Багато добровольців шили маски вдома і приносили в аптеки та інші заклади, щоб роздавати людям безплатно. Були і такі, що шили й продавали. У кого завалялися дома одноразові маски, то продавали їх по 2 долари, що перевищувало звичайну вартість приблизно у 100 разів.

Щоб обмежити поширення вірусу, людей просять виходити з дому лише у нагальних випадках: на роботу, в магазин, аптеку чи до лікаря. Лікарні скасували всі планові операції та візити, звертатися можна лише в крайніх випадках. За короткий термін збільшилася кількість місць для тестування на COVID-19, але і так повсюди черги. За направленням лікаря чи санепідемстанції тестування проводять безоплатно. Хто ж сам хоче переконатися у відсутності коронавірусу, повинен заплатити 2500 крон (понад 100 доларів США).

Карантин змусив людей працювати, де можливо, з дому. З початку введення запобіжних заходів фірми облаштували ігрові кімнати для дітей працівників, щоб ті могли вийти на роботу з ними, бо дітей через закриття садків і шкіл подіти нікуди.

З погіршенням ситуації деякі фірми для працівників ставили на своїй території каравани — будинки на колесах, щоб ті не їздили додому громадським транспортом і не наражалися на небезпеку інфікуватися. Багато підприємців і малих фірм через припинення роботи звільняють працівників. Упевненість у завтрашньому дні раптово похитнулася. Призупинив роботу найбільший виробник автомобілів і роботодавець в ЧР «Шкода Авто».

Уряд реагує на загрози

У Чехії з тривогою заговорили про економічну кризу. Уряд відразу розробив заходи, щоб полегшити життя громадян і бізнесу. Підприємці можуть узяти безвідсотковий кредит до 15 тисяч крон. Батькам, які вимушені залишитися вдома з дітьми до 13 років, виплачують допомогу обсягом 60% заробітку, відстрочили сплату іпотек. Заборонено розривати договори оренди житла через несплату орендної плати тощо.

У мікрорайоні, де живу, майже всі автомобілі стоять без руху біля будинків. Таке враження, що всі сидять удома. Щодня за пів години, як виходжу гуляти з маленькою дитиною, мало кого зустріну, хіба що людей, які вигулюють собак. Намагаюся тримати дистанцію 5—6 метрів. Вчу 2-річну дитину не торкатися дверних клямок, перил і носити маску. Дітям до двох років маску дозволено не носити.

Наше ОСББ надіслало всім мешканцям будинку повідомлення з інструкцією, як користуватися ліфтом і спільними просторами. Об’єднання співвласників координує діяльність добровольців, які закуповують продукти і ліки старим людям. Регулярно дезінфікують усе в під’їзді.

Люди рвуться з дому

З потеплінням втримати чехів удома стало важче. Люди потяглися в парки, на дачі, в гори. У парках за пивом шикувалися черги. Було прийнято рішення Великдень святкувати вдома в колі родини. Богослужіння можна було подивитися по телебаченню або онлайн в інтернеті. Попри всі застереження, у святкові дні фіксували близько 600 правопорушень, здебільшого через зібрання у групах понад двоє людей і розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.

З 9 квітня вже відкрили будівельні магазини і хобімаркети. Люди відразу кинулися по покупки, утворивши довжелезні черги. За чотири дні чехи витратили в цих магазинах 522 мільйони крон, що на 61% більше, ніж у такий самий час торік. У зв’язку з цим епідеміологи передбачають через 10—12 днів збільшення кількості хворих на COVID-19.

Уряд планує і надалі поступово знімати заборони, дозволяючи відкривати заклади торгівлі і сфери послуг. Відкриття навчальних закладів до літа залишається під питанням.

Чехи в ситуації, що склалася, не панікують. Більшість зі звичною педантичністю ставиться до виконання розпоряджень уряду. Утримуються від критики обмежувальних заходів, вважаючи, що краще пересидіти тривожні дні в самоізоляції, знайшовши якісь заняття вдома. І так зберегти власне здоров’я.

Оксана ЧУЖА

для «Урядового кур’єра»