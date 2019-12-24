Минулої п’ятниці представники Єврокомісії, України й Російської Федерації досягли попередніх домовленостей із принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій. За підсумками перемовин у Мінську Росія й Україна підписали відповідний протокол. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав майбутній контракт з російським Газпромом «складним для всіх сторін компромісом». У дописі в фейсбуці він також повідомив, що Газпром не готовий брати на себе «ризики українського законодавства» й працювати за стандартною угодою, тому укладе угоду з Нафтогазом, а НАК — з новоствореною компанією «Оператор газотранспортної системи України».

Протокол — ще не контракт

Отже, після тристоронніх перемовин Україна — Росія — Європейський Союз підписано протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ТОВ «Оператор ГТС України», НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Газпром»).

Умови майбутньої угоди такі: повернення Україні (в особі НАК «Нафтогаз») $2,9 млрд з урахуванням пені відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу; щорічне наповнення бюджету протягом наступних п’яти років через тариф на транспортування, який визначить регулятор. Тариф на транспортування буде вищим, ніж нині. Угода передбачатиме можливість пролонгації через п’ять років на аналогічних умовах; забезпечити мінімально гарантовані обсяги прокачування газу: 65 мільярдів кубометрів у перший рік і по 40 мільярдів — у наступні чотири. Фактичні обсяги можуть бути вищими; вартість транзиту розраховуватиме регулятор згідно з європейською методологією. Україна вдячна за конструктивну позицію всіх сторін переговорів. Окрема подяка Сполученим Штатам Америки за сильну позицію та підтримку.

«Головне, що ми забезпечили стабільність і на українському ринку, й на європейських. Це означає, що Україна є надійним партнером, виконує свої зобов’язання, гарантує енергетичну безпеку в регіоні», — наголосив під час брифінгу в Офісі Президента міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Він додав, що після узгодження рамкових принципів на політичному рівні наступного тижня суб’єкти господарювання мають укласти документи з усіх питань транзиту. За словами Олексія Оржеля, Газ пром має грошима до нового року здійснити виплату $2,9 мільярда відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

«Умови договору будуть узгоджені з європейським законодавством, і це дуже важливо. Ми маємо підписати все до 29 грудня для того, щоб з 1 січня був збережений транзит», — зазначив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Отже, коли угоду буде укладено, транзит триватиме. «Це має стати передумовою для зниження ціни на газ, зважаючи на стабільну ситуацію. У цьому зацікавлені й наші європейські партнери», — наголосив Олексій Оржель.

Юрій Вітренко пояснив, що визначені на п’ять років мінімально гарантовані обсяги транзиту дають змогу, згідно з європейськими правилами, всім сторонам, зокрема Газпрому і європейським компаніям, бронювати вільні потужності української ГТС і на менш короткий термін (на рік, квартал, місяць та навіть добу). Це дасть змогу ще більше інтегрувати український ринок енергоносіїв у європейський.

Арбітражу стосовно активів НАК «Нафтогазу» в Криму не згадано у протоколі, це окремий процес. За словами Юрія Вітренка, сторона цього процесу — держава Російська Федерація, яка відповідає за позовами Нафтогазу.

А «Північний потік-2» знову кульгає

Санкції США проти газопроводу «Північний потік-2» зупинять його будівництво щонайменше на кілька місяців, адже російські кораблі не зможуть укладати труби замість швейцарської компанії Allseas, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на агенцію S&P.

Нині Allseas призупинила участь у проєкті. Продовжити укладання труб могло б російське судно Fortuna, яке має необхідне устаткування. Однак у нього немає системи динамічного позиціонування, тож, згідно із законодавством Данії, проводити морські глибоководні роботи у її територіальних водах воно не може.

Інше російське судно «Академик Черский» також має устаткування, необхідне для продовження робіт. Судно, придбане Газпромом три роки тому, має також необхідну систему динамічного позиціонування. Однак «Академик Черский» використовують для робіт на Далекому Сході РФ. Щоб допливти до Данії, йому знадобиться близько 2 місяців.

ПРЯМА МОВА

Директор Інституту світової політики

Євген МАГДА

(у коментарі Укрінформу):

— ЄС, Росія та Україна попередньо домовилися про транзит газу протягом п’яти наступних років. Газпром узяв на себе зобов’язання виплатити компенсацію, яку присудив Стокгольмський арбітраж, проте у відповідь Україна відкличе інші позови проти російської енергетичної монополії. Олексій Оржель та Юрій Вітренко на два голоси запевняли, що юридична боротьба за втрачені кримські активи Нафтогазу триватиме.

У Брюсселі зі зрозумілих причин говорять про спільну перемогу, в Києві — про компроміси, в Москві шукають нові можливості для реваншу. Звісно, варто почекати тексту угоди між Газпромом, Нафтогазом України та українським оператором ГТС, проте повідомлення про підписання п’ятьма українськими компаніями угод на постачання газу з Росії свідчить: у Кремлі не мають намірів відмовлятися від використання енергетичної зброї, хіба що змінюють методи її застосування.