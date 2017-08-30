Літня відпустка для багатьох громадян нашої країни — чи не найщасливіша пора року. Зазвичай до неї починають готуватися заздалегідь. Хтось продумує маршрут майбутньої подорожі, хтось купує путівки наперед. Так можна зекономити до 40%. Проте цьогоріч завдяки запровадженню безвізового режиму перед українцями відкрилася можливість без перешкод подорожувати Європою. Чи змінив безвіз плани на відпочинок наших людей, дізнавався «Урядовий кур’єр».

Коли спостерігаєш за чергою до одного зі столичних документ-сервісів із тих, хто прагне оформити біометричний паспорт, ловиш себе на думці, що українці масово збираються на відпочинок до Європи. Адже наданий безвіз передбачає можливість саме відпочивати за кордоном протягом 60 днів на рік, а не працювати. Звісно, паспорт можна було б оформити й раніше, особливо якщо людина планувала відвідати країни Євросоюзу, проте багато хто не вірив, що нам дадуть безвіз.

Тому й шикуються люди в черги зараз. Щоправда, на думку експертів, не так уже й багато українців змінили свої плани щодо відпусток через запровадження безвізу.

Близька, але така далека Європа

Згідно з дослідженням, проведеним експертно-аналітичним центром «HeadHunter Україна», 25% українців переорієнтувалися щодо поїздок за рубіж із запровадженням безвізового режиму. 36% наших співгромадян зазначили, що відпочиватимуть за кордоном, 20% опитаних заявили про плани відпочити винятково на українських курортах. А чверть опитаних взагалі вважає, що відпустка не для них, тому вони її не братимуть, а якщо й візьмуть, то нікуди не поїдуть. Можливо, ці люди відкладають відпочинок на зимовий період, але не факт. А от 9% українців планують під час відпустки провести час на дачі або за містом. Вони активно беруть участь у «картопля-фесті» та садово-городніх «акціях».

6% розповіли про свої варіанти відпочинку. Для цих людей важливо відвідати монастирі й храми України. Дехто з цих 6% планує під час відпустки пошукати нову роботу чи десь трохи підзаробити грошей.

Цікаво, що 50% українців в ході опитування зазначили, що проведуть відпустку там, де й планували раніше. Запровадження безвізового режиму на ці плани ніяк не вплинуло. На думку експертів, так сталось, бо в багатьох уже є улюблені місця відпочинку як в Україні, так і за її межами.

Важливо, що останніми роками активно почав розвиватися внутрішній туризм. Адже багато хто серед українців, котрі роками їздили оздоровлюватись у Крим, після його анексії шукають нові місця для відпочинку. Багато хто звернув увагу на Одесу та її околиці. Так, суттєво побільшало туристів у Затоці. Херсонський напрям теж не пасе задніх. Адже відпочити дешево й непогано можна в Залізному Порту, Скадовську, на Арабатській стрілці тощо. Проте сервіс у нас все ще накульгує, але й ціни трохи нижчі, ніж за кордоном. Звісно, якщо не порівнювати з «гарячими» путівками в Туреччину чи Єгипет.

Прилетіли

Причин, чому українці масово не стали обирати відпочинок у країнах Євросоюзу, кілька. «За інформацією на середину серпня, 20% опитаних громадян України вже перевірили дію безвізового режиму й відпочили в країнах Євросоюзу, — зазначає спеціаліст експертно-аналітичного центру «HeadHunter Україна» Катерина Криворученко. — Для цих людей Європа справді стала ближчою. Однак більшість українців хоч і вважають, що безвіз наблизив Європу для відпочинку, проте лише формально. На жаль, фінансово не всі можуть собі дозволити такий відпочинок».

На думку опитаних, важливо звернути увагу на те, скільки українці заробляють. 14% наших співгромадян говорять, що для них Європа не стала ближчою: потрібно докладати багато зусиль, щоб підтримувати той фінансовий рівень, завдяки якому можна виїхати за кордон. Тож найперше — для поїздок у Європу потрібні гроші. І навіть якщо вдасться купити дешеві квитки на переїзд автобусом, то, як не крути, а за кордоном потрібно мати кошти, щоб заплатити за проживання, харчування і ще бажано, щоб залишилося на відвіду­вання визначних місць.

Для 13% українців вагомою причиною не їхати влітку за кордон стало те, що достатньо пізно почав діяти безвізовий режим. Мовляв, не всі бажаючі встигли оформити документи. Тут свою роль зіграла невіра. Адже ті, хто вірив у свою країну, давно оформили біометричні паспорти і тепер без перешкод подорожують країнами Євросоюзу. До лоукостів українці ставляться, як до непоганої можливості зекономити. Водночас опитані зізнались: якщо купувати «гарячі» путівки, то теж можна гарно зекономити.

«Наше дослідження показало, що для 11% опитаних байдуже, як летіти. Головне — дістатись до пункту призначення, — каже Катерина Криворученко. — Це можуть бути як достатньо дорогі, так і дешеві квитки. Для 7% українців відпустка — не час економити. Вони хочуть мати можливість переїжджати країнами й отримувати лише позитивні емоції. Було у нас питання щодо скасування рейсів «Ryanair». 46% сказали, що ризик завжди є, а 21% взагалі не постраждав від цього, бо вони не планували нічого замовляти у цього перевізника. А от одна п’ята опитаних зауважила, що відтепер значно менше довірятиме лоу­костам».

Цьогоріч експерти не цікавилися, скільки українці готові витратити на відпустку. Але торік таке дослідження проводилось. Тоді більшість опитаних називали цифри від 3 до 5 тисяч гривень і лише дехто казав про 7—10 тисяч гривень. «Цього року ми не питали про бюджет, але якщо говорити про зарплатну вилку України, то вона залежить від регіону, здатності компанії та функціоналу, який виконує людина. Кінець першого півріччя 2017 року демонструє, що зарплатна вилка в регіонах — 4—6 тисяч гривень, а у містах-мільйонниках — 6—9 тисяч. Багато залежить і від професійної діяльності», — пояснює пані Катерина.

Тож зрозуміло, що всі хочуть добре відпочивати за дуже невеликі гроші. Запровадження безвізового режиму дає нам таку можливість. Вірогідно, наступного року нею скористається більше людей.