2017-й рік виявився у багатьох аспектах проривним для України. Ми вибороли перемоги на економічному, політичному, військовому та інших фронтах. Ця результативна «серія» виплеснулася й за межі Україні, помітно просунувши наші відносини з багатьма державами. Чи не найкращим прикладом служить Канада, у взаємодії з якою Україна досягла прогресу практично в усіх напрямках.

Про підсумки минулого року і плани на 2018-й Укрінформ поговорив із послом України в Канаді Андрієм ШЕВЧЕНКОМ.

Відносини наповнилися прагматизмом

– Для відносин України та Канади 2017-й рік виявився дуже насиченим на події. Якими здобутками пишається посольство?

– Для України і Канади це дійсно був дуже потужний рік. Я би виділив найбільші результати за трьома напрямками. Перший: у минулому році запрацювала вільна торгівля між нашими державами. Починаючи із першого серпня абсолютна більшість товарів, які ми продаємо одне одному, не обкладається митами. Це означає, що покращилися умови для виробників як в Україні, так і в Канаді.

Другий «магістральний» напрямок – це оборона. Минулого року ми підписали оборонну угоду з Канадою, також була продовжена на два роки тренувальна місія UNIFIER, у рамках якої 200 канадців тренують українських військових на Яворівському полігоні й у Кам'янці-Подільському. До того ж, у грудні Канада включила Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї. Слід нагадати і про те, що на День Незалежності канадські військові разом із нашими крокували Хрещатиком. Словом, ми виходимо на дуже якісне братерство по зброї, важливість якого в умовах війни переоцінити неможливо.

І по-третє, Канада показала світові дуже достойний приклад послідовного тиску на Росію, ухваливши «акт Магнітського». Згідно з ним, перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо повною мірою застосувати цей закон і проти тих росіян, які переслідують українців у Криму, на Донбасі й на території РФ.

І вільна торгівля, і операція UNIFIER, яка дає змогу канадцям переймати передовий досвід сучасної гібридної війни, і навіть «акт Магнітського», який допомагає просувати канадські цінності у світі, – вигідні не лише Україні, а й Канаді.

– Чи вдалося нам перевести відносини з Канадою у більш прагматичну площину?

– Мені на думку спадає порівняння з людськими стосунками. Є таке поняття, як шлюб за розрахунком. Хоча він засновується на раціональній складовій, інколи з часом наповнюється почуттями. У ситуації з Канадою ми проходимо зворотній шлях. У нас були і є почуття, значна любов і серйозна прив'язаність, але зараз ми виявляємо в цих стосунках (на додачу до чудових, теплих, сімейних складових), ще й дуже прагматичний розрахунок. Якщо це торгівля – то ми знаходимо взаємовигідність у товарообміні, якщо це оборона – ми знаходимо спільний оборонний інтерес, якщо створюємо нову угоду про аудіо-візуальне виробництво, то знаємо, що обидві країни від цього виграють. Тож у 2017-у році нам вдалося, на додачу до зміцнення відносин, наповнити їх ще й дуже прагматичною взаємною вигодою.

У планах – суттєво посилити присутність у Північній Америці

– Ще одним приємним сюрпризом цього року стало призначення Христі Фріланд міністром закордонних справ Канади. Як це вплинуло на наші міждержавні відносини?

– Персональний фактор Христі Фріланд як міністра закордонних справ Канади цього року був надзвичайно важливим. Дуже символічно, що свій останній цього року закордонний візит вона здійснила саме до Києва, де взяла участь у святкуванні століття української дипломатії. Мені здається, для неї важливо було протягом першого року на посаді встигнути побувати в Україні. У Христі ми знайшли дуже потужного союзника і друга. Мудрість, принципи, швидкість, результативність, креативність – ми дійсно можемо пишатися її особистим внеском як канадки українського походження у відносини між двома державам.

– Які ваші плани на наступний рік у аспекті міждержавних відносин?

– Окрім наших традиційних напрямків, є два особливо важливих саме цього року. Перший – це головування Канади у Великій сімці. Ми розраховуємо максимально використати міжнародний авторитет Канади у світі на підтримку України. І другий дуже приємний план на наступний рік – це відкриття Генерального консульства України у Едмонтоні, столиці канадської провінції Альберта. Це рішення Україна мала ухвалити давно, і я дуже сподіваюся, що у 2018-ому ми станемо свідками його чудової реалізації. У Альберті проживає більше 300 тис. канадців українського походження і заснування диппредставництва – дуже символічний жест по відношенню до нашої громади у всій Західній Канаді. Окрім цього, це критично важливий регіон у економічному плані (саме в Альберті видобувається більшість канадської нафти – Ред.). Загалом, нове Генконсульство суттєво посилить нашу присутність як у Канаді, так і загалом у Північній Америці.

Максим НАЛИВАЙКО,

УКРІНФОРМ, Оттава