У межах свого перебування на Британських островах Президент Володимир Зеленський зустрівся із членами королівської родини Британії. Він запросив герцога Кембриджського принца Вільяма та герцогиню Кембриджську Кетерін Міддлтон відвідати Україну.

Це була перша аудієнція глави Української держави у членів королівської родини, під час якої принц Вільям відзначив важливість офіційного візиту Президента України. Володимир Зеленський наголосив на теплому прийомі, який відчуває українська делегація у Британії, й важливості підтримки міжособистісних контактів.

Під час зустрічі відбувся обмін думками з питань міжнародного порядку денного. Зокрема щодо екологічних ініціатив, двосторонньої взаємодії з медичної реабілітації військовослужбовців, гендерної та соціальної рівності, протидії домашньому насильству, повідомляє УНІАН.

Співрозмовники обговорили необхідність тісної координації різних країн задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розроблення. Загалом спілкування з молодою родиною одного зі спадкоємців британського престолу залишило у Президента позитивні враження.

У межах візиту український Президент відвідав базу Королівських Військово-морських сил Великої Британії у Портсмуті. Він оглянув авіаносець «Принц Валлійський».

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом. Глави зовнішньополітичних відомств висловили підтримку необхідності тиску на Російську Федерацію задля припинення її агресії проти України.

Домовилися колеги й про подальшу координацію дій в ООН та інших міжнародних організаціях, поглиблення співпраці у міграційній сфері, обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між двома країнами.

Пізніше у присутності Президента Володимира Зеленського було підписано Меморандум про посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній галузях. Підписи під документом поставили міністр оборони України Андрій Таран і державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес.

Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі. Важливе залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів. Це має істотно підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній галузі. Це критично важливо в умовах загострення ситуації, що ми й спостерігаємо останнім часом у Чорноморському регіоні.

Андрій Таран поінформував, що йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

Володимир Зеленський узяв участь у церемонії покладання вінка до пам’ятника Невинним жертвам на території головної соборної церкви Великої Британії Вестмінстерського абатства.

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими», — наголосив Дмитро Кулеба.

Під час відеоувімкнення з Лондона у фейсбуці він заявив, що це перша така угода, яку Британія підписала після Brexit (виходу з Європейського Союзу): «Хочу сказати, що угода дуже велика, дуже товста, безмежна кількість сторінок. Це підсумок дуже довгої плідної роботи, але створено умови для того, щоб торгівля між нашими країнами розвивалася і вийшла на новий рівень».

Він зазначив, що Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Борисом Джонсоном заявив: Україні потрібен План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Також, за його словами, було обговорено питання торгівлі, інвестицій, поглиблення співпраці в безпековій галузі. «Говорили і про СOVID-19, доступ до вакцини, те, щоб разом боротися з цією проблемою», — зауважив міністр.

Перша леді Олена Зеленська також не гаяла часу: відвідуючи Лондонський Тауер, з її ініціативи підписано меморандум про започаткування першого на території цієї країни українськомовного аудіогіда.

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