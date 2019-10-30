Кремль і Газпром, як завжди, намагаються перевернути догори дриґом те, що не викликає сумнівів у цивілізованому переговорному процесі

Черговий раунд тристоронніх консультацій між Брюсселем, Києвом і Москвою про укладення нового контракту на транзит російського газу для ЄС українською територією закінчилися без особливих проривів. Принаймні віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, виступаючи перед журналістами у Брюсселі по завершенні зустрічі, не приховував розчарування.

Як відомо, чинний контракт між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» завершується 31 грудня цього року. До цієї дати сторони мають дійти згоди з приводу того, як енергетичні правила ЄС буде відображено в новому документі, на який термін його буде укладено, які обсяги постачання газу і які тарифи буде в ньому прописано.

Проте, за словами Мароша Шефчовича, під час четвертого раунду консультацій сторони не дійшли згоди за жодним із цих пунктів попри те, що часу на переговори залишилося не так багато. «Я закликав кожного за столом переговорів бути якомога конструктивнішими. На жаль, маю сказати, що розчарований сьогоднішнім результатом. Кажу про це відверто», — поскаржився він журналістам.

Марош Шефчович пояснив, що метою нинішньої зустрічі мало б бути досягнення спільного розуміння ключових принципів майбутнього транзиту російського газу через Україну до європейських споживачів, який здійснюватимуть на основі європейського права. Щодо терміну контракту, обсягів поставок і тарифів, то представлені європейською стороною параметри виявилися «прийнятними для українських партнерів», а ось російська сторона після тривалих дискусій та пояснень «виявилася не готовою зробити те саме».

«Я розчарований, але це точно не привід здаватися», — констатував Марош Шефчович і наголосив, що можливість знайти збалансоване і прийнятне рішення для всіх сторін існує. Він розповів, що й українські, й російські переговірники підтримали його ініціативу провести окремі зустрічі експертів з технічних питань та консультації на рівні міністрів.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, який представляє нашу державу на цих переговорах, під час короткої пресконференції був оптимістичнішим за Мароша Шефчовича. Він розповів, що європейські партнери запропонували схеми, за якими можна підписати два договори: про інтерконектор (про сполучення транскордонних газопроводів, на його підставі обмінюються інформацією про потоки газу, їх напрямки, обсяги, час, замовників, отримувачів) і про транспортування.

«Ми повністю підтримуємо наших партнерів, підтверджуючи чітку позицію України щодо забезпечення безпеки постачання в регіоні, забезпечення стабільного постачання на європейські ринки, а також стабільних обсягів, необхідних для роботи газотранспортної системи», — сказав міністр. Він повідомив, що Київ продовжує роботу над гармонізацією українського законодавства з європейським і створенням незалежного оператора вітчизняної ГТС.

«Саме незалежний оператор уже підписуватиме ці договори. Ми працюватимемо в межах європейського законодавчого поля», — наголосив міністр.

Тим часом російська сторона стала наполегливо висувати свої умови до підписання контракту на транзит, які Київ вважає нелогічними й недоречними. Москва вимагає, щоб Україна відмовилася від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого російський Газпром має сплатити Нафтогазу близько 3 мільярдів доларів. В українській делегації вважають, що питання арбітражу — предмет двосторонніх переговорів, тому його не можна виносити на тристоронній рівень.

Дата закінчення чинного газового контракту неухильно наближається, тому Брюссель і Київ виступають за те, щоб інтенсифікувати переговори. За словами Олексія Оржеля, провести наступний раунд консультацій пропонують 11 листопада.