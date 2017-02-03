Презентацію влаштували для послів країн-членів РЄ за участю найвищого керівництва цієї міжнародної інституції, зокрема Генерального секретаря РЄ Торбйорна Ягланда. Українську делегацію очолив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
За задумом вітчизняного МЗС, а саме воно виступило організатором цього заходу, мета презентації — докладно поінформувати євроспільноту про досягнення і виклики української реформи децентралізації та заручитися подальшою підтримкою РЄ.
Справді, Раду Європи, повноправним членом якої Україна стала ще 1996-го, без перебільшення можна назвати хрещеною матір’ю децентралізаційних процесів у нашій країні, що вже сьогодні разюче змінили життя майже двох тисяч об’єднаних територіальних громад. І це у складній економічній ситуації, в умовах важкого тягаря воєнного конфлікту, розв’язаного на сході держави сепаратистами та їхніми російськими поплічниками.
Завдяки несхибній політичній підтримці наших європейських партнерів, аналітичному супроводу у створенні законодавства, заснованого на євростандартах, і технічній допомозі РЄ, здійснюваній через плани дій РЄ для України, наша держава 2,5 року тому змогла розпочати децентралізацію управління. І за оцінками вітчизняного суспільства, досягти на цьому шляху чималих результатів.
Настав час розповісти про це євроспільноті. Звіт, підготовлений фахівцями Мінрегіону, засвідчив: зроблено чимало. Протягом 2015—2016 років об’єднано майже 2000 сільських, селищних і міських громад, що становить майже 17% загальної кількості органів місцевого самоврядування.
На більш ніж 40% зросли місцеві бюджети, збільшилася частка місцевих бюджетів у зведеному кошторисі держави. Значною стала державна підтримка на розвиток громад та розбудову інфраструктури. Торік за рахунок цільової державної субвенції реалізовано 1383 інфраструктурні проекти, цьогоріч на ці цілі вже передбачено 9 мільярдів гривень і ще 3,5 мільярда надано державному фонду регіонального розвитку.
Об’єднані територіальні громади отримали змогу перейти на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом і отримують від нього кошти на формування інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку територіальної громади.
Позитивні результати реформи демонструють соціологічні дослідження: 67% населення вже відчули позитивні зміни чи очікують їх. Торік 46% громадян відзначали зміни на краще (в 2015-му таких було лише 19%).
Під час панельної дискусії в Раді Європи присутні переглянули презентацію, підготовлену головою Шумської об’єднаної територіальної громади (Тернопільська область) Володимиром Плетюком. Його громада об’єдналася однією з перших у країні. До її складу ввійшло 18 сільських рад та одна міська (загалом 36 населених пунктів). Нині це самодостатнє територіально-адміністративне утворення з населенням понад 21 тисячу, бюджет якого становить 23,7 мільйона гривень.
На слайдах, які побачили європейські дипломати, — упорядковані дороги, відремонтовані школи та навчально-виховні комплекси, зведені очисні споруди та відновлені водонапірні башти з новим обладнанням, відкритий громадівський центр надання адміністративних послуг, дитячі майданчики, стадіон і ошатний будинок культури. Позитивні новації з’явилися за останні два роки в кожному населеному пункті цієї громади.
Це переконує: децентралізація, реформа управління спрямовані на поліпшення рівня буття українських громадян, реальне запровадження євростандартів у життя, що створюють умови для стратегічного планування і подальшого розвитку територій.
ПРЯМА МОВА
Геннадій ЗУБКО, віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
— Врахування рекомендацій та дотримання стандартів РЄ принципово важливі для нас, оскільки це забезпечує дотримання Україною загальноприйнятих принципів і цінностей демократії, дає змогу ефективно готувати правове поле нашої держави до співпраці і вступу в ЄС. Рада Європи має багатий досвід допомоги країнам у проведенні реформ і широкі міжнародні контакти, що надзвичайно потрібно для нашої країни.