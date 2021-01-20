Збройна агресія Росії проти України як головний виклик для європейської безпеки залишатиметься в центрі уваги

Онлайн-пресконференцію за підсумками переговорів з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав словами вдячності Стокгольму за те, що під час головування Швеції в ОБСЄ 2021 року питання збройної агресії Росії проти України як головного виклику для європейської безпеки залишатиметься в центрі уваги європейської спільноти.

Він подякував Швеції за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах, наголосивши, що партнерство з дружньою до України Швецією має міцну основу. Вона ґрунтується на історії, спільних цінностях і відданості міжнародному праву. Ідеться про об’єднання зусиль, щоб із використанням інструментів ОБСЄ сприяти верховенству міжнародного права та зміцненню безпеки в Європі.

Перезріле питання

«Ми докладно обговорили стан урегулювання збройного конфлікту. Я поділився оцінками України поведінки Росії у тристоронній контактній групі. Наголосив, що Україна виконала свої зобов’язання, взяті на саміті лідерів нормандського формату в Парижі, а від Росії взаємності не видно. Розраховуємо, що головування Швеції в ОБСЄ відіграє важливу роль у зміні на краще цієї ситуації та в мотивуванні РФ до конструктивної роботи у тристоронній контактній групі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні має мандат на всю територію нашої держави, і вже перезріло питання започаткування дистанційного моніторингу ситуації в окупованому Криму. Місія має для цього можливості.

Користуючись нагодою, поінформував колегу про розвиток ініціативи «Кримська платформа» і підтвердив запрошення Швеції долучитися до неї. Розсилають офіційні запрошення лідерам держав для участі в саміті. І та робота, яку проводять із країнами з роз’яснення цілей та формату платформи, демонструє: ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку», — зауважує Дмитро Кулеба.

Він запевнив колегу, що вона завжди може розраховувати на Україну в усіх питаннях, які поставатимуть під час головування Швеції в ОБСЄ, бо наші країни були і залишаться надійними партнерами.

«Мій візит в Україну перший на посаді голови ОБСЄ, що демонструє, яку значимість я приділяю вашій державі», — заявила Анн Лінде. Вона зазначила, що врегулювання конфлікту, який триває на території України з ініціативи РФ, залишається пріоритетним для ОБСЄ.

Незмінність курсу

«Повсякденне життя людей у районах, що постраждали від збройної агресії РФ, стало безпечнішим, і Україна заслуговує на велику подяку за це. Схвалюю значне зменшення з 27 липня 2020 року кількості порушень режиму припинення вогню. Але, на жаль, гинуть військовослужбовці. Головуючи, Швеція й надалі продовжуватиме курс ОБСЄ на врегулювання цього конфлікту.

Одним із пріоритетів на 2021 рік буде захист системи європейської безпеки, політична підтримка врегулювання конфлікту з повною повагою до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Сприятимемо повному виконанню мінських домовленостей згідно із зусиллями тристоронньої контактної групи та нормандського формату», — підкреслила Анн Лінде.

За її словами, поліпшена безпекова ситуація має стати базою для подальших кроків: обміну полоненими, відкриття нових пунктів пропуску, визначення ділянок для подальшого розмінування та розведення сил.

«Матиму нагоду в Україні зустрітися з представниками активних організацій громадянського суспільства, оскільки їхні голоси важливі для виконання зобов’язань ОБСЄ в Україні й регіоні», — зауважила Анн Лінде.

У межах її візиту в Україну відбудеться поїздка на Донбас у зону проведення операції Об’єднаних сил. На КПВВ «Золоте» буде оцінено проблеми, які потребують розв’язання.

І про Крим не забули

Відповідаючи на запитання журналістів, чи порушуватиме Анн Лінде питання залучення моніторів місії ОБСЄ на всьому кордоні між Україною та Росією, голова ОБСЄ розповіла, що нині з огляду на пандемію коронавірусу, на жаль, зменшено кількість моніторів. Брак людських ресурсів місія компенсує за рахунок розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження. Анн Лінде підтримуватиме постійний контакт із керівництвом моніторингової місії ОБСЄ в Україні, щоб ретельно відстежувати поточну ситуацію та відповідно розміщувати моніторів чи камери.

Щодо можливості розміщення моніторингової місії ОБСЄ в Криму Анн Лінде поінформувала, що нині монітори місії не напряму відстежують події, які відбуваються в окупованому Криму. Ідеться про моніторинг діяльності на пунктах пропуску «Чонгар» і «Каланчак». Віднедавна місія посилила свою присутність на Херсонщині, щоб відстежувати події в АРК.