Цього року Київ та Анкара планують підписати три пріоритетні документи щодо вільної торгівлі: оновлену угоду про взаємне сприяння та захист інвестицій, угоду про уникнення подвійного оподаткування та угоду про запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід і майно. Про це Володимир Гройсман заявив під час офіційного візиту до Анкари.

У межах візиту український Прем’єр зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони скоординували позиції щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Росією Криму та на Донбасі. «Недопущення мілітаризації Криму, а також визволення окупованих територій є для нас найважливішими питаннями сучасного міжнародного порядку денного», — підкреслив український Прем’єр. Він зауважив, що Україна розраховує на подальшу підтримку турецької сторони з урегулювання конфлікту, а також сприяння у розв’язанні проблем кримських татар, зокрема щодо облаштування переселенців на материковій частині України.

Разом можна зробити більше

Особливу увагу під час переговорів Володимир Гройсман привернув до проблем з порушеннями прав людини в Криму. За його словами, окупаційна російська влада створює всілякі труднощі для незалежного моніторингу дотримання прав людини на півострові, зокрема міжнародних правозахисних організацій. Це спричинило масовий відтік громадян України з Криму.

Важлива для України в цьому сенсі солідарна міжнародна політика щодо невизнання анексії Криму, наголосив Володимир Гройсман. Прем’єр високо оцінив тверду позицію Анкари щодо неприпустимості економічних відносин з окупованим Кримом. Окремо він висловив вдячність за ухвалене турецькою владою рішення про припинення морської комунікації між окупованим Кримом і Туреччиною.

Глави урядів України і Туреччини поставили за мету збільшити обсяги товарообігу між країнами до 20 мільярдів доларів (у 2016 році обсяг торгівлі між країнами перевищив 3 мільярди доларів США). Про це йшлося під час переговорів Володимира Гройсмана та його турецького колеги Біналі Йилдирима. «Робота, яку ми ведемо сьогодні про узгодження й підписання угоди про вільну торгівлю, має сприяти збільшенню обсягів торгівлі», — зазначив Володимир Гройсман.

Глави урядів зауважили, що країни недостатньо використовують потенціал двосторонньої взаємодії. Зокрема, серед найперспективніших галузей для поглиблення співробітництва, на їхню думку, — оборонна промисловість, сільське господарство, авіакосмічний сектор. «У нас є можливості співпрацювати — від питань взаємодії у космічній техніці та авіації до українських надр. Спектр нашої взаємодії надзвичайно широкий», — підкреслив глава українського уряду. Великий потенціал країни мають і у військово-промисловому співробітництві. У цьому контексті сторони зокрема обговорили питання об’єднання можливостей щодо літакобудування.

«Україна володіє всім необхідним спектром технологій, як і Туреччина, об’єднавши які, на взаємовигідних умовах зможемо спільно випускати українсько-турецькі літаки, що мають конкурентні якості й потрібні на авіаційному ринку», — зауважив Прем’єр-міністр України.

У межах візиту до турецької столиці Володимир Гройсман узяв участь у відкритті фотовиставки, присвяченої третім роковинам окупації Криму. Виступаючи, він наголосив, що український Крим перебуває під окупацією Російської Федерації понад 1000 днів. За цей час «прекрасний український курорт через дії російського агресора перетворився на мілітаризовану територію, де нехтують права на віросповідування, демократію, свободу». Внаслідок окупації десятки тисяч кримських татар були змушені залишити домівки. «Ми знаємо, що український Крим буде повернуто Україні. Справедливість, закон буде відновлено. Це наш обов’язок і перемога», — заявив Володимир Гройсман.

Божа благодать завжди з нами

В Анкарі Прем’єр-міністр відвідав Турецьку аерокосмічну корпорацію, де зустрівся з представниками Міністерства національної оборони Туреччини. Він наголосив, що наша держава зацікавлена у взаємному обміні технологіями й новітніми розробками для сприяння розвитку аерокосмічної галузі країни. Сторони обговорили можливості спільного проектування і створення космічного ракетного комплексу, виробництва військової техніки та боєприпасів.

Відвідуючи Стамбул, Володимир Гройсман зустрівся з керівництвом Асоціацій підприємств оборонного та аерокосмічного комплексу SAHA Istanbul. Він ознайомився з роботою компаній технопарку, оглянув роботу симулятора системи управління бойовим кораблем Yaltes та науково-технічної лабораторії-інкубатора для новостворених компаній. Прем’єр-міністр високо оцінив підхід Турецької Республіки до формування технологічного парку, наукові розробки й практичне виробництво. «Зробімо 2017-й роком конкретних проектів. Я всіляко це підтримуватиму, супроводжуватиму», — запевнив під час зустрічі Прем’єр-міністр, наголосивши, що українська наука, особливо в аерокосмічному секторі, літакобудуванні, військовій сфері дуже «якісна і результативна».

За підсумками зустрічі Володимир Гройсман доручив вивчити можливості створення технопарку в Україні на кшталт технопарку в Стамбулі, який «розкриє весь потенціал української науки й технологій». Керівництво технопарку Istanbul висловило готовність надати безкоштовне місце в технопарку в Стамбулі для університету та підприємства з України.

У Стамбулі Володимир Гройсман зустрівся з архієпископом Константинополя — Нового Риму та Вселенським патріархом Варфоломієм І. «Ми близькі до вас, особливо коли вам важко, ми супроводжуємо вас нашими молитвами і благословенням, шлемо своє благословення, любов і заінтересованість кожному українцеві», — наголосив архієпископ.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»