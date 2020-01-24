Під час Українського сніданку в Давосі Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що Україна трансформується настільки швидко, наскільки це можливо

Логічним продовженням плану реструктуризації державної компанії «Укрзалізниця», анонсованої у вересні 2019 року, стало підписання в межах Всесвітнього економічного форуму в швейцарському місті Давосі меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

«Упевнений, що досвід найуспішнішої європейської залізничної компанії сприятиме підвищенню ефективності та якості залізничних перевезень в Україні. Одразу хочу відкинути всі чутки: про жоден продаж чи оренду такого стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, не йдеться. Україна повністю зберігає за собою контроль над підприємством. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів компанії. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці на краще», — цитує слова Прем’єр-міністра Олексія Гончарука департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Під час українського сніданку на форумі в Давосі очільник уряду заявив, що йдеться про співпрацю з Deutsche Bahn протягом десяти років, повідомляє УНІАН. Офіційні документи ще мають підписати, але політичне рішення з цього питання вже ухвалено.

Змін дуже багато

Під час традиційного українського сніданку Олексій Гончарук наголосив, що Україна нині найпривабливіша для інвестицій, бо її економіка зростає швидше, ніж у всьому світі. І навів цифри, які про це свідчать: економічне зростання у 2019-му — від 3,6 до 4,2%, середній рівень у світі 2,5%; золотовалютні резерви перебувають на семирічному максимумі, досягши 25,3 мільярда доларів; державний борг скоротився до майже 50% порівняно з 80% у 2016-му; інфляція впала до 4,1% — найнижчий рівень за останні п’ять років.

«Повертається довіра до держави. Ми демонополізуємо енергетику та інфраструктурну галузь. Змінюємо системи освіти і охорони здоров’я, залучаючи туди інвестиції. За останні пів року зроблено дуже багато. Завершено анбандлінг Нафтогазу, ухвалено закон про концесії, передано понад 500 підприємств для приватизації, оновлено менеджмент податкової, митної служб і Фонду держмайна. Трансформуємо країну настільки швидко, наскільки це можливо. При цьому відсутня корупція на вищому рівні», — підкреслив Прем’єр.

Олексій Гончарук запевнив, що як ніколи державна політика України орієнтована на інвестора та захист його інтересів. І прокоментував ідею запровадити в Україні програму Investment nanny («Інвестиційна няня»). Ідеться про те, що кожному інвесторові, великій компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, забезпечать окремий контракт з державою: буде менеджер — investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і 24/7 цей менеджер розв’язуватиме будь-яку проблему. Прем’єр уточнив, що державна програма підтримки інвесторів Investment nanny стосуватиметься не лише компаній, які захочуть прийти, й того бізнесу, який уже працює в Україні.

«Investment nanny — це не тому, що ми думаємо, що з нашими інвесторами необхідно няньчитися. Це тому, що хочемо, аби інвестор почувався важливим і відчував турботу держави вже зараз», — зауважив він. І додав, що Кабмін планує навесні провести серйозну зміну законодавства в бік спрощення оподаткування і зменшення податкового тиску. У планах — спростити систему оподаткування й зробити її справедливішою.

Ще одна пропозиція української влади іноземним інвесторам — тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові канікули. «Той, хто долучиться до великої приватизації на суму 10 мільйонів доларів і більше, не сплачуватиме п’ять років податку на прибуток. Додайте сюди повернення інвестицій у модернізацію за 2—5 років — і це дуже приваблива пропозиція», — підкреслив Олексій Гончарук.

У Давосі Прем’єр зустрівся із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. На зустрічі йшлося, що Україна та ЄБРР у 2020 році планують перевершити торішній рекорд за обсягом інвестицій в Україну, що становив 1,1 мільярда євро. Сума Чакрабарті позитивно оцінив двосторонню співпрацю торік, відзначивши успішність упроваджуваних реформ в Україні, досягнуту макроекономічну стабільність.

Новий день у політиці країни

Під час зустрічі в Давосі з Президентом Володимиром Зеленським Сума Чакрабарті назвав нашу країну серед перших трьох пріоритетних у регіоні, повідомивши, що міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проєктів в Україні. Глава держави поспілкувався і з генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном. Компанія — один із найбільших інвесторів в аграрний сектор та аграрну логістику в Україні. Володимир Зеленський поінформував про започаткування довгоочікуваної земельної реформи, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки загалом, і запросив цю компанію долучитися до запровадження інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності й придбання новітньої агротехніки.

Девід Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад пів мільярда доларів, тому високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. І додав: вони схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці, назвавши новим днем нинішню українську політику щодо інвестицій.

Відбулася важлива зустріч і з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Обговорювали реалізацію нової програми розширеного фінансування обсягом 5,5 мільярда доларів, про яку Україна та МВФ домовилися торік. За підсумками зустрічі Крісталіна Георгієва відзначила прогрес у виконанні нашою державою умов для впровадження нової програми.

«Була конструктивна розмова. Є прогрес у реформуванні судової влади, підвищенні поваги до закону, економічному зростанні та важливості розв’язати те, що, як і раніше, залишається нерозв’язним, аби ми могли поставити програму МВФ на рішення ради директорів», — зазначила вона.

Виступаючи на форумі, Володимир Зеленський порушив тему євроінтеграції України. Він заявив, що зараз дуже зручний момент для вступу нашої держави в Європейський Союз після виходу Великої Британії.

«Ми бачимо своє майбутнє у ЄС. Підписано Угоду про асоціацію, ми підтримуємо курс в ЄС, але не лише Україна повинна і хоче в ЄС, ЄС також має цього хотіти. Багато країн ЄС підтримують нас у питанні майбутнього членства. Питання не коли ми будемо в ЄС, а який статус матиме країна, чи буде ставлення як до потужного гравця, до рівноправного, на якого не дивляться зверху вниз? Зараз дуже зручний момент. Одна велика країна зробила exit, можливо, для України настав час зробити enter», — пропонує Президент.

Не оминув глава держави й наболілої безпекової теми. Він наголосив, що світ мусить переосмислити й оновити правила міжнародної безпеки, адже ситуація на українському Донбасі слугує одним із прикладів, що нинішня архітектура світу вразлива, а міжнародні інституції не завжди працюють так ефективно, як вимагає сьогодення.

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