У столиці Великої Британії глава держави провів зустріч із Прем’єр-міністром Кіром Стармером, Президентом Франції Емманюелем Макроном і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Президент України подякував лідерам держав за організацію зустрічі й особистий внесок кожного з них на шляху до встановлення достойного гарантованого миру. Учасники зустрічі обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію й подальші кроки.

«Є речі, які сьогодні дуже важливі. Я думаю, що це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами», — наголосив Володимир Зеленський.

Кір Стармер акцентував на важливості підтримки України й досягнення угоди, яка гарантуватиме справедливий сталий мир.

«Принципи залишаються принципами, які ми підтримуємо вже дуже давно, а саме: ми разом з Україною. І тому так важливо, що ми неодноразово наголошували на принципі, що питання, які стосуються України, вирішує сама Україна», — сказав Прем’єр-міністр Великої Британії.

Емманюель Макрон висловив підтримку активної роботи в дипломатичній царині й акцентував, що важливо й надалі допомагати Україні.

«Зараз я думаю, що головне питання — об’єднання наших спільних позицій — європейців, українців і США, — щоб фіналізувати ці мирні переговори та розпочати нову фазу в найкращих можливих умовах для України, європейців і нашої спільної безпеки», — сказав Президент Франції.

Фрідріх Мерц зазначив, що наступні дні можуть бути вирішальними для всіх, і наголосив на продовженні підтримки України.

«Ми, як і раніше, твердо стоїмо на боці України й надаємо підтримку вашій державі, адже всі знаємо: доля цієї країни — це доля Європи. Саме тому ми тут: щоб зрозуміти, що можемо зробити. І ніхто не має сумніватися в нашій підтримці України», — зауважив канцлер Німеччини.

Лідери наголосили: мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України, гарантії безпеки від партнерів і повне припинення вогню.

У Лондоні Володимир Зеленський і Кір Стармер провели спільну телефонну розмову із представниками Фінляндії, Італії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Туреччини, Генеральним секретарем НАТО та президентами Євроради і Єврокомісії. Глава нашої держави зауважив, що комунікація з партнерами цими днями й тижнями відбувається фактично цілодобово. Він подякував за таку увагу й максимальну залученість. Триває координація, щоб голос Європи було враховано у всіх питаннях, які стосуються Європи.

Президент поінформував про контакти зі США та роботу над усіма пропозиціями, які є на столі. Глава держави наголосив: важливо, щоб над усіма документами тривала спільна робота, а це стосується і загальної рамки щодо миру, і гарантій безпеки, і відновлення України після закінчення війни.

У розмові детально йшлося про продовження підтримки України. За словами Володимира Зеленського, зміцнення ППО, внески до програми PURL та енергетична допомога — ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на тлі російських атак по цивільному населенню та інфраструктурі. Партнери скоординували подальші контакти в межах коаліції охочих. Учасники розмови мають спільну позицію: коаліція повинна відіграти свою вагому роль у майбутній архітектурі безпеки.

Володимир Зеленський подякував усім за підтримку й готовність допомагати.

У ході робочого візиту Президента України до Бельгії відбулася його зустріч з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою і Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Партнери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною заради досягнення достойного гарантованого миру. Україна зацікавлена в тому, щоб мирний процес залишався активним і з чітким акцентом на забезпеченні суверенітету й національних інтересів. Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксовано дату набуття Україною членства у Європейському Союзі.

Також ішлося про конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов поінформував про ситуацію на полі бою — поблизу Покровська та загалом на всій лінії фронту.

Окрему увагу приділили посиленню оборонних спроможностей України, серед іншого спільному виробництву оборонних засобів та розширенню ініціативи PURL. Глава держави подякував за внески партнерів, що загалом становлять понад 4,1 млрд дол. Марк Рютте розповів про роботу в межах PURL, головний пріоритет якої — зміцнення протиповітряної оборони України.

Джерело:

Офіс Президента