Під час візиту до Страсбурга Президент Петро Порошенко зустрівся з новообраним головою Парламентської асамблеї Ради Європи Стеллою Кіріакідес. Її було обрано на цю важливу посаду після відставки попередника Педро Аграмунта, що відбулася в межах осінньої сесії організації.

Глава нашої держави висловив переконання, що Парламентська асамблея Ради Європи і надалі дотримуватиметься своєї принципової позиції стосовно неможливості повернення РФ до повноцінної роботи в асамблеї без повного виконання всіх вимог і принципів, які обстоює Рада Європи.

Петро Порошенко поінформував про перебіг реформ в Україні. Стелла Кіріакідес привітала нашу країну з поступом у впровадженні цих назрілих змін.

Три роки умиротворення

Найважливішою метою візиту Президента став його виступ на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Там він одразу наголосив, що за останні три роки поведінка Росії стосовно України та її блюзнірське ставлення до основних демократичних цінностей вільного світу не зазнали жодних змін. Як колишній представник України в ПАРЄ він розуміє, яка відповідальність лежить на плечах членів асамблеї, особливо за нинішніх проявів крайнього популізму, численних кібератак, відвертої збройної агресії та агресивних інформаційних кампаній.

Президент розраховує на підтримку ПАРЄ України. «Я б щиро хотів виступати перед вами зі словами про те, що війну проти моєї держави вже завершено, що в межах міжнародно визнаних кордонів України завершено бойові дії й зухвалу окупацію частин нашої суверенної території. Що в Україні на визволених територіях, знекровлених бойовими діями тих, хто каже, що «нас там нет» і окупаційним режимом, поступово відновлюється мирне життя. На жаль, і через понад три роки з часу мого виступу перед вами ми все ще не наблизилися до цієї перспективи», — нагадав Європі Петро Порошенко.

Тому досі спільними зусиллями доводиться шукати відповіді на російську агресію. «Агресію, яка перетворилася на брутальний наступ не лише проти України, а й проти прав людини у самому центрі Європи. Росія продовжує нахабно порушувати взяті на себе зобов’язання. Так само Москва продовжує нахабно заплющувати очі на наші наполегливі заклики, на заклики міжнародної спільноти повернутися у міжнародне правове поле», — наголосив глава держави, нагадавши, що ці вимоги чітко зафіксовано і в резолюціях ПАРЄ.

«Однак Росія вдає, що йдеться не про неї. Москва і надалі ігнорує свої зобов’язання в межах мінських домовленостей. Її війська досі перебувають на території України — у Криму і на Донбасі. Зброю так само постачають створеним Росією незаконним формуванням», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

При цьому наша країна вдячна ПАРЄ за солідарність у захисті її суверенітету та відновленні територіальної цілісності, за те, що тут солідарно стали на захист України із самого початку російської агресії. «Народ України завжди пам’ятатиме руку підтримки, простягнуту нам європейськими друзями в найважчий момент нашої історії», — сказав глава держави, підкресливши, що за останні три роки міжнародна коаліція на підтримку України і верховенства міжнародного права лише зміцніла.

Він нагадав, що рік тому асамблея ухвалила резолюцію «Про політичні наслідки російської агресії в Україні», яка встановила, що «лише значний та видимий прогрес в імплементації може стати основою для відновлення повноцінного діалогу з асамблеєю на основі взаємної поваги».

Асамблея тоді справедливо зберігала за собою право анулювати повноваження російської делегації, якщо Росія продовжуватиме окупацію суверенних територій України. Жодного із критеріїв Росія не виконала. Ідеться не просто про виконання положень рутинного документа. За цими положеннями — людські долі й життя багатьох наших співгромадян.

Коли усвідомлять блюзнірство Кремля?

Присутнім Петро Порошенко запропонував поміркувати, чи є під∂рунтя повернення до звичного ведення справ з Росією в асамблеї чи на будь-якій іншій міжнародній політичній платформі. «У цей момент небезпеки будьмо щирими одне з одним і з собою. Мета російської агресії — знищити демократію, ліберальні свободи і права людини. Вони роблять це в одних місцях — з танками і в інших — за допомогою фальшивих новин. В одному випадку вони порушують основні принципи міжнародного права, в іншому — маніпулюють свідомістю», — констатував Петро Порошенко, висловивши переконання, що світова спільнота «не має права на поразку перед цією загрозою».

За останні роки вишуканість російської інформаційної війни відчули на собі й члени Ради Європи. «Неодноразово стикалися з тим, як мова ненависті, насильства та дискримінації маскувалася під гаслами свободи слова. Росія намагається використовувати проти демократичної спільноти наші ж здобутки», — звернувся до членів ПАРЄ Петро Порошенко.

Нині Росія створює ті самі загрози, що постали перед Європою 70 років тому. Президент висловив переконання, що ці виклики європейська спільнота зможе подолати, лише продовжуючи спільні дії проти агресора. «Запорукою нашого успіху залишається збереження та зміцнення єдності, солідарності та стійкості. Лише на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності України можемо досягти миру і стабільності в Європі», — резюмував Петро Порошенко.



Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»