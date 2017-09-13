Сенаторів Франції на чолі з керівником групи дружби «Франція — Україна» Ерве Море чекали і в Адміністрації Президента, і в Будинку уряду. Глава держави Петро Порошенко найбільше уваги під час переговорів приділив ситуації на Донбасі та в Криму. Спершу висловлювали занепокоєння системними порушеннями мінських домовленостей Росією. Серед таких і постійні провокації, які підривають реалізацію ініціативи щодо встановлення режиму припинення вогню з нагоди початку нового навчального року, і перешкоджання діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Потім було підтримано намір групи французьких сенаторів відвідати зону АТО й на власні очі побачити, який стан справ на сході.

Масштаби перетворень розширюються

Окремо сторони говорили про стан упровадження в Україні політичних та економічних реформ. Керівник групи дружби «Україна — Франція» підтримав зміни в умовах російської агресії: «Ми пересвідчилися, що за два роки, які минули з часу нашого попереднього візиту, Україні під вашим керівництвом вдалося здійснити чимало реформ у різних секторах: боротьба з корупцією, реформа банківського сектору й енергетичної галузі. Цей результат вражає, тим більше з огляду на те, що доводиться реалізовувати ці реформи в умовах фактичної війни. Тому хочемо сердечно привітати вас із цими досягненнями».

Петро Порошенко висловив сподівання, що Франція підтримає наші подальші євроінтеграційні кроки. Ерве Море він вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня — за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України й вагомий внесок у розвиток українсько-французького міжпарламентського співробітництва.

У Кабінеті Міністрів сенаторів зустрічав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Тут ішлося про поглиблення співпраці між державами, готовність України і Франції розвивати спільні інвестиційні проекти й енергетичні програми. Володимир Гройсман також розповідав поважним гостям про ситуацію на Донбасі, виокремивши дві складові: об’єднання зусиль заради встановлення миру і продовження політики санкцій проти країни-агресора.

«Дякую за ваше рішення відвідати Донбас. Важливо на власні очі побачити, що саме там відбувається. І нам дуже важливо внести питання миротворчої місії в порядок денний роботи Генеральної Асамблеї ООН, яка невдовзі розпочне роботу. Маємо врегулювати ситуацію і приборкати російську агресію», — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Ерве Море запевнив главу уряду, що Франція дотримується принципів непорушності державних кордонів України й підтримує нас під час протистояння з Росією. У цьому контексті Прем’єр вважав за потрібне виокремити економічні здобутки України. Їм підібрано характеристику «суттєві». Тепер в уряді готуються до проведення масштабних реформ. Керівник групи дружби «Франція — Україна» так охарактеризував зміни в нашій державі: «Реформування в Україні стає масштабним. Але найважливіше те, що відбувається воно під час військового протистояння».

Загальний товарообіг зріс на 15,2%

Високопосадовці дійшли згоди, що економічне зростання України стало запорукою пожвавлення двосторонніх відносин із Францією. Наприклад, за перше півріччя товарообіг між державами зріс на 15% і перевищив 1,1 мільярда доларів. Та й на завершальному етапі нині є такі інвестиційні проекти, як будівництво перевантажувального зернового комплексу в Одеському морському торговельному порту, заводу з переробки твердих побутових відходів у Львові. Прихильно в нас поставилися й до пропозиції французького енергетичного гіганта «Енжі» (постачальника природного газу в Україну) побудувати сонячну електростанцію в Чорнобилі.

«Рівень економічної співпраці доволі високий. Можемо говорити про поступове створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні. І ми вдячні за увагу французького бізнесу до України. Незалежно від політичного полюса, хочемо миру й розвитку для наших народів», — означив позицію Володимир Гройсман.

Сторони обговорили й ефективність проведення українсько-французького форуму в Парижі минулої осені, відзначили значний прогрес у галузі культури, зокрема кінематографа, й реалізації спільних кінопроектів, освіти. Київ уже запропонував французьким колегам проект між­урядової угоди про взаємне визнання дипломів і сподівається провести перше робоче засідання українських і французьких експертів найближчими місяцями.

Згідно зі статистичними даними, за результатами першого півріччя 2017 року загальний товарообіг між Україною та Францією зріс на 15,2%, досягнувши 1125,1 мільйона доларів. Найбільше Україна експортує у Францію жирів тваринного походження та олій, насіння і плодів олійних рослин, залишків і відходів харчової промисловості, одягу й текстилю. Франція до нас експортує переважно мінеральні палива, хімічну продукцію, засоби наземного транспорту (крім залізничного), фармацевтичні товари, ядерне устаткування, котли і машини.

За обсягом прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України, ця країна посідає восьме місце з показником 1334,1 мільйона доларів. Це 3,4% загального обсягу інвестицій, залучених в економіку нашої держави. До речі, з початку 2017-го обсяг французьких інвестицій в українську економіку зріс на 3,1%. Французький капітал присутній у фінансовій та страховій діяльності, оптовій і роздрібній торгівлі, промисловості.