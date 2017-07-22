Офіційний Мінськ запевняє, що територію Білорусі ніколи не використовуватимуть для агресивних дій проти України

Запитання, навіщо Президент Білорусі Олександр Лукашенко їде до Києва, у столиці майже не лунало. У програмі його офіційного візиту й так було розставлено крапки над «і»: обговорити розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці, узгодити підходи до подальшого розвитку прикордонного співробітництва. Закріпити домовленості документами.

Тема врегулювання конфлікту на українському сході викликала чи не найбільший інтерес, однак ані експерти, ані представники ЗМІ так і не дійшли однозначного висновку, з’ясовуючи, чи стане Мінськ безпековим гарантом для Києва. Навіть попри подальші заяви білоруського лідера.

Адже на 14—20 вересня заплановано спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі «Захід-2017». У ньому мають узяти участь майже 13 тисяч військовослужбовців. Міністр оборони Степан Полторак припустив, що це навчання може бути використано для початку агресії і проти України, і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

Контракти оцінили у мільйони

Президент Республіки Білорусь спершу відвідав музей «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні». А опівдні Президент Петро Порошенко зустрічав його на Банковій. Глави держав провели зустріч у форматі віч-на-віч, узяли участь у переговорах в розширеному складі, зробили заяви для журналістів і сприяли проведенню українсько-білоруського бізнес-форуму. Голова Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков заявив, що бізнеси обох країн демонструють зацікавленість у співпраці. На форум зареєструвалося майже 90 білоруських і понад 380 українських компаній.

«Ми завжди будували відносини на перспективах. На жаль, рекордний товарообіг, якого ми досягнули у 2012 році, істотно скоротився. Однак уже маємо привід для оптимізму. За п’ять місяців цього року товарообіг зріс на 45%. Він перевищує середні показники експорту з іншими країнами», — пояснив посадовець. Пізніше стало зрозумілим, що Україна й Білорусь сприятимуть зростанню товарообігу на 35% — до 5 мільярдів доларів.

Підприємці спробували знайти точки дотику щодо розвитку машинобудування, промисловості, сільського господарства, нафтохімії, енергетики та електротехніки, а ще — будівництва, розвитку інфраструктури, транспорту, туризму, фармацевтики. Цей захід дав змогу укласти контракти щонайменше на 45 мільйонів доларів.

Після того як глави держав зустрілися віч-на-віч, департамент прес-служби АП поінформував українців, що за результатами переговорів напрацьовуватимуть нові формати й орієнтири дорожньої карти співпраці України й Білорусі. Прес-служба Президента Білорусі процитувала слова Олександра Лукашенка, який заявив, що регулярні зустрічі з Петром Порошенком сприяють розвиткові економік держав. «Ви можете розраховувати на те, що якщо ми щось вміємо і можемо зробити для України, то ми це зробимо», — наголосив Олександр Лукашенко.

Заява для представників ЗМІ розпочалася з важливого анонсу. На понеділок 24 липня заплановано телефонні переговори у нормандському форматі. «Відбудуться телефонні переговори в нормандському форматі, і я вимагатиму негайного реального забезпечення режиму припинення вогню на всій лінії зіткнення», — підкреслив глава Української держави.

Потім він інформував присутніх про події на сході України, зазначивши, що в період російської агресії загинуло 11 тисяч українців: «Щодня ми проводжаємо в останню путь своїх кращих синів. І лише за останні два дні агресор убив вісьмох наших захисників».

Кордон має слугувати миру

Наступна новина стосувалася запевнення Президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він дав зрозуміти Президентові України, що територію Білорусі ніколи не використають для агресивних дій проти нашої країни.

Олександр Лукашенко готовий зробити все, що йому доручать президенти України і Росії для допомоги у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Дослівно фраза звучала так: «Хочу сказати коротко про свою позицію вкотре, вона анітрохи не змінилася щодо тих відомих конфліктів, які відбуваються в Україні. Ви повинні розуміти: я ніколи не ставив перед собою мету бігти попереду паровоза або поспішати поперед батька в пекло, як у нас, в Україні, в Росії й Білорусі говорять. Я робив, роблю й робитиму лише те, про що мене попросять два президенти. Мені Петро Олексійович і Володимир Володимирович доручили організувати цю зустріч у Мінську, це не моя була ініціатива. Мені сказали, як це зробити, я це зробив. Претензій немає. Потім Петро Олексійович звернувся до мене щодо контактної групи».

На це глава Української держави відповів словами подяки за підтримку та запевненнями, що територія Республіки Білорусь ніколи не стане плацдармом для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни.

«І за умови невиконання рішень «Великої сімки», досягнутих в Італії, зокрема й щодо посилення санкцій, ми не можемо і не будемо спостерігати за брутальним порушенням мінських домовленостей», — додав він. Про мінські домовленості йшлося як про єдиний і безальтернативний документ з деескалації конфлікту та деокупації українських територій.

Загалом Президент високо оцінив офіційний візит Олександра Лукашенка в Україну. Він вважає це вагомим підтвердженням добросусідських відносин, заснованих на принципах рівноправного партнерства й довіри. «Скажу більше: це візит не просто надійного партнера України, а й хорошого друга, мого і України, який завжди готовий нас підтримати, — додав глава держави. — Ця підтримка особливо важлива в контексті сучасних викликів миру й стабільності в нашому регіоні. Ми всі знаємо назву цих викликів. Вони не ефемерні, а цілком реальні. На жаль, це російська агресія, яка не зупиняється ні на день, ні на хвилину».