Уже в грудні педагогічні працівники зможуть зареєструватися на платформі «Вектор» для подальшої участі в пілоті політики «Гроші ходять за вчителем». Відтепер педагог обиратиме курси підвищення кваліфікації та самостійно оплачуватиме їх з віртуального рахунку.

«Кожен учитель сам вирішуватиме, як розвиватися й де навчатися. Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога, — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. — Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам».

Участь у пілоті можуть взяти директори, їхні заступники й учителі, які працюють із 7—9 класами Нової української школи, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.

«Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку. Вдячна партнерам за підтримку української освіти, за віру в наших учителів — тих, хто щодня формує майбутнє країни», — зазначила Юлія Свириденко.

«Гроші ходять за вчителем» — це державна політика, що впроваджує новий механізм фінансування професійного розвитку педагогічних працівників.

Реалізовувати курси на платформі зможе суб’єкт, який відповідатиме вимогам постанови КМУ №800 та чиї програми пройдуть верифікацію УІРО. Окрім цього, відтепер постанова передбачає можливість використання коштів на послуги супервізії — професійної підтримки для педагогів.

Нині платформу для професійного розвитку учительства готують до впровадження, а в грудні вона стане доступною для користувачів. Проте педагогічні працівники та суб’єкти підвищення кваліфікації можуть ознайомитися з інформацією про політику й залишити свої контакти на інформаційній сторінці: https://vector.uied.gov.ua/ І першими отримувати повідомлення про всі оновлення в межах політики «Гроші ходять за вчителем».

У пілот набирають перших 100 тисяч педагогічних працівників. Вони зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами із січня­лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.

У межах пілоту суб’єкти підвищення кваліфікації зможуть створювати та подавати курси за такими напрямами: подолання освітніх втрат, психосоціальна підтримка учнів, реалізація державних стандартів у профільній середній освіті, кар’єрне консультування, формування наскрізних умінь, використання цифрових технологій у навчанні, використання Scaffold, упровадження інклюзивного навчання тощо.

Усі програми має бути розроблено на основі типових програм, затверджених МОН, які буде представлено найближчим часом.

Щоб докладно роз’яс­нити, як працюватиме пілот для кожної з груп учасників, МОН спільно з УІРО проведе серію інформаційних вебінарів. У разі виникнення запитань можна звернутися на гарячу лінію урядового контактного центру за номером 1545, кнопка «5».

Політику «Гроші ходять за вчителем» Міністерство освіти і науки втілює в межах спільної програми зі Світовим банком LEARN — «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні».

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство освіти і науки