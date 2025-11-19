Підписання важливого документа відбулося на військово­повітряній базі у французькому місті Велізі­Віллакубле. Документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних сил. Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу «повітря — повітря» та авіабомби. Також передбачено можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків з локалізацією в Україні.

«Я дуже вдячний Франції від найпершого візиту. Дякую Емманюелю Макрону та всьому французькому народові. Але цей момент — щось особливе та справді історичне для обох націй. Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни», — відреагував Президент України.

Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони­перехоплювачі й працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можна інтегрувати в українські безпілотники. Спільні проєкти між українською та французькою оборонними галузями розпочнуться цього року.

«Це короткострокова, середньострокова та довгострокова перспектива. І все це потрібне. І навіть якби мир було підписано завтра, це все одно необхідно, оскільки гарантія цього миру — наявність міцної української армії, здатної чинити опір. Ці потужності це забезпечать», — наголосив Емманюель Макрон.

Перед підписанням декларації лідери зустрілися з керівниками французьких оборонних підприємств. Кожен з них детально розповів про технічні характеристики, особливості використання, переваги конкретного виду зброї, спроможності й терміни виробництва.

Стратегічна домовленість щодо літаків Rafale F4, радарів, систем ППО SAMP/T, ракет і керованих бомб між Україною та Францією буде чинною десять років з початку наступного року. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спільного з Емманюелем Макроном спілкування з журналістами в Єлисейському палаці в Парижі.

«Захисники життя завжди мають бути не самі, і тому я дякую всьому народові Франції за підтримку, яка завжди дієва, цілком практична та справді додає сил і надії», — сказав глава держави.

Президент України наголосив, що зустріч додає дієвих, практичних і сильних елементів у захисті.

«Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F4, дуже сильні французькі радари, вісім систем ППО SAMP/T по шість пускових. Це для когось технічна деталь, а для нас це важливо: кожна пускова — це захист кожного життя, це дуже актуально — необхідні для нашого захисту ракети й керовані бомби. Я хочу підкреслити надзвичайну важливість цієї стратегічної домовленості, яка працюватиме десять років від наступного року», — зазначив Володимир Зеленський.

Емманюель Макрон додав, що цей крок — не лише підтримка України, а й модернізація її Збройних сил.

«Щодо придбання нових систем ППО SAMP/T останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що її можна вперше розгорнути в Україні», — уточнив Президент Франції.

Лідери говорили про перспективи програми SAFE для спільного виробництва зброї та можливість спрямування частини коштів на закупівлю літаків Rafale, застосування інструменту ERA для задоволення оборонних потреб і рішення щодо використання заморожених російських активів для захисту України.К

«Є шлях, який відповідає міжнародному праву, і ми продовжуємо працювати над забезпеченням розподілу ризиків з нашими міжнародними партнерами, зокрема в межах «сімки», — зазначив Емманюель Макрон.

На зустрічі лідерів України та Франції із представниками оборонних компаній обговорили конкретику технологічної співпраці та визначили напрям спільного збільшення промислового й технологічного потенціалу обох держав.

У присутності Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона відбулося підписання документів. Голова правління Української залізниці Олександр Перцовський і генеральний директор Alstom Transport SA Анрі Пупар­Лафарж підписали стратегічну угоду щодо постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів. Під час сервісного циклу українські підприємства будуть залучені до виробництва й постачання певних компонентів. Проєкт фінансують Світовий банк та ЄБРР, 40% коштів — безповоротний грант Світового банку.

«І ми налаштовані продовжувати цей напрям співпраці із Францією. Сьогодні ми починаємо важливий і змістовний безпековий шлях, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти необхідних нам результатів», — зазначив Президент України.

Тим часом Посол України у Франції Вадим Омельченко й міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан­Ноель Барро підписали Угоду про співпрацю між урядами України та Франції щодо реалізації пріоритетних проєктів у стратегічних секторах задля стійкості та відновлення України і грантову угоду між урядами цих держав щодо сприяння підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України.

У Посольстві України у Франції Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками асоціації Kernic Solidarites і Національного комітету рибалок Бретані та Франції. Вони забезпечують українські міста антидроновими сітками.

Глава держави нагадав, що нещодавно був у Херсоні, на Запоріжжі та на сході України і всюди сітки, які передали асоціація та комітет, допомагають захищати життя українців від дронів.

«Для мене велика честь зустрітися з вами й щиро подякувати фахівцям, які роблять системи ППО, і звичайним людям, але з надзвичайним баченням і теплом, які так нас підтримують. За свої гроші ви передали більш ніж 200 кілометрів сіток для українських доріг і створили такі безпекові, логістичні маршрути. І це для нас дуже важливо. Я думаю, ви навіть не уявляєте, скільки людей було збережено завдяки вашій допомозі», — наголосив Володимир Зеленський.

Представники асоціації та комітету відзначили сміливість і стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії. Вони зауважили, що вже чотири рази були в Україні й допомагатимуть українцям стільки, скільки буде необхідно. Зокрема, асоціація та комітет працюють над додатковим фінансуванням.

На знак вдячності глава держави подарував рибалкам годинники, а вони Президентові — рибальський фірмовий жилет Tout commence au FinistЏre.

Джерело:

Офіс Президента