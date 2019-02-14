Рада Безпеки ООН провела засідання з приводу четвертої річниці з часу підписання Комплексу заходів з виконання мінських угод. Там укотре було продемонстровано солідарність з Україною всього цивілізованого світу. Крім держави-агресора і кількох посіпак Кремля.

«Російська сторона пропонує дуже вибірковий підхід до виконання мінських угод, наголошуючи на політичних елементах у її власному тлумаченні. Вона повністю ігнорує власні зобов’язання у безпековій та гуманітарній сферах, — сказав голова постійного Представництва України в ООН Володимир Єльченко. — На початок лютого російські збройні формування на Донбасі мали 496 основних бойових танків (це можна порівняти з арсеналами Німеччини, Франції чи Індонезії), 938 бойових броньованих машин (аналогічно Перу й Кувейту), 128 реактивних систем залпового вогню (трохи менше, ніж в Індонезії), 776 артилерійських систем (зокрема самохідну артилерію). Це можна порівняти з кількістю у таких колишніх членів Радбезу, як Казахстан і Ефіопія».

35 тисяч бойовиків на окупованому Донбасі підтримують понад дві тисячі російських військових, переважно на ключових позиціях командування і управління. Багато з них вже мають бойовий досвід у Сирії. А чисельність російської наступальної ударної групи вздовж російсько-українського кордону (зокрема поблизу окупованих територій Донбасу і Криму) становить 87 750 військових.

Торік зафіксовано 153 випадки незаконного перетину окупованої ділянки кордону з боку РФ для перевезення зброї, боєприпасів і пального на Донбас. Здійснювали це автотранспортом і залізницею. А лише за місяць цього року таких випадків було 19.

«З 2015 року Росія 18 разів фактично саботувала виконання угод із припинення вогню. Було понад 54 тисячі випадків порушення режиму припинення вогню. У майже 6 тисячах випадків російські сили застосовували збройні системи, заборонені мінськими угодами», — констатував пан Єльченко.

Тому п’ятеро членів Ради Безпеки ООН від Європи і ще три держави виступили зі спільною заявою про підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Вони вкотре засудили російську агресію на Донбасі. Ще перед початком засідання Ради Безпеки ООН відповідну заяву зачитав пресі заступник глави делегації Великої Британії Джонатан Аллен. Документ підписали від імені членів Радбезу ООН Франції, Німеччини, Польщі, Бельгії й Великої Британії. До цього долучилися Італія, Нідерланди і Швеція, повідомляє УНІАН.

«Повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах», — ідеться в заяві. Дипломати вимагали відновити повний доступ всіх міжнародних гуманітарних організацій в окуповані райони. Вони закликали Росію негайно припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову й військову підтримку озброєним угрупованням.

«Нас глибоко турбує інформація про присутність російської військової техніки і особового складу у районах, які не перебувають під контролем уряду України. Ми рішуче засуджуємо погрози та обмеження для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, з якими вона стикається переважно в районах, не підконтрольних українському уряду», — наголосив британський представник.

А виконувач обов’язків постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив, що виведення російських військ з окупованих Росією Криму і Донбасу має бути єдиним прийнятним для світової спільноти шляхом урегулювання спровокованого саме Росією конфлікту в Україні.

«Треба чітко розуміти: саме Росія має зупинити цей конфлікт. Виведення її військ зі Східної України і Криму — єдиний прийнятний результат і єдиний результат, на який ми маємо погодитися, — наголосив дипломат. — Ми не визнаємо і не визнаватимемо цілеспрямованої анексії Криму. Ми ніколи не погодимося ні на що інше, ніж повне відновлення контролю України над її власною територією — чи йдеться про Східну Україну, чи про Крим включно з територіальними водами».

Пов’язані з Донбасом санкції залишатимуться чинними, доки Росія повністю не виконає мінські угоди. Чинними будуть і санкції, пов’язані з окупацією Криму, доки Росія не поверне півострів Україні.

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