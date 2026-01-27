Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила про додаткові заходи підтримки громадян у районах Києва та Київської області, де через пошкодження енергетичної інфраструктури ускладнене теплопостачання і немає газопостачання.

В умовах відсутності тепла в будинках, де не проведено газопостачання, у людей немає змоги готувати теплу їжу, тож за дорученням уряду Державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала до роботи 41 мобільну кухню. З них чотири вже працюють та забезпечують харчування працівників ДСНС — десятків фахівців, відряджених з різних регіонів України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Ще 37 кухонь готові до екстреного розгортання в місті.

Загалом у Києві працюють 56 точок видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандуми про співпрацю. За тиждень люди отримали понад 26 тисяч порцій гарячої їжі.

У разі потреби та за запитом міської влади ДСНС спільно з партнерськими організаціями розгортатиме нові точки видачі харчування поблизу пунктів незламності.

У Київській області в районах зі складною ситуацією з відновленням тепла і світла також організовано харчування: у Броварах працює фудтрак, який забезпечує до 16 тисяч порцій на добу; в Ірпені діє потяг­кухня від Укрзалізниці, що щодня готує і роздає майже 4 тисячі порцій.

«Дякую всім, хто допомагає у громадах у період ускладненого енергозабезпечення після ворожих обстрілів. Важливо, щоб люди мали всю підтримку навіть в умовах складної ситуації в енергетиці», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час селекторної наради для координації дій з відновлення енергосистеми після чергової російської атаки Прем’єр­міністр повідомила, що на місцях безперервно працюють рятувальники, енергетики та комунальні служби. Уряд здійснює всі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення електро­ та теплопостачання для людей. Зокрема, оперативно відновлюють пошкоджену генерацію, максимально нарощено імпорт електроенергії, вводять в роботу нові альтернативні потужності.

Окрему увагу під час селекторної наради приділено підтримці маломобільних людей та роботі з будинками, де тривалий час не вдається відновити теплопостачання.

«Міністерства та всі служби працюють для їхньої підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях», — зауважила Прем’єр­міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ