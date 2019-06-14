Рада Європи та Москва досягли домовленості про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Росією Криму. Згідно з повідомленням агентства ТАСС, домовитися вдалося під час засідання міжвідомчої комісії РФ у справах РЄ. Називають також дату візиту Дуні Міятович до Криму: 7—11 жовтня.
Проте у пресслужбі офісу комісара з прав людини цю інформацію прокоментували стримано. «Комісар планує поїхати до Криму, але це має ще бути підтверджено», — йдеться в коментарі. У ньому також наголошено: для того, щоб Дуня Міятович могла «вести роботу щодо прав людини на півострові», необхідно «з’ясувати багато моментів». У пресслужбі не відповіли, як саме узгоджують візит комісара РЄ до окупованого Криму з українською владою і чи схвалив мандат на цей візит Комітет міністрів Ради Європи.
В українському МЗС заявили, що не мають домовленостей щодо конкретних дат цього візиту, але чекають на комісара. «По-перше, візит і моніторинг ситуації з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, про які зокрема наголошується у відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та Комітету міністрів і ПАРЄ, — це питання, яке українська сторона порушує не перший рік», — зауважили в МЗС. У міністерстві закликали чітко говорити про те, що це не Росія-окупант «відкриває нову главу у відносинах з РЄ», а Україна послідовно наполягала на проведенні такого візиту, і не одного, а на регулярній основі. «По-друге, ми можемо підтвердити, що на сьогодні між комісаром Ради Європи Дунею Міятович і українською стороною немає домовленостей щодо конкретних дат візиту. Але головне не дати, головне — це чітке узгодження з українською стороною параметрів і програми такого візиту. Роль у цьому процесі Росії обмежується виключно її обов’язками як держави-окупанта», — йдеться у повідомленні.
Моніторинг ситуації зі станом прав людини у Криму ускладнений його статусом анексованої території. В’їзд на півострів з території Росії — порушення правил перетину державного кордону України і фактичне визнання Криму частиною РФ. Якщо правозахисники в’їжджають у Крим з материкової України, російська влада, яка де-факто контролює ситуацію на півострові, не надає їм змоги повноцінно виконувати їхню роботу.
Востаннє комісар РЄ з прав людини Нільс Муйжнієкс відвідував анексований Крим у вересні 2014 року. У своєму звіті за результатами візиту він зокрема констатував, що окупаційна влада півострова чинить тиск на кримських татар, ЗМІ та правозахисників. Він висловив побоювання, що Крим перетвориться «на велику сіру зону в центрі Європи, де не діє механізм захисту прав людини». Після цього звіту Москва образилася на Нільса Муйжнієкса через те, що він розкритикував ситуацію в Криму.
Повідомлення про візит на окупований півострів комісара РЄ з прав людини, яке поспішили розтиражувати російські ЗМІ, невипадково з’явилося напередодні літньої сесії ПАРЄ, на якій має бути вирішене питання безумовного повернення російської делегації. Очевидно, Москва, обіцяючи підтримку і співпрацю Дуні Міятович у її правозахисній місії в Криму, сподівається додати собі більше голосів, коли під час сесії депутати вирішуватимуть долю резолюції, яка відкриє Росії двері в ПАРЄ.