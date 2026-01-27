Прем’єрміністр Юлія Свириденко повідомила про додаткові заходи підтримки громадян у районах Києва та Київської області, де через пошкодження енергетичної інфраструктури ускладнене теплопостачання і немає газопостачання.
В умовах відсутності тепла в будинках, де не проведено газопостачання, у людей немає змоги готувати теплу їжу, тож за дорученням уряду Державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала до роботи 41 мобільну кухню. З них чотири вже працюють та забезпечують харчування працівників ДСНС — десятків фахівців, відряджених з різних регіонів України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Ще 37 кухонь готові до екстреного розгортання в місті.
Загалом у Києві працюють 56 точок видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандуми про співпрацю. За тиждень люди отримали понад 26 тисяч порцій гарячої їжі.
У разі потреби та за запитом міської влади ДСНС спільно з партнерськими організаціями розгортатиме нові точки видачі харчування поблизу пунктів незламності.
У Київській області в районах зі складною ситуацією з відновленням тепла і світла також організовано харчування: у Броварах працює фудтрак, який забезпечує до 16 тисяч порцій на добу; в Ірпені діє потягкухня від Укрзалізниці, що щодня готує і роздає майже 4 тисячі порцій.
«Дякую всім, хто допомагає у громадах у період ускладненого енергозабезпечення після ворожих обстрілів. Важливо, щоб люди мали всю підтримку навіть в умовах складної ситуації в енергетиці», — зазначила Юлія Свириденко.
Під час селекторної наради для координації дій з відновлення енергосистеми після чергової російської атаки Прем’єрміністр повідомила, що на місцях безперервно працюють рятувальники, енергетики та комунальні служби. Уряд здійснює всі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення електро та теплопостачання для людей. Зокрема, оперативно відновлюють пошкоджену генерацію, максимально нарощено імпорт електроенергії, вводять в роботу нові альтернативні потужності.
Окрему увагу під час селекторної наради приділено підтримці маломобільних людей та роботі з будинками, де тривалий час не вдається відновити теплопостачання.
«Міністерства та всі служби працюють для їхньої підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях», — зауважила Прем’єрміністр.