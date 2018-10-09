На саміті у столиці Молдови глави урядів дійшли згоди не лише в економічних, а й у суспільно-політичних питаннях

Започаткування повноцінної зони вільної торгівлі між державами — членами ГУАМ (регіонального об’єднання Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова) дасть помітний поштовх економічному розвиткові всіх країн — учасниць об’єднання. Прискорення цього процесу зокрема стало темою чергового саміту організації в Кишиневі, делегацію України на якому очолював Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Зона вільної торгівлі дасть ефект. У нас уже добра основа — маємо збільшення товарообігу між Україною та країнами ГУАМ торік на 52%, а за сім місяців цього року — понад 30% зростання. Потенціал великий, треба знімати бар’єри. Тим більше, що у нас дружні й братні відносини», — так він прокоментував мету поважного зібрання.

Товарообіг іде висхідною

Україна та Молдова реалізують дорожню карту співпраці, окреслену під час попередніх перемовин глав урядів двох країн, і готові наростити взаємний товарообіг, який становить близько 500 мільйонів доларів. Про це заявили прем’єр-міністри двох країн Володимир Гройсман та Павел Філіп під час особистої зустрічі в межах роботи саміту.

Більшість питань, яких не вирішували роками, вдалося зняти з порядку денного, зауважив Володимир Гройсман. Нині йдеться про облаштування спільних пунктів пропуску, реалізацію інфраструктурних проектів, об’єднання енергосистем і екологічні питання як важливий елемент поступового розвитку двох країн.

«Пам’ятаю нашу першу зустріч і обсяг невирішених питань, який існував між двома країнами. Ми створили дорожню карту спільних дій, і тепер між нашими державами помітний прогрес. Карта здебільшого виконується», — констатував стан справ Володимир Гройсман.

«У нас насправді добрі відносини, і я виступаю за їх поглиблення», — відповів Павел Філіп.

Глави урядів зазначили, що обидві країни мають розвивати відносини шляхом реалізації чинної дорожньої карти передусім у галузі транспорту, зміцнення енергобезпеки, модернізації прикордонної інфраструктури, поглиблення співпраці в екологічній сфері. Як повідомив глава уряду Молдови, питання стану довкілля обговорюватимуть найближчими тижнями на рівні експертів.

Павел Філіп подякував Володимиру Гройсману за ту роль, яку Україна відіграє в питанні врегулювання проблеми Придністров’я. «У питаннях безпеки у нас повне розуміння. Ідеться про відновлення територіальної цілісності наших країн і миру на континенті», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова Володимира Гройсмана.

Під час переговорів прем’єр-міністри підписали міжурядовий Протокол до двосторонньої угоди про міжнародне автомобільне сполучення від 20 березня 1993 року. Документ упорядковує здійснення регулярних міжнародних перевезень і збільшує кількість днів, дозволених для перебування на території Молдови екіпажам транспортних засобів.

Молдова входить до ТОП-30 торговельних партнерів України і в ТОП-20 перспективних ринків, визначених державною експортною стратегією на період до 2021 року. За перше півріччя товарообіг сягнув 538 мільйонів доларів. Ключові статті експорту — кольорові й чорні метали, агропродукція, текстиль. За окремою статтею проходять електроенергія й автомобільна техніка.

Потрібен лише ID-паспорт

Як і з Молдовою, Україна має давні зв’язки і з Грузією. Нині держави спрощують процедури перетину кордонів, що дає змогу громадянам обох країн подорожувати без віз і за внутрішніми документами (йдеться про ID-паспорти). Відповідну угоду в Кишиневі підписали глави урядів Володимир Гройсман та Мамука Бахтадзе.

«Кабінет Міністрів України та Уряд Грузії намагаються й надалі розвивати двосторонні відносини, сприяти зміцненню міжособистісних контактів та спрощують порядок в’їзду своїх громадян на територію держави іншої сторони», — вказано у преамбулі до угоди.

Коментуючи підписання документів, прем’єри зазначали, що економічне зростання має позитивно позначатися на житті громадян. Отже, скасовуючи торговельні бар’єри, треба скасувати й бар’єри у стосунках між людьми.

«Для нас головне — людські взаємини», — наголосив Мамука Бахтадзе. На це йому слушно відповів Володимир Гройсман: «Посилення співпраці — це не лише економічні рішення, а й загальнолюдські».

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Підписання угоди дає змогу зберегти й поліпшити безвізовий режим між Україною і Грузією на умовах, встановлених положеннями чинної угоди між Кабінетом Міністрів України і виконавчою владою Грузії про безвізові поїздки громадян від 31 березня 1999 року.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»