Після завершення чотирирічного правління Дональда Трампа на внутрішню політику Сполучених Штатів, імовірно, чекають тектонічні зміни. Джо Байден уже оголосив, що планує переглянути деякі укази попередника. Зокрема повернути США в Паризьку хартію щодо клімату і до Всесвітньої організації охорони здоров’я, негайно скасувати заборону на імміграцію з країн з мусульманською більшістю й відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним у Штати в дитинстві, легально залишатися у країні.

Щодо зовнішньої політики, то тут варто враховувати: національні інтереси США ніколи не були прив’язані до конкретної особистості. І той, хто займав місце господаря Овального кабінету, завжди був зобов’язаний не відступати від американських національних інтересів, а інтереси США у Центральній Європі нині стабільні й тривалі.

Єдине, що може змінитися, — це підходи Вашингтона до втілення зовнішньої політики. За останні чотири роки вони були дуже прагматичними і відповідали принципу «ти мені — я тобі», а двосторонні американські проєкти спрацьовували лише, якщо викликали інтерес особисто у президента Трампа. За адміністрації Джо Байдена Києву треба бути готовим, що фінансове й технічне сприяння Вашингтон надаватиме за формулою «підтримка в обмін на реформи».

Загалом питання реформ в Україні, зокрема антикорупційної та у сфері верховенства права, матимуть велике значення для президента Джо Байдена. За словами директорки центру «Нова Європа» Альони Гетьманчук, у перший рік президентства Джо Байден планує провести світовий саміт демократій, де боротьба з корупцією буде одним із ключових питань.

Український інтерес

Головні інтереси України у співпраці зі США можна окреслити так: безпекова та військово-технічна, яка дала б змогу нашій державі у довгостроковій перспективі стати безпековим союзником Вашингтона в регіоні; допомога у проведенні реформ разом з наглядом за певним блоком: антикорупційна, реформа прокуратури та митної служби; міжнародне посередництво США у стримуванні російської агресії, зокрема координаційна роль у збереженні санкційного режиму; фінансова підтримка через міжнародні фінансові інституції, передусім МФВ; посилення з допомогою США енергетичної безпеки України; збільшення рівня торгівлі між країнами та залучення американських інвесторів. Альона Гетьманчук наголошує, що Україна вже мала змогу втілювати ці інтереси у життя із Джо Байденом, коли він обіймав посади віцепрезидента в адміністрації Барака Обами.

За словами колишнього Посла США в Україні, а нині директора Євразійського центру Джона Гербста, політика адміністрації Джо Байдена щодо України буде подібною до курсу, якого дотримувався Дональд Трамп.

«Загалом американська політика щодо України правильна. Байден продовжить її, але його слова та дії відображатимуть цю політику, що не завжди відбувалося в адміністрації Трампа», — вважає Джон Гербст.

Безпекова співпраця не зміниться

Безпека Чорноморського регіону і стримування Росії залишатиметься одним із пріоритетів для Джо Байдена, вважає експерт Української ради з питань міжнародної політики Сергій Даниленко. Він нагадав, що у межах матеріально-технічної допомоги Україні США мають побудувати об’єкти для українського флоту: пірс на базі ВМС в Очакові та казарму для морських піхотинців у Миколаєві, об’єкти для ЗСУ та Нацгвардії. Торік мобільний будівельний батальйон Морської піхоти США вже звів та передав в експлуатацію на військово-морській базі ВМС ЗСУ в Очакові будівлю оперативного центру.

«За президентства Байдена цей проєкт, який реалізовують за сприяння Міністерства оборони США, обов’язково буде завершено», — переконаний експерт.

Адміністрація Дональда Трампа США прийняла рішення про продаж Києву високотехнологічних протитанкових комплексів Javelin, що істотно поліпшило безпекову ситуацію на Донбасі, зміцнило обороноздатність України та спричинило істерику в Москві. Хоч Демократична партія завжди виступала за налагодження відносин з Москвою і за президентства Барака Обами намагалася перезавантажити діалог з Росією, проте, переконаний Джон Гербст, президент Джо Байден продовжить курс на постачання летальної зброї Києву.

Успішні реформи гарантуватимуть плідне партнерство

Хоч відносини Києва й Вашингтона останніми роками були плідними й динамічними, спілкування між двома столицями ускладнювала відсутність Посла США в Україні. Ця посада вакантна вже майже півтора року, що було щонайменше дивним для стратегічних партнерів. Колишню Посла Марі Йованович достроково відкликали з посади у травні 2019 року. За її словами, причиною відставки стало те, що вона відмовилася вимагати від керівництва України розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера, який працював у наглядовій раді приватної газовидобувної компанії Burisma. З вимогою такого розслідування до Йованович нібито звертався особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані.

Кандидатуру нового Посла США в Києві було оприлюднено ще у травні цього року. Це генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Сергій Даниленко вважає, що після виборів нового американського президента Кіта Дейтона буде нарешті офіційно призначено на посаду Посла в Україні, оскільки його кандидатура вже пройшла процедуру затвердження в комітеті закордонних справ Сенату.

Тим часом експерти радять українській владі пам’ятати, що фокус уваги новообраного президента США буде зосереджено передусім на внутрішньополітичних питаннях.

«Інша річ, що Україна частково вже стала питанням внутрішньої політики у США, що для нас більше мінус, аніж плюс, оскільки робитиме українську тему й надалі чутливою для Вашингтона», — застерігає Альона Гетьманчук. Окрім цього, лише втілення інтенсивних реформ в Україні дасть змогу Києву зміцнити довіру нової адміністрації США й успішно реалізовувати власні зовнішньополітичні пріоритети у відносинах з Вашингтоном.