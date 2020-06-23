Повернути Крим неможливо без повного виведення звідти російських військ. На сьогодні санкції залишаються єдиним унікальним інструментом, який може змусити Росію припинити агресію проти України й повернутися в межі міжнародного права. Такі думки звучали під час відеоконференції «Окупований Крим: шлях до деокупації», яка відбулася за ініціативи Представництва України при ЄС та за підтримки Світового Конгресу українців (СКУ). Учасники відеоконференції обговорили геополітичні й безпекові загрози, які створила в регіоні Чорного моря окупація Росією українського Криму, порушення прав людини на півострові, а також можливі шляхи припинення незаконної анексії території України.

Окупований Крим ось уже шостий рік й далі залишається сірою плямою на карті Європи, територією, де відбуваються системні грубі порушення прав людини й норм міжнародного права. Щодо врегулювання конфлікту на Донбасі тривають переговори в межах нормандського формату, а щодо деокупації Криму не існує жодних міжнародних майданчиків. Передусім через те, що Росія відмовляється обговорювати питання повернення півострова, який анексувала 2014 року.

«Ми маємо змінити фокус нашої уваги, бо окупація Криму — це не внутрішня українська історія, вона має набагато ширший вплив на міжнародну безпеку та оборону», — заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. За її словами, нині зовнішньополітичне відомство України працює над перезапуском міжнародного формату, діалогової платформи, присвяченої кримському питанню. Вона також наголосила, що порушення прав людини у Криму не мають минати безкарно. «Ми розраховуємо на підтримку ЄС у питанні звільнення українських політичних в’язнів, яких незаконно утримують у Росії», — сказала Еміне Джапарова.

З Криму РФ загрожує всьому регіону

Стурбованість Києва викликає те, що Кремль проводить колонізацію Криму, змінюючи демографічний склад населення та його національну ідентичність. На цьому наголосив представник Президента України в АРК Антон Кореневич. «Росіяни виселяють з Криму тих, кого окупаційна влада сприймає як загрозу: українських і кримськотатарських активістів, журналістів за те, що вони не визнають анексію», — сказав він. Стосовно тих, хто залишається, окупаційна влада веде політику примусової натуралізації, видаючи їм російські паспорти. Паралельно відбувається переселення на анексований півострів російських громадян. Так за ці роки до Криму було завезено понад 300 тисяч росіян, зокрема, правоохоронців, військовослужбовців, членів їхніх родин, урядовців. «Так Росія збільшує пропорцію населення, лояльного до окупаційної влади», — наголосив Антон Кореневич. Він також заявив, що необхідно якомога швидше розробити стратегію деокупації Криму та реінтеграції його населення. «Люди мають бачити, що українська держава про них піклується», — сказав постпред Президента в АРК.

Якщо протягом певного часу окупацію Криму розглядали як проблему в галузі прав людини, то тепер до неї додалася проблема мілітаризації, бо «Крим перетворився на військовий плацдарм, який має вплив не лише на Україну, а й на весь регіон Чорного моря». Таку думку висловив головний редактор онлайн-ресурсу BlackSeaNews Андрій Клименко. «Деокупація Криму неможлива без виведення з його території російських військ, і кінцевою метою всіх наших кроків і стратегій має бути саме це», — наголосив експерт.

Він також переконаний, що атака російських спецпризначенців на українські кораблі поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року «була лише тренуванням». «У 2020 році ми очікуємо подальших дій Росії, спрямованих на ускладнення судноплавства не лише в Азовському, а й у Чорному морі», — сказав Андрій Клименко. Він вважає, що найбільший ризик нових атак Росії поблизу Криму припадає на період святкування РФ 75-річниці перемоги у Великій вітчизняній війні, яку цього року перенесено на 24 червня. «Рейтинг Путіна почав падати, і тому йому потрібна маленька переможна війна в Чорному морі», — пояснив експерт.

Санкції таки працюють

Попри заяви Москви, що вона не відчуває жодного впливу міжнародних санкцій, санкції працюють. «Вони слугують унікальним дипломатичним і безпековим інструментом, який у мирний спосіб може змусити Росію припинити свою ворожу діяльність», — сказав спеціальний представник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв. Він подякував ЄС за продовження на рік пакету кримських санкції проти Росії.

Олексій Макеєв також повідомив, що, ймовірно, найближчим часом в Україні з’явиться єдина інституція, яка відповідатиме за санкційну політику. Так українські «агентства, які займаються питаннями санкцій, зможуть говорити в один голос», що зробить вплив санкцій набагато ефективнішим.