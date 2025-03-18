Чотири роти безпілотних систем отримали техніку для розмінування на 100 мільйонів гривень

У межах спільного проєкту «Нам тут жити 2.0» Фонд «Повернись живим» та компанія «Київстар» надали допомогу чотирьом ротам інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ на суму майже 100 мільйонів гривень. Сапери отримали найнеобхідніше: роботизовані платформи, транспорт, зв’язок, живлення, а також дрони для дистанційного розмінування шляхом підривів. Ініціативу реалізовано за інформаційної підтримки Міністерства економіки.

«Ми намагалися створити комплексну екосистему, що буде самодостатньою й доповнюватиме техніку і майно, яке військові отримують від держави. Вона буде синхронізуватися із засобами, які з’являтимуться в майбутньому від держави або партнерів», — зазначивТарас Чмут, директор Фонду «Повернись живим».

Проєкт «Нам тут жити 2.0» акумулював понад 106 млн грн, що перевершило початкову мету збору. Це дасть змогу закупити додаткове обладнання для військових саперів, щоб розмінування України було безпечнішим і сапери менше ризикували життям.

«Київстар як соціально відповідальний бізнес має місію: зберігати Україну та допомагати людям. Тому спільно з фондом «Повернись живим» ми завершили вже другий проєкт із розмінування українських територій. Цього разу передаємо сучасне обладнання, яке допоможе саперам швидше й безпечніше очищати нашу землю, і найголовніше — зберігати життя військових. Дякую кожному, хто підтримав цей проєкт, адже нам тут жити», — коментуєОлександр Комаров, CEO Київстар.

Кожна із бригад отримала обладнання українського виробництва: 16 роботизованих платформ «Тарган», вісім НРК «Терміт» та чотири дрони Vampire. Саперам з кожного підрозділу передали сім пікапів, чотири причепи, 25 радіостанцій, 24 коптери різних типів, майстерню технічного обслуговування, резервне живлення тощо.

«Завдяки саперам, підтримці партнерів, злагодженій роботі всередині країни й таким ініціативам, як «Нам тут жити 2.0», вдалося досягти значного прогресу в розмінуванні. Кількість машин для розмінування збільшилася до 225, сертифіковано 84 оператори, ще 44 — у процесі. Ми відкрили ринок гуманітарного розмінування. Завдяки цим зусиллям фінансові потреби скоротилися майже на $5 мільярдів — з $34 до $29,8, згідно з даними RDNA4. Та попри прогрес Україна досі найбільш потенційно замінована країна світу. Обстеження потребують 23% території, або 139 тисяч квадратних кілометрів. Дві третини з них — аграрні землі. Попереду ще чимало роботи, тому я вдячна за такі ініціативи, як «Нам тут жити 2.0», — сказалаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У межах ініціативи з розмінування «Нам тут жити 2.0» було забезпечено саперів 808 Дністровської окремої бригади підтримки, 47 окремої інженерної бригади, 49 окремої бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ та 70 окремої бригади підтримки.

Зібрати кошти вдалося завдяки небайдужим українцям, абонентам мобільного оператора та соціально відповідальним бізнесам. Зокрема, майже 35 млн грн було зібрано завдяки абонентам, які підключили «Суперсилу «Допомога ЗСУ» або SMS-підписку. Щоб підтримати збір та військових, Київстар зробив благодійний внесок обсягом 50 мільйонів гривень.

«Рік війни — це десять років розмінування. За допомогою комплексів, які нам передають, зможемо скоротити ці терміни, щоб люди швидше поверталися до своїх домівок.

Основне завдання створення, передачі та купівлі таких роботизованих систем — збереження будь-якого життя, не тільки сапера, а й військовослужбовця», — зазначив Ілля Мушко, військовослужбовець 47 окремої інженерної бригади Сил підтримки ЗСУ.

Джерело: Міністерство економіки