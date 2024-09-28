2019 рік. У межах програми співпраці між Україною та США офіцер ЗСУ Олексій Месь бере участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі зі складу 144 винищувального крила Повітряних сил Національної гвардії США. Тоді він був пілотом МіГ-29 і став першим українським льотчиком, який спостерігав за дозаправкою в повітрі на задньому сидінні Eagle.

2022 рік. Пілоти ЗСУ Олексій Месь та Андрій Пільщиков зустрічаються з американськими урядовцями, щоб переконати їх: українській армії потрібні сучасні винищувачі. Для посилення позиції пілотів до них тоді приєднався навіть голлівудський актор Шон Пенн.

2024 рік. Уже на борту F-16 в небі України Олексій Месь відбиває російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар. Він знищив три крилаті ракети та ударний БпЛА — врятував українців від згубної ворожої зброї. Але, на жаль, ціною власного життя.

Починав на МіГ-29

Народився 20 жовтня 1993 року в Шепетівці на Хмельниччині. Там навчався в місцевій школі, яку закінчив із золотою медаллю.

Згодом було навчання в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив цей виш 2016 року. Цікаво, що Олексій Месь і Андрій Пільщиков з позивним «Джус» були однолітками й разом навчалися в ХНУПС. І загинули з різницею один рік і один день.

«Це наш випуск, яким пишається вся Україна та Повітряні сили. Мені пощастило бути інструктором, який дав Олексієві путівку в небо на літаку МіГ-29», — розповів на прощанні з відважним пілотом бригадний генерал Сергій Голубцов, начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ще 2014 року Месь їздив у Норвегію — тоді він навчався на четвертому курсі ХНУПС. Розповідали міжнародним партнерам про участь в ООС, обмінювалися досвідом тощо. А далі — військова служба за контрактом. Його було зараховано до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки — заступника командира операційної групи.

У вересні 2022 року пілота було нагороджено медаллю «За військову службу Україні» за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Свій позивний «Мунфіш» («Риба-місяць») Олексій Месь отримав через один з курйозів, про що сам волів не розповідати.

На червень 2022 року «Мунфіш» був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29. 29-річний, вже мав звання підполковника.

Обличчя кампанії з лобіювання

Олексій Месь активно лобіював передачу Україні винищувачів F-16. Українські пілоти їздили у США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Комеск вільно володів англійською, тому міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба над Україною, в якому ініціативу захопила авіація агресора. Отож не випадково «Мунфіш» став обличчям кампанії України з лобіювання F-16.

У червні 2022 року українські льотчики прилетіли до Вашингтона, щоб зустрітися із членами Конгресу США. Зокрема там вони поспілкувалися із сенатором Марком Келлі, колишнім пілотом та астронавтом. «Мунфіш» був одним з восьми перших українських пілотів, які навчалися керувати F-16 у Данії восени 2023 року.

У вересні 2023-го ЗСУ писали, що офіцер з позивним «Мунфіш» проходить навчання на F-16 у Великій Британії. Він один з пілотів, яких називають медійними. А після того як «Джус» і «Мунфіш» зустрілися у Вашингтоні з конгресменом-республіканцем Адамом Кінзінгером, той вніс на розгляд Палати представників Конгресу США Ukraine Fighter Pilots Act.

«Мунфіш» був одним з перших українських пілотів, які вирушили у США навчатися керувати F-16. У вересні 2023 року його навчання нарешті перейшло від кабіни симулятора до справжнього літака F-16. Про навчання українців на західних винищувачах Олексій Месь свого часу популярно розповідав в ефірі національного телемарафону: «Як я б порівняв наші бойові літаки, що в нас є на озброєнні, з F-16? Це як перейти із кнопкового телефона на шістнадцятий iPhone».

Останній бій у небі

26 серпня 2024 року росіяни вкотре завдали масованого ракетно-авіаційного удару. Льотчику Олексієві Месю, який був у кабіні F-16, вдалося знищити кілька ворожих цілей.

«Олексій урятував багатьох українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі й у небі, добрим другом, люб лячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни», — зазначено в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Поховали мужнього офіцера ПС ЗСУ 29 серпня. Під час прощання шану полеглому колезі-пілотові віддала пара винищувачів МіГ-29, рідних для Меся, на яких він колись починав кар’єру пілота.

У льотчика залишилися дружина Юлія, донька, мама, батько, сестра.

«Його звали Олексій Месь, і він був найкращим льотчиком в Україні. Він менеджерив цілий проєкт щодо F-16, фактично заміняв функціонал повітряного аташе. А ще був неабияк смішним і дуже любив свою донечку. Олексій був відмінником, який хотів стати фізиком-ядерником, і захистив наукову роботу в МАН про якусь неймовірну технологію у стоматології», — пригадує офіцера громадська активістка Меланія Подоляк.

Наказом Головнокомандувача Збройних сил України підполковникові Олексієві Месю присвоєно військове звання полковника посмертно.

Причини катастрофи літака F-16, який пілотував Олексій Месь, розслідують.

Людмила КЛІЩУК,

АрміяInform, онлайн-медіа Міноборони