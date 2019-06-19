Підбиваючи підсумки Х Міжнародного форуму «Дні українського бізнесу в Польщі», у польських ділових колах вважають: настав час переходити від інвестування малого і середнього бізнесу в Україні до великих проєктів

Нещодавній Х Міжнародний форум «Дні українського бізнесу в Польщі» викликав значний резонанс у ділових колах багатьох країн. Безсумнівно, проведення щорічних спільних бізнесфорумів сприяє зміцненню співпраці між діловими і державними структурами країн-учасниць. Цього року організаторами виступили Асоціація українського бізнесу в Польщі та юридична група EUCON.

За традицією, що склалася, загальний патронат здійснювали Посольство України в Республіці Польща та деякі міністерства і відомства наших країн. Із польської сторони опікувалася українською делегацією відома польська бізнес-коуч Ксенія Альперн. Вона зазначила, що збільшення числа гостей-спостерігачів із сусідніх країн свідчить про якісне зростання складу делегатів та значний інтерес міжнародних інвесторів. Це особливо тішить, тому що змінюються тенденції минулих років, коли нестача прозорого інвестиційного клімату в Україні насторожувала закордонних інвесторів.

Десятий ювілейний форум зібрав представницький склад учасників. Серед промовців були керівники міністерств і великих фінансових об’єднань Республіки Польща і України, енергетичних підприємств, Укрзалізниці, Асоціації судновласників України, UkrFerry. Темою дискусії стало обговорення питання, чи стала Польща вікном у Європу для українського бізнесу, а Україна — вікном на схід для польського. І якщо в доповідях політики наводили багато показників, що наростають, то рядові учасники, представники малого і середнього бізнесу приїхали лише з однією метою: знайти інвесторів або партнерів по інший бік кордону, розширити ринки збуту. Чи справдилися їхні сподівання цього разу?

Нам вдалося поговорити із членами української делегації, які представляли промислові центр і схід України. Професор О. Согоконь очолює науково-виробниче підприємство SINEKO з 1990 року. У його активі більш як 40 винаходів, кілька євразійських патентів і патентів України в галузі відновлюваних джерел енергії. Альтернативна енергетика нині надзвичайно затребувана, і професор представив учасникам форуму промислові зразки колекторів на основі концентраторів сонячної енергії. Ця розробка має найширший спектр застосування, зокрема для отримання гарячої води, повітря для сушіння хімпродуктів, опалення промислових і житлових приміщень. У перспективі можливе навпаки — отримання холоду, а також водню з води, що відкриває нові обрії розвитку водневої енергетики, екологічно чистої.

Усю лінійку сонячних колекторів випускають в Україні. Вони мають позитивні відгуки покупців, але компанія готова надати ліцензію на широкомасштабне виробництво і продаж у Європі. Деякі польські інвестиційні фонди зацікавилися цим проектом, і керівництво компанії SKS запропонувало членам делегації SINEKO затриматися у Варшаві для обговорення перспектив подальшої співпраці.

Український делегат Я. Рогожкін — директор харківської торгово-промислової фірми «ВМТ Україна», що спеціалізується на виробництві зварної нержавіючої сітки, конвеєрного обладнання та зовнішньоекономічній торговельній діяльності. Нині компанія «ВМТ Україна» зацікавлена у придбанні в Польщі елементів конвеєрних систем, а також розширенні свого експорту. За словами Я. Рогожкіна, вузька спеціалізація ринку змушувала його вельми стримано сподіватися на швидкий відгук з польського боку. Несподівано допомогли наші дипломати. Хоч перед Посольством України і не стоять завдання маркетингової організації, його співробітники знайшли дві польські компанії, які зацікавилися можливістю спів-праці з «ВМТ Україна».

Ще один член делегації українських бізнесменів О. Поляруш — директор з розвитку холдингу «Екіпаж». Компанія — один із двох найбільших в Україні підприємств із виробництва і монтажу металопластикових вікон та алюмінієвих конструкцій, має тісні зв’язки з партнерами в Німеччині. Зрозуміло, що поява в залі керівника такого рівня не могла залишитися непоміченою. Сам О. Поляруш підсумки зустрічей на форумі скромно називає цілком задовільними.

Задовільними результати Х Міжнародного форуму «Дні українського бізнесу в Польщі» назвали і його організатори. На думку Ксенії Альперн, у польських ділових колах вважають, що настав час переходити від інвестування малого і середнього бізнесу в Україні до великих проєктів. У завершальному виступі радник Посольства України в Республіці Польща І. Баранецький сказав: «Будь-який навіть маленький, але конкретний крок завжди кращий за великі, але не здійснені плани». І саме крок назустріч одне одному — крок уперед до Європи.

Віктор ЛУК’ЯНОВ

для «Урядового кур’єра»